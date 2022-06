Blutzuckerkrankheit: Covid-19 führt zu mehr Diabetes-Fällen

Gesundheit Erst das Virus, dann die Blutzuckerkrankheit: Covid-19 begünstigt Diabetes Nach einer Corona-Infektion steigt das Risiko für Diabetes Typ-2. Nicht nur das Virus könnte Schuld sein am jetzigen Anstieg der Fälle, aber der Zusammenhang ist nicht von der Hand zu weisen. Jörg Zittlau Jetzt kommentieren 27.06.2022, 15.00 Uhr

Wenn man plötzlich übermässig Durst hat, ist eine Diabetes-Abklärung angebracht. Getty Images

Erst das Virus, dann die Blutzuckerkrankheit: Laut einer aktuellen deutschen Studie erhöht sich im Anschluss an eine Covid-19-Infektion das Risiko für Typ-2-Diabetes. Einer der Studienautoren, Wolfgang Rathmann, vermutet, dass wegen Covid-19 mehr Zucker im Blut verbleibt. Rathmann ist stellvertretender Direktor des Instituts für Biometrie und Epidemiologie am Diabetes-Zentrum in Düsseldorf.

Im Lockdown in der Corona-Pandemie haben sich die Leute weniger bewegt und vielleicht auch schlechter ernährt als sonst. Da überraschen mehr Typ-2-Diabetes-Fälle nicht. Doch jetzt bringt Ihre Studie die Virusinfektion selbst als Ursache ins Spiel. Wie das?

Wolfgang Rathmann: Nachweisen, dass die Infektion mit dem SARS-Cov-2-Virus die direkte Ursache ist, konnten wir nicht. Was wir aber anhand des Datenmaterials aus 1100 Arztpraxen herausgefunden haben: Dass Infizierte, selbst bei einem milden Verlauf mit eher schwachen Symptomen, ein um 28 Prozent höheres Risiko für Typ-2-Diabetes hatten als eine Kontrollgruppe, die nicht an COVID-19, aber an einem anderen Atemwegsinfekt erkrankt war.

Über welchen Zeitraum war die Risikoerhöhung zu beobachten?

Wolfgang Rathmann, ist stv. Direktor des Instituts für Biometrie und Epidemiologie am Diabetes-Zentrum in Düsseldorf. zvg

Im Durchschnitt über 4 Monate, maximal bis zu einem Jahr.

Wäre es möglich, dass die Risikoerhöhung dadurch zustande kommt, dass unter den Covid-19-Patienten besonders viele Leute aus den Risikogruppen, wie etwa Übergewichtige, zu finden sind?

Ja, absolut. Denn Übergewicht ist ein Risikofaktor für beide Erkrankungen, also für Covid-19 wie für Typ-2-Diabetes. Wir haben uns deshalb an dieser Stelle besonders um statistische Adjustierung bemüht, also darum, das Übergewicht in unseren Berechnungen zu berücksichtigen. Das klappte allerdings nur bedingt, insofern nur in knapp 30 Prozent der Arztpraxen der Body-Mass-Index dokumentiert wurde.

Zahlen und Fakten zu Diabetes - 500’000 Menschen leben in der Schweiz mit Diabetes. Die Hälfte der Diabetiker weiss noch nicht, dass sie erkrankt ist. - In ca. 9 von 10 Fällen handelt es sich um die Zivilisationserkrankung Diabetes Typ II, in fünf bis zehn Prozent der Fälle um die Autoimmunerkrankung Typ I. - Rund 8 % mehr Fälle gibt es innert fünf Jahren. Auch Schwangerschaftsdiabetes kommt immer häufiger vor. Oft verschwindet dies nach der Entbindung. Doch 25 bis 50 Prozent aller Mütter entwickeln später Diabetes Typ 2.

Immerhin. Es gibt also deutliche Indizien, dass eine Covid-19-Infektion selbst das Risiko für Diabetes erhöhen könnte. Wie liesse sich das denn medizinisch erklären?

Eine Möglichkeit wäre, dass die Leute bereits vorher einen bestehenden, aber noch nicht diagnostizierten Diabetes hatten, der dann infolge der Pandemie – die ja viel Stress gebracht hat, und der lässt den Blutzucker ansteigen – getriggert wurde. Aber das wäre dann eher ein indirekter Weg.

Okay, und wie laufen die direkten Wege ab, auf denen die Covid-Infektion zu Diabetes führen kann?

Da wäre zunächst die Cortison-Behandlung zu nennen, die viele Covid-19-Patienten erhalten. Man schätzt, dass rund die Hälfte dieser Patienten zumindest vorübergehend einen erhöhten Blutzuckerwert entwickeln. Wir haben sie daher bewusst aus unseren Erhebungen herausgenommen. Ich favorisiere einen anderen Weg, über den sich das erhöhte Typ-2-Diabetes-Risiko in unserer Studie erklären liesse.

Und der wäre?

Wir wissen mittlerweile, dass bei einem grossen Teil der Covid-19-Patienten auch nach der akuten Phase das Immunsystem hochgefahren bleibt, mit einer erhöhten Ausschüttung von Entzündungsbotenstoffen wie den Zytokinen. Und das kann mit einer erhöhten Insulinresistenz einhergehen: Dass also die Zellen nicht mehr ausreichend auf das Stoffwechselhormon reagieren, so dass mehr Glukose im Blut verbleibt. Das scheint mir auch in unserer Studie die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass eine Covid-19-Infektion – und zwar selbst bei einem mildem Verlauf – das Risiko für Typ-2-Diabetes erhöht.

Und was bedeutet das für die Praxis? Also für den Fall eines frisch infizierten Corona-Patienten, der übergewichtig ist und damit ohnehin ein erhöhtes Diabetesrisiko hat? Ihm einfach vorbeugend ein Immunsuppressivum geben? Aber Cortison dürfte es dann ja wohl nicht sein, oder?

Ja, das ist in der Tat problematisch. Auch andere Immunsuppressive haben sich da bislang nicht bewährt. Die Konsequenzen sollten vielmehr eine andere Richtung verfolgen. Dazu gehört erstens, dass man im Rahmen der Corona-Pandemie das Diabetes-Problem im Hinterkopf haben sollte, und zwar nicht nur als Arzt, sondern auch als Patient. Wenn ich nach einer überstandenen Infektion an mir Symptome beobachte wie Müdigkeit, Gewichtsverlust, vermehrten Durst oder einen häufigeren Toilettengang, dann denkt man ja schnell: «Naja, das sind eben noch Langzeitfolgen der Corona-Infektion.» Doch solche Symptome sprechen deutlich für einen beginnenden Diabetes, und das sollte man nicht ignorieren, sondern beim Arzt untersuchen lassen. Zweitens, und das ist jetzt etwas schwieriger: Man sollte seinen Lebensstil ändern. Wir wissen aus Studien, dass viele Leute sich während der Pandemie weniger bewegten und dafür mehr assen als vorher. Das ist natürlich fatal für Menschen, die ohnehin ein erhöhtes Diabetesrisiko haben.

Man sollte also gegensteuern, sich mehr bewegen und stattdessen weniger essen.

Ja. Das ist zwar, wie gesagt, nicht einfach. Aber nötig. Denn der Schlüssel zur Diabetes-Pandemie ist das Übergewicht. Doch die Leute registrieren das nicht so als Gefahr wie die Corona-Infektion. Möglicherweise liegt es daran, dass das Virus etwas Unheimliches an sich hat, während man das Übergewicht schon kennt, es meistens nicht als unmittelbar gefährlich erlebt hat und daher glaubt, da noch etwas Zeit zu haben, bis man etwas daran ändert. Doch da stimmt die Risikoeinschätzung nicht. Ich möchte das in aller Deutlichkeit – und ohne die Corona-Pandemie zu verharmlosen – sagen: Was die Anzahl der weltweit Betroffenen oder Todesfälle angeht, sind Übergewicht und Diabetes mindestens so gefährlich wie Covid-19.

