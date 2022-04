Utopia in Venedig Die Kunstbiennale ist in alter Grösse zurück – zwischen Pandemie und Krieg steht sie vor neuen Herausforderungen Bild: Andrea Merola An der 59. Ausgabe der Kunstbiennale in Venedig wird der russische Pavillon zum prominent ignorierten Mahnmal. Statt grossflächigen Protesten schwelt die alte Frage: Was taugt das Konzept der Länderpavillons heute noch? Die Antwort überrascht. Und sie kommt ausgerechnet von einer künstlichen Intelligenz. Anna Raymann aus Venedig 0 Kommentare 23.04.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

In dieser Stadt sind die Grenzen anders gezogen. Da liegt die Schweiz, wenige Schritte neben Russland, Dänemark ist gleich vis-à-vis, und auch nach Australien ist es nur ein Katzensprung. Die Kunst-Biennale ist eine Welt in Miniatur, die hoffen lässt auf eine friedliche Koexistenz zwischen Nationen und Kulturen. Auf wenigen Quadratmetern bleibt jedem Land gerade genug Platz für seine schönen Künste.

Nun wird diese Utopie von einem Krieg in Europa in Frage gestellt – natürlich nicht zum ersten Mal. Die 68er-Bewegung, politische Konflikte und zwei Weltkriege haben der Biennale stets eine Positionierung abverlangt.

In dieser 59. Ausgabe, geleitet von Cecilia Alemani, zeigt sich ihre Haltung in Zwischentönen und in Seitengassen. Nach den wirklich grossen Gesten hält man vergeblich Ausschau, stattdessen sieht man am Westenkragen eines älteren Besuchers den kleinen Button mit dem Slogan – «stop Putin, stop war». Der russische Pavillon, an dem der dezent aktivistische Herr soeben vorbeispaziert ist, steht in diesem Jahr jedenfalls leer. Die Künstler und der Kurator haben ihren Beitrag zurückgezogen.

«Es gibt keinen Platz für Kunst, wenn Zivilisten unter dem Beschuss von Raketen sterben», schrieben sie Ende Februar in den sozialen Medien. Ein Blick durchs Fenster gibt die Sicht frei auf eine Handvoll Holzlatten, rasch nach dem letzten Abbau in die Ecke gerückt. Die Türen sind, wenn zwar auch von gusseisernen Blumen dekorativ umrankt, verschlossen. Im Eröffnungstrubel zwischen den langen Warteschlangen vor den Pavillons der Franzosen und Briten ist er leicht zu übersehen – ein prominent ignoriertes Mahnmal.

Die Ukraine hat nur eine Gasse weiter einen eindringlichen Auftritt. Dort, wo sich Kunsthungrige zum Mittagslunch verabreden, türmen sich Sandsäcke in den Himmel. Es ist ein Bild, wie man es aktuell aus den Zeitungen kennt: In der Ukraine werden mit solchen Sandsäcken Statuen und Denkmäler vor der Zerstörung geschützt. Umrundet werden sie hier von einer verbrannten Holzstruktur und Zeichnungen, mit denen ukrainische Illustratorinnen und Illustratoren den Krieg dokumentieren.

Auf dem Hauptplatz in den Giardini steht ein hoher Turm aus Sand­säcken. Im Rahmenprogramm öffnen Sonderausstellungen ein Fenster zur Ukraine. Bild: Antonio Calanni

Der eigentliche Pavillon liegt aber im Arsenale, dem zweiten Biennale-Gelände und dort so weit hinten, dass selbst, wer danach sucht, eine Weile braucht, um ihn finden. Dass an seiner Wand nun aber der «Fountain of Exhaustion» (Brunnen der Erschöpfung) von Pavlo Makov sanft dahinplätschert, ist spektakulär genug.

Hätte die Kuratorin Kateryna Chueva das Werk nicht eigenhändig abgebaut, in ihr Auto verfrachtet und über Rumänien nach Venedig gefahren, stünde auch dieser Pavillon womöglich leer.

Kroatien liegt in der Schweiz – und auch in Brasilien

Die politische Lage zwingt die Frage auf, wofür die Pavillons stehen. Was und wen repräsentieren sie – und wen oder was eben nicht? Die strikte Unterteilung nach Nationen provoziert angesichts einer wachsenden Globalisierung zum einen, und des Aufschwungs nationalistischer Tendenzen zum anderen, durchaus kritische Gedanken.

So auch bei Elena Filipovic. Die gebürtige Amerikanerin leitet seit 2014 die Kunsthalle Basel. Für diese Ausgabe der Biennale ist sie als Kuratorin zusammen mit dem Künstler Tomo Savic-Gecan für den kroatischen Auftritt verantwortlich.

«Das Konzept der Länderpavillons stammt aus einer anderen Zeit.»

Elena Filipovic

Kuratorin für den kroatischen Auftritt an der Biennale Bild: Kenneth Nars

Elena Filipovic deutet auf den monumentalen Pavillon hinter sich – «Jugoslawien» gibt es nicht mehr, er wird jetzt von Serbien bespielt. Der kroatische Pavillon kommt in diesem Jahr hingegen ganz ohne eine physische Architektur aus. Stattdessen migrieren diskrete, fast unsichtbare Performances angeleitet und dirigiert von einer künstlichen Intelligenz in die Pavillons anderer Länder. Eine Invasion, eine «Spezialoperation» im Rahmen der Biennale?

Nein, eher freundlicher Besuch, dem sorgfältige Verhandlungen vorausgingen. «Wir mussten feststellen, dass manche Wände dicker sind als andere», sagt Filipovic, «die Anfragen waren ein regelrecht diplomatischer Akt zwischen Künstlern, Kuratoren und allen Beteiligten. Natürlich sagt niemand ‹Nein›, aber manche antworteten etwa nicht.» Schliesslich sagten 26 Pavillons zu, und so ist – zumindest temporär – Kroatien ein Teil von Brasilien, von Litauen oder der Schweiz.

Reisst die Grenzen nieder – lang leben die Grenzen

Die Frage, ob die Idee der Länderpavillons noch zeitgemäss ist, wurde schon oft gestellt. So hat etwa 2011 die französisch-marokkanische Künstlerin Latifa Echakhch, die für diese Ausgabe die Schweiz vertritt, entlang der Promenade hin zum Hauptbau Fahnenstangen aufgestellt. Ohne Flagge an ihren Spitzen standen diese nackt und sinnbefreit da.

Auch in diesem Jahr werfen mehrere Projekte mal explizit, mal unterschwellig die alte Frage auf. Maria Eichhorn hätte den deutschen Pavillon in diesem Sinne am liebsten komplett abgebaut und zwischengelagert. Der Bau wurde einst in der NS-Zeit für «Germania» errichtet. Die Leerstelle in den ­Giardini hätte nicht nur den angrenzenden Pavillons mehr Raum gegeben, sondern auch eine Fläche für Reflexion und Kritik geöffnet. Der tatsächliche Eingriff ist nun bescheidener. Wie bei einer forensischen Grabung legt die Künstlerin das Fundament eines früheren, ersten Pavillons frei.

Bild: Andrea Merola

Die künstliche Intelligenz, die Tomo Savic-Gecan für den kroatischen Pavillon entwickelt hat, verarbeitet Zeitungsartikel, filtert sie nach Themen und überträgt diese in Bewegungsabläufe. Ein Text zum Krieg in der Ukraine hat somit einen anderen Takt als ein Bericht zur Klimakrise, Schlagwörter aus Politik oder Wirtschaft bestimmen das «Land», das Kroatien für sieben Minuten übernimmt.

Müsste man in letzter Konsequenz nicht ganz auf einen physischen Auftritt verzichten? «Nein», sagt Kuratorin Elena Filipovic, «was die Arbeit auszeichnet, ist nicht nur der Mechanismus der Algorithmen, sondern auch die Übersetzung davon, wie sich diese in unserem täglichen Leben äussern. Die Körperlichkeit einer Performance, die Interaktion mit dem Raum und dem Publikum berührt uns auf ganz andere Art und Weise. In Virtual Reality würden wir uns weniger betroffen fühlen.»

Als 1974 Pinochet als Diktator die Macht ergriff, wurde die gesamte Biennale Chile gewidmet. Ein solches, vereintes, Zeichen fehlt in diesen Tagen. Doch die künstliche Intelligenz des kroatischen Pavillons macht vor, dass die gezogenen Territorien weniger starr sind, als sie zunächst scheinen. Die Idee skizziert eine neue, moderne Version des venezianischen Utopias.

