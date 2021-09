Buchs: Unbekannter schubst Frau und packt Mädchen am Hals

Unbekannter schubst Frau und packt Mädchen am Hals – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Mann in Buchs eine 39-jährige Frau und ein 16-jähriges Mädchen im «City» an der Bahnhofstrasse 43 tätlich angegriffen und beschimpft. Dabei wurden sie leicht verletzt. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.