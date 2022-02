Viele Lebensmittel mit Cannabis fallen in Tests durch

Gesundheit Ist Cannabistee ungesund? Kantonschemiker kommen zu beunruhigendem Befund Vier von fünf Lebensmittel mit Cannabis fallen in Tests durch. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 03.02.2022, 09.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Geschäft mit den CBD-Produkten spriesst. Aber es gibt Missstände. Quelle: Keystone

Tees, Kaugummis oder Schokolade: CBD-haltige Produkte sind ein riesiger Trend. In den vergangenen Jahren ist in der Schweiz ein Shop nach dem anderen aufgegangen, in denen Öle, Cremes oder Drinks angeboten werden, die mit dem Cannabidiol CBD angereichert sind. Dieses wirkt nicht wie THC psychoaktiv, soll aber helfen zu entspannen.