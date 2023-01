Moor-Wanderungen: 5 Tipps in der Natur

Wandertipps Moorlandschaften: Fünf Routen durch eine besondere Flora und Fauna Moorgebiete stehen in der Schweiz unter Schutz. In diese fünf Gebiete lohnt sich eine Wanderung besonders – hier lässt sich die Natur eindrücklich beobachten. Jolanda Riedener 06.01.2023, 07.56 Uhr

Ein Ausflug in eines dieser fünf Moore ist ein besonderes Naturerlebnis. Doch was ist ein Moor? Was ist das Besondere daran und was gilt es zu beachten?

In Moorgebieten ist der Boden stets feucht. Sei es, weil das Wasser in diesen Landschaften schlecht abfliesst oder weil es nicht verdunstet. Das Wasser im Boden sorgt für Sauerstoffmangel, abgestorbene Pflanzenteile zersetzen sich schlecht und bilden eine Torfschicht. Am Ufer eines Sees oder eines langsam fliessenden Flusses können sich so Moore entwickeln. Es kann aber auch ein hoher Grundwasserstand reichen.

Seit 1987 stehen Moore in der Schweiz rechtlich unter Schutz. Davor wurden zahlreiche Moorgebiete mit Entwässerungsgräben trockengelegt. Der Schutz der Moore ist wichtig, weil sie Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten sind. Auf Wanderungen durch diese Gebiete wird die einzigartige Flora und Fauna erlebbar.

Es ist aber wichtig, auf den Pfaden zu bleiben. Hunde müssen an die Leine. Feuer darf man nur an Feuerstellen machen: Wenn sich Torfboden entzünden, kann ein nur schwer löschbarer Flächenbrand entstehen.

La Grande Cariçaie (Jura)

Die Grande Cariçaie befindet sich am Südufer des Neuenburgersees. Das Gebiet beherbergt mehr als 800 Pflanzenarten und mehr als 10'000 Tierarten. La Grande Cariçaie setzt sich zusammen aus acht Naturschutzgebieten in den Kantonen Waadt, Freiburg und Neuenburg und ist fast 3000 Hektaren gross. Es bietet auf 50 Kilometern Wander- und Velowege, vorbei an Naturzentren und einer Beobachtungsplattform.

Von Estavayer-le-Lac wandert man in knapp drei Stunden nach Yvonand. Wanderausrüstung ist nicht erforderlich, die Route weist kaum Steigungen auf. Im Sommer kann man sich unterwegs bei einem Bad im See abkühlen.

In Yverdon Champ Pittet gibt es im gleichnamigen Schloss ein Naturschutzzentrum von Pro Natura, das wechselnde Ausstellungen zeigt. Auf verschiedenen Themenrundgängen kann man das Gelände selbst erkunden. Es gibt auch einen Beobachtungsturm und ein Observatorium, um Wasservögel zu beobachten.

Kaltbrunner Riet (Ostschweiz)

Die einst weitreichende Auenlandschaft im St.Galler Linthgebiet musste der landwirtschaftlichen Nutzung weichen. Heute wird die Landschaft intensiv durch Milchwirtschaft geprägt.

Ein Spaziergang durch das Kaltbrunner Riet lohnt sich zu jeder Jahreszeit: Laubfrösche, Vögel und Schmetterlinge kann man hier beobachten. Vom Bahnhof Uznach gelangt man zur zweistündigen Rundwanderung ins Naturschutzgebiet. Pro Natura kaufte hier 1939 25 Hektaren Land, um einen Teil der Riedlandschaft zu erhalten. Danach wurden auch der Entensee und das Zweierseeli unter Schutz gestellt. Nach dem Entensee erreicht man den Besucherpavillon mit Aussichtsturm.

