unfreiwilliger Trendsetter Bernie Sanders Handschuhe sind fast überall ausverkauft – Wir zeigen, wo es sie noch gibt und wie man sie selber strickt Von dem kurligen US-Senator hätte wohl niemand gedacht, dass er mal einen Modetrend lostreten wird. Doch seine gestrickten Handschuhe sind das Winter-Accessoire der Stunde. Man kann sie auch selber stricken.

«Grumpy chic»: Der Hype um Bernie Sanders Outfit – insbesondere die Fäustlinge – reisst nicht ab. Brendan Smialowski / AFP

Alles hätten die Trendorakel erwartet. Etwa, dass Michelle Obama in ihrem fabelhaften burgunderfarbenen Outfit tagelang für Gesprächsstoff unter fashionaffinen Menschen sorgen und dem Farbton einen Boost geben wird. Dass die Frisur von Lady Gaga wenige Stunden nach der Inauguration des neuen US-Präsidenten Joe Biden eifrig auf Youtube-Tutorials besprochen und nachgeahmt wird. Oder dass Bräunungscreme nach dem Auftritt von J. Lo reissenden Absatz findet. Aber nicht das.

Ausgerechnet US-Senator Bernie Sanders, der wohl so wenig mit Mode am Hut hat wie Kim Kardashian mit Natürlichkeit, stahl den stilaffinen Ladys die Show und setzte obendrein den Trend der Stunde. Das Foto, das ihn mit «Kein Bock»-Attitüde an der Vereidigung in Washington vergangene Woche zeigt, ging um die Welt, wurde in den sozialen Medien mit Memes – lustigen Interpretationen und Varianten des Fotos – gefeiert. Ein wichtiger Bestandteil des «Grumpy chic», der hässigen Haltung, die Sanders an den Tag legte: die übergrossen gestrickten Fäustlinge im skandinavischen Latvia-Muster, die zu Sanders Grundausrüstung an kalten Tagen gehören.

Jetzt werden fleissig Fäustlinge gestrickt und verkauft

Die Begeisterung über Bernie Sanders Auftritt sorgte dafür, dass in nur wenigen Stunden Fausthandschuhe weltweit so gut wie ausverkauft waren. Und auch noch mehr als eine Woche nach der Inauguration und dem denkwürdigen Auftritt von Sanders reisst der Hype um mollig warme Fäustlinge, die den Fingern viel Bewegungsfreiheit geben, nicht ab. Im Gegenteil: Supermodels wie Toni Garrn, aber auch Normalersterbliche posieren auf Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram mit ähnlichen Handschuhen und grimmigem Gesichtsausdruck. «Wohl der einfachste Trend, dem ich je folgen musste», kommentiert Garrn zu ihrem Bild.

Findige Unternehmerinnen hat das nun auf den Plan gerufen. Seit wenigen Tagen sind zum Beispiel auf der Shoppingplattform Etsy, wo meist handgemachte Produkte verkauft werden, Fausthandschuhe im Bernie-Stil erhältlich. So bietet etwa Ieva Knitwear aus Lettland – dahinter steckt eine besonders fleissige Strickerin – seit wenigen Tagen fast identische Modelle aus Wolle an. Und macht auch keinen Hehl daraus, dass sie sich vom US-Politiker inspirieren liess: Die Handschuhe im «Bernie inspired knit» kosten um die 45 Franken, und es gibt sie in Damen- und Herrengrösse.

Wem dieser Stil dann doch zu sehr nach Öko-Ecke riecht, kann, um für die noch bevorstehenden Wintertage gewappnet zu sein, nach einem moderneren Modell Ausschau halten. Viel ist im Netz aber leider nicht mehr zu finden; der Winter ist ja schon fast vorbei. Angesagte wattierte Fäustlinge sind zum Beispiel noch in geringer Stückzahl bei Cos erhältlich. Und bei Sportmode-Spezialisten wie Campz, Icewear oder Sportscheck ist der eine oder andere Restposten zu finden. Aber eben: Schnell muss man sein, die Dinger gehen dank Bernie weg wie warme Weggli.

Die Frage bleibt: Soll man nun tatsächlich rund 50 Franken in ein Accessoire investieren, das im nächsten Winter vielleicht bereits wieder out sein wird? Auch wenn dem so sein sollte: Die Faust im Sack brauchen Sie deshalb nicht zu machen. Denn warm werden Ihnen die Fäustlinge auch noch im kommenden Winter geben. Das ist die Hauptsache. Und notabene auch der Grund, warum Bernie Sanders diese Ungetüme trägt.

... oder man strickt sie halt selber Anstatt sich via Online-Shopping auf die verzweifelte Suche nach gestrickten Fäustlingen à la Bernie Sanders zu machen – und dafür unter Umständen einen ordentlichen Batzen hinzulegen – können die angesagten Handschuhe auch selber gestrickt werden, sofern man die Skills und die Geduld dafür hat. Entsprechende detaillierte Anleitungen sind im Internet gleich haufenweise zu finden, etwa unter burdastyle.de, dem deutschen Strickmagazin. Hier gelangt man Masche für Masche und mit Hilfe von Illustrationen zur ganz eigenen Interpretation der Bernie-Fäustlinge. Und auch die Video-Plattform Youtube bietet so manch Anleitung an, teilweise explizit für Anfänger. Wir wünschen gutes Gelingen!