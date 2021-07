Nasse Sommerferien - das kennen wird. Die besten Anektdoten dazu.

Sommer Nasse Sommerferien, das kennen wir –sechs Anekdoten fürs verregnete Lagerfeuer Die Wasserstandpegel steigen – die Laune sinkt. Deshalb erinnern wir uns zurück. An all die früheren Momente mit nassen Socken. Die uns jetzt erheitern. 16.07.2021, 05.00 Uhr

Das wird zumindest in Erinnerung bleiben: JuBla-Lager in Risch-Rotkreuz. Marcel Niederberger (Risch, 13. Juli 2021)

Monatelang freuen wir uns auf den Sommer, auf dass uns die Sonne den Pelz erwärmt und die Abende lang und stressfrei seien. Auf dass wir ohne viel Stoff an unserem Körper draussen leben können. Und dann das. Verregnete Ferien wünscht man keinem. Aber die Geschichten, die danach zu erzählen sind, sind echt gut:

Kopfüber mit dem Kanu im Wasser war mir der Regen egal

Ein Kajaklager am Vierwaldstättersee: Wasser wollten wir ja, aber doch nicht so. Um die Zelte schaufelten wir Gräben, und beim Bauern, auf dessen Feld wir übernachten durften, holten wir Stroh und legten es aus, um nicht knöcheltief im Matsch zu versinken. Schuhe trug keiner mehr, unaufhörlich quoll uns der Schlamm durch die Zehen. Dann kam die Sonne – und machte alles nur viel schlimmer: Der Geruch nach nassem Stroh und aufgewärmtem Matsch, süss-säuerlich; da würgt es mich heute noch. Aber: In diesem Sommer habe ich die Eskimorolle gelernt. Und so kopfüber im Wasser ist Regen sowieso egal. Katja Schlegel

Wassersport, aber so nass war es nicht gemeint

Ich mag Wasser sehr, aber nur, wenn es von unten kommt. Darum habe ich mich als 16-Jährige begeistert für das Wassersportlager an meinem Heimatsee angemeldet. Jeden Tag surfen, segeln, schwimmen, und abends am Ufer mit Gleichaltrigen aus der ganzen Schweiz um ein Feuer sitzen – was will man mehr? Etwas Sonne wäre schön gewesen. In meiner Erinnerung waren wir, wenn wir ins Wasser stiegen, immer schon nass – von oben. Wenn es endlich mal genug Wind hatte, dann lief auch gleich schon die Sturmwarnung, und unsere Neoprenanzüge trockneten die ganze Woche nicht richtig. Seither verbringe ich meine Sommer immer noch gerne am Wasser, aber wenn irgendwie möglich nicht im Wasserschloss Schweiz. Katja Fischer de Santi

Der Bergsee fühlte sich an wie ein Kinderplanschbecken

Wieso das Glarner Klöntal einen so seltsamen Namen hat, war uns nicht klar, bis wir einmal dort baden gingen. Es war endlich mal ein warmer Tag, unten in Glarus drückte die Sonne durch. Doch mit jedem Meter bergaufwärts wurde der Himmel grauer. Genau als wir mit dem Auto die letzte Kuppe vor dem Klöntalersee überwunden hatten, verwandelte sich das ganze Tal in eine einzige Dusche. Genauer: in eine Kaltwasserdusche. Doch weil es der letzte Ferientag war, sprangen wir trotzdem in den See. Eine weise Entscheidung, denn im Gegensatz zum kalten Regen fühlte sich der Bergsee an wie ein Kinderplanschbecken. Versteht sich von selbst, dass der Regen aufhörte, als wir das Tal wieder verliessen. Wie heisst es schon wieder? Genau. Simon Maurer

Die Mutprobe, welche die Kleinste ausbaden musste

Es war eine dieser Pfadiaktionen, deren Sinn sich später nicht mehr erschliesst: drei Teenagerinnen im Wald mit nur drei Zelttüchern, um einen Stamm geknüpft. Die Kleinste musste sich in der Mitte um den Stamm rollen. In der Nacht strömte der Regen in der Mitte den Stamm hinab. Anderntags marschierten wir weiter. Den vollgesogenen, schweren Schlafsack der Kleinsten trugen die anderen beiden abwechselnd, leicht zerknirscht. Sabine Kuster

Das weggespülte Hotel– und ein verpasstes Abenteuer

Am 27. Juli 1984 schreibt die NZZ: «Heftige Unwetter haben in der Nacht auf Donnerstag weite Teile unseres Landes heimgesucht und beträchtliche Sachschäden verursacht. […] Am schwersten betroffen wurde die Region um den Vierwaldstättersee. […] Die Gäste des Hotels und der Jugendherberge Rotschuo bei Gersau mussten nachts um 1 Uhr mit dem Schiff evakuiert werden.» Sexy wäre nun, zu behaupten, man sei als damals Achtjährige unter den Evakuierten gewesen. Aber die Realität ist banal wie immer: Zeitgleich zu den rund 120 Erdrutschen, die laut «DRS aktuell» in jener Nacht über Gersau niedergingen, schickt sich Familie Hiller in St.Gallen an, die Koffer zu packen. Drei Wochen Rotschuo sind gebucht – Vorfreude und Aufregung kaum zu bändigen. Dann der Sturz ins Elend, als schockierte Eltern das Telefon auflegen: «Das Unwetter hat unser Hotel geflutet. Wir bleiben zu Hause.» Unvergessen sind Schmerz, Frust und bittere Tränen über das geraubte Sommerabenteuer. Odilia Hiller

Irgendwann fliessen nebst dem Regen auch die Tränen

Sommer 2011. Arvika, Schweden, an einem See. Es ist Mitternacht. Wir liegen im Zelt, mein damaliger Freund und ich. Er schlummert selig. Ich nicht. Draussen schüttet es. Zwischen uns bildet sich langsam eine Pfütze; in meiner Vorstellung ist es ein kleiner Bach, der durchs Zelt läuft. Meine Füsse sind nass. Am nächsten Morgen sollten wir bei ähnlichen Wetterbedingungen auf eine viertägige Kanutour starten; werden vom Reiseanbieter irgendwo ausgesetzt und müssen dann zurückfinden. Vier Tage unterwegs, vier Tage nasses Zelt, nasse Schlafsäcke, nasse Kleider, nasses Gepäck, keine warme Dusche. Ich wäre gerne eine dieser Frauen, denen das völlig egal ist, aber ich bin es nicht. Es übersteigt meine Outdoortauglichkeit. Irgendwann fange ich an zu weinen. Der Mann neben mir erwacht und versteht absolut nicht, was mein Problem ist. Für ihn scheint der Regen ein Sahnehäubchen zu sein, das das Abenteuer noch besser macht. Vielleicht merken wir in diesem Moment, dass wir nicht kompatibel sind. Nadja Rohner