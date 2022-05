Vegetarische Spitzengastronomie Restaurant «Magdalena»: Ganz Europa schaut auf das beste Radieschen der Schweiz In Rickenbach unter dem Mythen steht eines der aussergewöhnlichsten Restaurants der Schweiz. Gekocht wird rein vegetarisch – ohne Grenzen nach oben. Christian Berzins Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Der junge Meisterkoch aus Rickenbach: Dominik Hartmann. Tanja Und Simon Kurt / Digitale Massarbeit

Wenn Dominik Hartmanns Gerichte Musik machen würden, klängen sie wie die Streichquartette des russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch: ungestüm, voller tollkühner Motive, überraschend wie eine ­Achterbahnfahrt, immer am Limit und doch geprägt von grossem Sinn für Schönheit.

All diese Tollkühnheiten zu entdecken gibt es in einem einzigen Radieschen, das dem Gast als allererstes aufgetischt wird. Die Erinnerung an die weichkompakte Konsistenz und den subtilen Geschmack macht auch 24 Stunden danach nervös.

Grossartigkeiten auf kleinem Raum. Tanja Und Simon Kurt / Digitale Massarbeit

Kaum war das Restaurant «Magdalena» eröffnet, wurde es vom Gastroführer «Gault-Millau» im Herbst 2020 zur «Entdeckung des Jahres» gekürt. Der Boom war mitten im ersten Coronajahr überlebenswichtig. Ein Jahr später folgte bereits eine Krönung: Auf Anhieb erhielt man zwei Michelin-Sterne, eine Auszeichnung, die in der Schweiz nur 20 Restaurants haben.

Ein zweites rein vegetarisches 2-Sterne-Restaurant wird man in ganz Europa nicht finden. Auch die 16 «Gault-Millau»-Punkte sollten bald übertroffen werden, denn im «Magdalena» werden nicht Klassiker besonders raffiniert zubereitet, sondern es wird ein vegetarisches Gaumenspektakel der 1003 Details geboten. Das ist weitum einzigartig.

Die Anleitung zum vegetarischen Steak. youtube

Das für einen Gourmet-Tempel perfekte Haus, all die jungen Leute im Team und der rasche Erfolg könnten glauben machen, das «Magdalena» sei auf dem Reissbrett entstanden. Doch hinter dem scheu wirkenden Wuschelkopf Dominik Hartmann versteckt sich ein Visionär mit unglaublich klaren Zielen, die sein Geschäftspartner und seine Ehefrau unterstützten – vielleicht auch in eine endgültige Form brachten.

«Wir nahmen Risiko auf uns. Aber meine Köche und ich tun, was uns Freude macht», so Hartmann. bez

Als man immer spektakulärere Gerichte zubereitete, bald der vegetarische Alternativhauptgang beliebter als der Fischteller wurde, war der Schritt zum rein vegetarischen Lokal gemacht. «Wir nahmen Risiko auf uns. Aber meine Köche und ich tun, was uns Freude macht», sagt Hartmann.

Die plagende Frage: «Wie macht das dieser Koch?»

Uns am Tisch plagt allerdings Gang und Gang die Frage: Wie macht er das? Aber für den eigenen Seelenfrieden sollte man dieses Wissenwollen, dieses Dahinterschauen, vergessen, denn zusammen mit dem Radieschen, das gerade mal als sogenannter «Snack» zum Apéro gereicht wird, kommt auch eine Chabisessenz auf den Tisch, die so intensiv riecht, dass man meint, da stecke ein ganzer Gemüsegarten drin.

Fermentiertes und lange Eingelegtes – etwa die Kräuterseitlinge – kommen bald hinzu; mit Sanddorn werden feinste Geschmacksnoten hergezaubert und auch mal eine Rande geräuchert. Das Spiel mit den Säuren wird ausgereizt – und auch mit Salz nicht gespart.

Manchmal steckt ein halber Gemüsegarten Geschmack in einer Speise, manchmal kommt eine als Gemüsegarten daher. Tanja Und Simon Kurt / Digitale Massarbeit

Statt die Gäste über die Zutaten aufzuklären, lässt sie dieser Chef lieber in der Schwebe, findet es schöner, wenn man das Essen auf sich wirken lässt, und nicht dauernd nachliest, was alles drin steckt. Und so reicht man den Gästen das Menü mit hübschen Bildern und den Zutaten erst am Schluss. Gewählt wird nur die Anzahl der Gänge: Es gilt, sich mit Nase und Gaumen hinzugeben. Allein das Ohr wird durch anfänglich unnötig laute Klänge abgelenkt.

Wir sind nicht in einem hippen Grossstadtviertel, sondern im kleinen Rickenbach fünf Kilometer von Schwyz entfernt. Hinter uns thronen der Grosse und der Kleine Mythen, vor uns Lauerzer- und Vierwaldstättersee, vom Oberbauenstock ganz zu schweigen: Ein Naturspektakel – passend zu dem, was auf dem Teller liegt.

Dominik Hartmann und sein Team. Dominik Wunderli

Das merkt der Gast: Jeder Gang ist selbst in der Idee anders – und doch vereint sich am Ende alles. Das Menü wird alle drei Monate gewechselt. «Doch statt sich zu beschweren, dass wieder das Gleiche auf dem Tisch landet, meckern Stammgäste eher, wenn ein sehnlichst erwarteter Gang nicht mehr serviert wird», erzählt Hartmann lachend.

Wenn die Zwiebel mit dem Kalbsbäggli konkurriert

Bei allem Zauber fragen wir uns: Wie lange hält man das durch? Anders gesagt: Was alles kann Hartmann noch mit einer Zwiebel machen? Doch über solcherlei Zweifel kann dieser Gemüseflüsterer nur lächeln und vergleicht die Zwiebel mit dem Kalbsbäggli: «Was soll ich da anderes machen, als es schmoren? Genauso ist es mit der Zwiebel: Geschmort ist sie am besten.» Das will heissen: Er will gar nicht zaubern.

Und wer nun wiederum behauptet, dass eine Zwiebel eine Zwiebel sei, ein Kalbsbäggli aber nur ein kleiner Teil eines grossen Tieres, entgegnet Hartmann, dass es wohl mehr Gemüsesorten als Fleischstücke gäbe. «Wir servierten noch keinen Gang ein zweites Mal, weil wir dachten, es gäbe da keine Alternativen. Am Ende des Tages soll das Gericht allerdings besser als Fleisch oder Fisch sein», meint Hartman und korrigiert sich sogleich:

«Es ist manchmal nicht zwingend besser, es muss vor allem anders sein.»

Die Suche nach ungeahntem Eigengeschmack ist zentral.

«Vegetarisch ist manchmal nicht zwingend besser, es muss vor allem anders sein.» Christian Berzins

5 Gänge kosten 165 Franken, 6 Gänge 175, 7 Gänge 185 Franken. Wer die Weinbegleitung wagt, zahlt nochmals 105 Franken (die alkoholfreie 80). Macht mit Extras gut 300 Franken pro Bauch – so viel wie ein Opernbesuch inklusive Pizza in Zürich. Schostakowitsch wird da auch gespielt – eine auf Gogol zurückführende Oper heisst gar «Die Nase». Die eigene wird in Rickenbach eine ausgelassene Party feiern, an die sie sich lange erinnern wird.

Magdalena, Rickenbachstrasse 127, Rickenbach.

Ab 18.30, ausser Sonntag auch ab 12 Uhr, Di/Mi geschlossen.

