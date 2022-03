Unbetretenes Land Couchsurfen in Saudi-Arabien: «Oft war ich der erste Gast überhaupt» Stephan Orth hat als Couchsurfer Saudi-Arabien bereist. Ein Gespräch über Gastfreundschaft, Männerrunden und ein Tabu. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gastfreundschaft war gross: Auch zu einem Trip in die Wüste wurde Stephan Orth eingeladen. Bild: Christoph Jorda

Auf chinesischen, iranischen und russischen Sofas hatte Stephan Orth bereits genächtigt. Als Saudi-Arabien seine Grenzen für Touristen 2019 öffnete, flog der deutsche Journalist und Buchautor sofort hin. Als einer der ersten Couchsurfer bekam er einen Einblick hinter die Fassaden des Königreichs.

Saudi-Arabien hat einen miserablen Ruf: Menschenrechte werden regelmässig verletzt und Frauen systematisch diskriminiert. Wieso sind Sie dorthin gereist?

Stephan Orth: Mich reizen Länder mit einem schlechten Ruf. Mich interessiert es, wie der Alltag dort aussieht und wie die Menschen mit den schwierigen Umständen umgehen. Als Journalist finde ich in solchen Regionen Geschichten, die überraschen und einen neuen Einblick in das Leben vor Ort ermöglichen. Ganz wichtig ist es mir, die Missstände dabei nicht zu verschweigen.

Was hat Sie überrascht?

Wie radikal der Wandel ist, der gerade passiert. Frauen dürfen seit 2018 den Führerschein machen, neuerdings werden Kinos eröffnet und Livekonzerte gehen über die Bühnen. Verglichen mit Saudi-Arabien vor zehn Jahren ist das ein geradezu revolutionärer Umschwung, gesteuert von der Regierung. Man darf dies allerdings nicht falsch einordnen, die Entwicklung geht nicht zu mehr Demokratie oder freier Meinungsäusserung. Wer sich kritisch über das Königshaus äussert, begibt sich in grosse Gefahr.

Mohammed bin Salman ist der Kronprinz Saudi-Arabiens. Kritik gegen ihn oder das Königshaus ist nicht erlaubt. Bild: Christoph Jorda

Wie kommen die Öffnungsschritte bei der Bevölkerung an?

Ich habe viele junge, gebildete Menschen getroffen, die etwas von der Welt gesehen haben. Für sie stellt die Modernisierung eine gewisse Befreiung dar. Unter den Konservativen gibt es hingegen Vorbehalte. Lange herrschte dort der Eindruck, dass in Saudi-Arabien der Islam in einer Idealform und wie zu Zeiten Mohammeds gelebt werde. Entsprechend sorgen sich manche, diese Sonderstellung zu verlieren. Doch dazu äussert sich fast niemand öffentlich.

In Saudi-Arabien ist die Presse- und Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Konnten Sie offiziell als Journalist einreisen?

Nein, ich war als einer der Ersten mit einem Touristenvisum dort. Seit Herbst 2019 gibt es diese. Vorher konnte man nur als Mekkapilger, Gastarbeiter oder als persönlicher Gast des Königs einreisen. Ganz vereinzelt gab es zudem Gruppenreisen.

Wie einfach ist es, in Saudi-Arabien bei Privaten unterzukommen?

Das war schwerer als in den meisten anderen Ländern, in denen ich gereist bin. In Saudi-Arabien gibt es bislang nur wenige Couchsurfing-Mitglieder. Die Plattform wird eher für gemeinsame Aktivitäten oder Stadttouren genutzt. Oftmals war ich der erste Gast überhaupt. Auch spielt die Privatsphäre eine grosse Rolle in Saudi-Arabien. Häufig war ich deshalb an einem isolierten Ort untergebracht – etwa in einem separaten Gästezimmer oder sogar in einer separat gelegenen Wohnung.

Hier gäbe es weitaus mehr Platz als für nur einen Couchsurfer. Bild: Christoph Jorda

Wer waren Ihre Gastgeber?

Wenn es mit einem Übernachtungsplatz geklappt hat, dann war die Gastfreundschaft grossartig. Die meisten meiner Gastgeber waren aus der Mittelschicht. Es ging ihnen finanziell gut und sie hatten grosses Interesse an Europa und am Austausch. Sie stellen daher keinen Querschnitt durch die Gesellschaft dar.

Haben die Gastgeber Ihnen ihre Ehefrauen vorgestellt?

Das ist nur ein einziges Mal vorgekommen. Selbst Männer, die eng und jahrelang miteinander befreundet sind, haben die Ehefrau des anderen oft noch nie getroffen. Dass mir ein Gastgeber seine Frau vorgestellt hat, war wohl, weil sie aus den USA kam und dadurch weniger an die kulturellen Normen gebunden ist als eine Einheimische. In Saudi-Arabien ist die Geschlechtertrennung sehr stark: Ich habe noch nie auf einer Reise so viel Zeit in Männer­runden verbracht wie dort.

Konnten Sie mit anderen Frauen sprechen?

Ja, in Dschidda, einer etwas liberaleren Stadt, traf ich eine Frau mehrmals und lernte einige Freunde von ihr kennen. Sie erzählte mir von einem Leben, das in grosser Armut begonnen hatte, und von ihrer unglücklichen Ehe. Sie liess sich scheiden und erkämpfte sich dadurch eine gewisse Freiheit. Später studierte sie. Bis heute fühlt sie sich aber eingeengt in diesem Land und kämpft mit den Einschränkungen im Alltag.

Scheidung und Studium: Das klingt nach einer Ausnahme.

