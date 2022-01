Booster: In den USA ab zwölf, Schweiz zögert

Impfen USA boostern Jugendliche, die Schweiz zögert noch – obwohl die Vorteile die Nachteile überwiegen Eine dritte Dosis ab zwölf – das gibt es in den Vereinigten Staaten und in Österreich. Auch die Schweiz denkt darüber nach. Zwar ist das Gesundheitsrisiko in diesem Alter sehr tief, doch ein Booster hätte für Teenies andere Vorteile. Niklaus Salzmann Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz werden Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren bislang nur zweimal geimpft gegen Covid-19. Ennio Leanza / KEYSTONE

In den USA dürfen ab sofort auch 12- bis 15-Jährige ihre Covid-Impfung auffrischen. Die Zulassungsbehörde hat die entsprechende Nutzung des Pfizer/Biontech-Impfstoffes am Montag bewilligt. Immungeschwächte Kinder können die dritte Dosis sogar ab dem Alter von fünf Jahren kriegen. Zudem verkürzte die Behörde den Zeitraum zwischen der zweiten Dosis und der Booster-Impfung von sechs auf fünf Monate.

Noch ist eine entsprechende offizielle Impfempfehlung, für die in den USA eine andere Behörde zuständig ist, ausstehend. Doch die Anpassung der Empfehlung dürfte laut US-Medien nun sehr rasch kommen.

Die Zulassungsbehörde hat sich für ihren Entscheid auf Daten aus Israel gestützt. Dort hat ein Gremium, das die Regierung berät, bereits im November die Auffrischimpfung ab zwölf Jahren empfohlen. Nun liegen Erfahrungen von mehr als 6300 Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren vor, die bereits geboostert sind. Laut der US-Behörde zeigte sich dabei, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen.

Schweiz: Impfkommission diskutiert Anpassung

In der Schweiz wird die Impfkommission laut Präsident Christoph Berger «sehr bald» diskutieren, ob sie eine ähnliche Empfehlung abgibt. Zwar sind schwere Verläufe bei doppelt Geimpften dieser Altersgruppe sehr selten. Der Nutzen wäre in erster Linie ein anderer, wie Christoph Berger sagt:

«Jugendliche zwischen zwölf und fünfzehn könnten sich indirekt schützen vor Einschränkungen wie beispielsweise der Quarantäne.»

Besonders in den vergangenen Wochen mussten viele Schulkinder nach Kontakten zu Infizierten vorübergehend zu Hause bleiben.

Die Impfkommission wird nun prüfen, ob die Daten aus ihrer Sicht eine Empfehlung ähnlich wie in den USA erlauben. Bislang ist die Boosterimpfung in der Schweiz ab 16 Jahren empfohlen. Die Frage, ob eine Anpassung sinnvoll wäre, liessen die Fachleute von der wissenschaftlichen Taskforce und vom Bundesamt für Gesundheit am gestrigen Point de Presse unbeantwortet.

Eine Zulassung gibt es in der Schweiz nicht

Klar ist aber eines: Eine Zulassung, wie sie in den USA nun vorliegt, wird in der Schweiz so rasch nicht kommen. Weder Pfizer/Biontech noch Moderna haben bislang einen entsprechenden Antrag bei Swissmedic gestellt. Der Booster von Pfizer ist ab 16 Jahren zugelassen, diejenigen von Moderna und Janssen ab 18.

Allerdings kann die Impfkommission auch Anwendungen ausserhalb der Zulassung empfehlen. Sogenannte Off-Label-Anwendungen sind gemäss Swissmedic nicht ungewöhnlich. So läuft auch das Boostern bei Erwachsenen derzeit teilweise «off-label»: Die Auffrischimpfung wird bereits nach vier Monaten verabreicht, obwohl sie von Swissmedic erst sechs Monate nach der zweiten Dosis zugelassen ist.

Eine Ausnahme gibt es beim Boostern in der Schweiz für besonders gefährdete Jugendliche, beispielsweise solche, die nach einer Transplantation ihr Immunsystem unterdrücken müssen. Für sie ist die Auffrischimpfung bereits ab zwölf Jahren zugelassen.

Die Schweiz hat damit eine ähnliche Regelung wie Italien, wo sich 12- bis 15-Jährige mit Vorerkrankungen boostern lassen können. Dort ist zudem festgelegt, dass generell die über 60-Jährigen den Vortritt haben, sollte es einmal an Impfkapazitäten mangeln.

Deutschland: Einzelne Bundesländer boostern ab zwölf

Eine Empfehlung für eine dritte Impfdosis ab zwölf Jahren hat in Europa bereits Österreich ausgesprochen. Ein Spezialfall ist Deutschland: Dort ist der Entscheid den Bundesländern überlassen.

Baden-Württemberg ist vorgeprescht und hat am 22. Dezember die Boosterimpfung ab zwölf Jahren zugelassen. Inzwischen ist Nordrhein-Westfalen gefolgt. Die deutsche Impfkommission empfiehlt den Booster aber erst ab 18.