Hier erkennt man, dass das Flachmoor mit Gräben bewässert wird. Durch die Entwässerung des Umlands hat sich dieses Terrain abgesenkt. Im Gegensatz dazu ist das Kaltbrunner Riet auf der ursprünglichen Meereshöhe geblieben und erhebt sich wie eine Insel in der Landschaft. Da dadurch das Wasser abfliesst, wurde eine Bewässerung für den Erhalt des Schutzgebiets nötig.

Vom Aussichtsturm geht es zurück in Richtung Entensee und zum Amadweiher, der von Pro Natura ökologisch aufgewertet wurde. Danach gelangt man zur Hüttenwiese, einer Flachmoorfläche, bevor es zurück zum Bahnhof geht.

Sägel-Lauerzersee (Schwyz)

Der Lauerzersee führt hin und wieder Hochwasser. Bild: Keystone (15. Mai 2016)

Am Westrand des Lauerzersees hat ein Bergsturz im Jahr 1806 Spuren hinterlassen. Im Schuttwald zeugen Steinblöcke von diesem Ereignis. Vom Bahnhof Arth Goldau kann man in zwei Stunden zu verschiedenen Weihern und zur Uferzone des Lauerzersees wandern.

Auf der sieben Kilometer langen Route gelangt man zum Goldseeli, das Gebiet wird von vielen Menschen als Naherholungsgebiet genutzt. Es wird aber auch von Wasserfröschen und Ringelnattern besiedelt. Am Seerosen-Weiher befindet sich eine Besucherplattform.

Bei der Uferzone des Lauerzersees angekommen, bietet sich ein Blick über zahlreiche Teichrosen. Auch Wasservögel kann man hier zu jeder Jahreszeit beobachten. Auf dem Rückweg kommt man am Hexenwald vorbei. Der Stock der Fichten, die hier gefällt werden, wird zu einer Figur geschnitten – zum Beispiel zu einer Hexe.

Chaltenbrunnen (Bern)

Das Hochmoor in Chaltenbrunnen. Bild: Imago/Daniel Bärtschi

Die Moorlandschaft Chaltenbrunnen ist nur zu Fuss ab Kaltenbrunnensäge erreichbar. Solche alpinen Moorlandschaften gibt es nicht mehr viele. Deshalb sind sie wahre Anziehungspunkte für Touristen. Da die Moorlandschaft empfindlich auf Tritte ist, darf man den Wanderweg keinesfalls verlassen. Aber auch abgesehen von der einzigartigen Moorlandschaft lohnt sich der Aufstieg zur Wandelalp, da einen das Alpenpanorama stets begleitet.

Die Route von Kaltenbrunnensäge zum Underen Stafel, Oberen Stafel, nach Chaltenbrunnen, Gyresprung und wieder zurück bis Oberer Stafel dauert vier Stunden. Statt zum Ausgangspunkt nach Kaltenbrunnensäge kann man über die Seilialp nach Zwirgi wandern.

Maloja (Graubünden)

In Maloja liegen viele Moore nah beieinander. Aber auch wegen anderer Werke der Natur lohnt sich ein Ausflug hierher, etwa wegen der Gletschertöpfe, einst geformt von mächtigen Eismassen.

Mit Start in Capolago erreicht man nach wenigen hundert Metern das Flachmoor Cadlägh-Creista. Das Hochmoor Palü Marcia erstreckt sich über gut 1,1 Hektaren. Es ist eines der ältesten und höchstgelegenen Moore Europas.

Das Naturzentrum Torre Belvedere befindet sich im 1880 erbauten Schloss Belvedere. Es gibt eine Dauerausstellung und wechselnde Sonderschauen. Zum Abschluss durchwandert man erneut ein Flachmoor, wo es verschiedene Tier- und Pflanzenarten zu beobachten gibt, bevor man beim Ausgangspunkt angelangt.

Buchtipp Moorwanderungen 18 Routen zu den schönsten Moorbiotopen der Schweiz. Pro Natura (Hrsg.) 1. Auflage 2021, ISBN 978-3-258-08242-4