Ja, die meisten Frauen finden ihre Rolle in der Familie. Sie sind grösstenteils mit der Erziehung und Küchenarbeit beschäftigt; ihr Leben spielt sich häufig zwischen Haus, Spielplatz und Shoppingmall ab. Mir wurde allerdings auch erzählt, dass oft die Frauen zu Hause alles managen und den Ton angeben. Gleichzeitig wird in der Öffentlichkeit das Bild aufrechterhalten, dass der Mann der Boss ist.

Frauen in Saudi-Arabien bleiben unter sich. Hier in einer Shoppingmall in Riad. Bild: Stephan Orth

Ist es möglich, als Frau durch Saudi-Arabien zu reisen?

Ja, das geht. Ich habe eine Französin getroffen, die zwei Wochen allein unterwegs war. Sie fühlte sich ziemlich gastfreundlich aufgenommen, hatte zuvor aber bereits einige Erfahrungen im Nahen Osten gesammelt. Es ist ­sicher eine gewisse Herausforderung, und man muss sich mit den Regeln ­arrangieren können.

Wie konnten Sie sich verständigen?

Ich kann nur ein paar Sätze auf Arabisch: begrüssen, bedanken und verabschieden. Ansonsten kommunizierte ich mit Übersetzungsapps. Die meisten meiner Gastgeber sprachen zudem recht gut Englisch.

Sie waren einer der ersten Individualreisenden in Saudi-Arabien. Wie reagierte die Bevölkerung auf Sie?

Ich habe es auf keiner anderen Reise erlebt, dass ich selbst so oft im Mittelpunkt stand. Ständig hatte ich eine Handykamera vor dem Gesicht und musste irgendeine Begrüssung sprechen, die sogleich in den sozialen Medien verbreitet wurde. Einmal fragte mich ein Mann in einer Shoppingmall, ob ich Fallschirmspringer sei, weil mein roter Reiserucksack für ihn solch ein ungewohnter Anblick war. Das Interesse am Austausch ist gross. Viele wollten mir etwas von ihrer Kultur zeigen, denn die Menschen wissen, wie isoliert sie vom Rest der Welt sind.

Ist das nun ein Fallschirmspringer oder nicht? Stephan Orth und sein Rucksack zogen grosse Aufmerksamkeit auf sich. Bild: Christoph Jorda

Was zeigten sie Ihnen?

Ganz toll war eine Wüstentour, bei der ich fünf Tage mitreisen durfte. Inmitten einer fantastischen Naturlandschaft haben wir in der Wüste gezeltet und am Feuer Essen gekocht. Oft wissen die Einheimischen aber gar nicht, was Touristen interessieren könnte. Das ergab sich dann oft aus dem Gespräch. In Hafar al-Batin, kein besonders bekannter Ort, habe ich beispielsweise herausgefunden, dass es den grössten Markt für Schafe im ganzen Land gibt. Ein spektakulärer Anblick!

Einen Reiseführer über Saudi-Arabien gibt es nicht?

Zum Teil kommt Saudi-Arabien in Reiseführern über die Arabische Halbinsel vor. Oft sind es aber nur einige Seiten. Das wird sich in den nächsten Jahren bestimmt ändern.

Viel majestätische Wüstenlandschaften hat Saudi-Arabien zu bieten. Bild: Christoph Jorda

Sie sind auch an die Grenze zum Jemen gefahren. Dort haben Sie Detonationen des nahen Krieges gehört. Wie offen konnten Sie über politische Themen sprechen?

Das war ganz schwierig. Meine Gesprächspartner blockten ab, sobald es um politische Themen ging. Und dies auch, wenn wir unter vier Augen waren. Mit einem Bekannten habe ich einmal über den ermordeten Journalisten Dschamal Chaschukdschi gesprochen. Seinen Namen sprach er nur flüsternd aus. Die Menschen haben grosse Angst, bei regimekritischen Äusserungen erwischt zu werden. Als ich einem anderen Gastgeber eine Frage zur Politik stellte, rief er nur: «Ich liebe den König, ich liebe den König.»

In Ihrem Buch thematisieren Sie zwar Missstände. Gleichzeitig bewerben Sie damit aber auch das Land für Individualreisen. Haben Sie da keinen Skrupel?

Wenn man eine Reise macht, bei der es um Erkenntnis, Interesse und Begegnungen mit den Menschen geht, finde ich das grundsätzlich positiv. Falsch finde ich es, wenn man eine Reise in ein Land mit einer problematischen Menschenrechtslage macht, um dort Luxus zu geniessen oder am Pool zu liegen. Saudi-Arabien ist sicherlich kein Spassreiseland – auch wenn es das nach dem Vorbild von Abu Dhabi oder Dubai werden soll. Eine solche Art von Urlaub möchte ich in meinem Buch auf keinen Fall propagieren.

Bild: zvg

Noch mehr Erlebnisse aus dem Wüstenstaat: Der Explora-Vortrag mit Stephan Orth: Stephan Orth tourt mit einem Vortrag über seine Reise nach Saudi-Arabien durch die Schweiz. Er macht unter anderem Halt in Basel (28.3.), Luzern (29.3.), Zürich (30.3.), Bern (31.3.) und Rorschach (3.4.). Tickets sind erhältlich unter: www.explora.ch/programm/couchsurfing_in_saudi-arabien Das Buch Im Buch «Couchsurfing in Saudi-Arabien» (Piper Verlag) gibt es zahlreiche Erlebnisse, Hintergründe und Anekdoten von Stephan Orth's Reise.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen