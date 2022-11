Virus Neuer RSV-Impfstoff schützt Säuglinge vor schwerer Krankheit Das RS-Virus macht derzeit viele Kleinkinder schwer krank. Nun hat der Pharmakonzern Pfizer vielversprechende Resultate eines Impfstoffs vorgelegt, der die Kleinen über eine Immunisierung der Mutter schützen soll. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Der RSV-Impfstoff für die Mutter schützt auch das Baby. Miljan Živković / Getty

Eine Infektion mit dem Respiratorischesn Synzytial-Virus, kurz RSV, löst bei Erwachsenen oftmals nicht mehr als einen Schnupfen aus. Für Säuglinge und Kleinkinder kann das hochinfektiöse Virus jedoch gefährlich sein und Bronchiolitis sowie eine Lungenentzündung auslösen.

Das Problem: Eine Schutzimpfung existiert nicht. Immerhin gibt es für Kinder mit einem besonders hohen Risiko für einen schweren Verlauf die Möglichkeit einer passiven Immunisierung. Dieses geschieht mittels dem monoklonalen Antikörper Palivizumab. Als Risikokinder gelten Frühgeborene, Kinder mit chronischen Lungen- oder angeborenen Herzkrankheiten sowie Kinder mit einem geschwächten Immunsystem oder neuromuskulären Störungen.

Nun hat der Pharmakonzern Pfizer vielversprechende Ergebnisse eines RSV-Impfstoffs in einer Pressemitteilung präsentiert, der grundsätzlich alle Kleinkinder mit einem sogenannten «Nestschutz» ausstatten könnte. Denn die Immunisierung erfolgt über die werdende Mutter: Verabreicht während der Schwangerschaft, wird der Impfschutz über den Mutterkuchen und später die Muttermilch an die Babys weitergegeben werden.

Unbedenklich und gut verträglicher Impfstoff

Wie Pfizer mitteilte, erreichte der Wirkstoff in der Phase-3-Studie eine Wirksamkeit gegen schwere RSV-Erkrankungen bei Neugeborenen innerhalb der ersten drei Lebensmonate von 82 Prozent. In den ersten sechs Lebensmonaten blieb die Wirksamkeit mit 69 Prozent hoch. Der Impfstoff wurde gemäss den Angaben sowohl von der Mutter als auch von den Neugeborenen gut vertragen. Pfizer stufte ihn in als «unbedenklich» ein. Zahlen zur Anzahl der Kinder, die sich während der Studiendauer überhaupt mit dem Virus infiziert hatten, liegen noch nicht vor.

Die Resultate geben Hoffnung inmitten der in diesem Jahr ungewöhnlich frühen und starken RSV-Herbstwelle, welche die Schweiz heimsucht. Wie Zahlen von Pädiatrie Schweiz zeigen, stiegen die in den Spitälern registrierten Fälle ab Anfang September exponentiell an. Gemäss den neuesten Daten könnte der Peak dieser Herbstwelle zumindest vorläufig erreicht sein. Ernst ist die Situation dennoch: Viele Spitäler verzeichnen Rekordzahlen an Hospitalisationen von infizierten Kindern. Weltweit gesehen müssen etwa zwei bis drei Prozent der Kinder mit RSV, die jünger als sechs Monate alt sind, ins Spital, wo sie schlimmstenfalls künstlich beatmet und ernährt werden müssen.

Seit September stieg die RSV-Kurve exponentiell an, nun scheint es einen Knick gegeben zu haben. Pädiatrie Schweiz

Impfstoff-Suche seit mehr als einem halben Jahrhundert

An der Pfizer-Studie nahmen 7400 schwangere Frauen teil, sie erhielten entweder den Wirkstoff oder ein Placebo. Es handelte sich gemäss den Angaben um eine weltweite Studie in 18 Ländern, die im Juni 2020 begann und somit mehrere RSV-Jahreszeiten sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel umfasste. Pfizer plant, den ersten Zulassungsantrag bis Ende 2022 einzureichen. Noch wurden die Resultate in keinem Fachmagazin veröffentlicht und auch noch nicht von unabhängigen Experten geprüft.

Würde der Impfstoff zugelassen, wäre dies das Ende einer langen Durststrecke mit teils desaströs endenden Versuchen: Bereits in den 1960er-Jahren wurde in den USA ein RSV-Impfstoff entwickelt. Statt die Säuglinge und Kleinkinder aber zu schützen, wurde der Krankheitsverlauf sogar verstärkt. 80 Prozent der Kinder wurden hospitalisiert, zwei starben sogar. Während dieses Vakzin aus inaktiviertem RS-Virusmaterial bestand, ist derjenige von Pfizer ein proteinbasierter Impfstoff.

