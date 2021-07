Unbekannte Landesküchen: Das sind die besten Rezepte

Unbekannte Landesküchen Essen wie Gott in Georgien: Das sind die kulinarischen Geheimtipps für die Sommerferien Kulinarischen Hochgenuss gibt’s nicht nur in Italien zu entdecken. Und Gott isst auch gern mal nicht in Frankreich. Wir stellen Ihnen vier Rezepte aus weniger bekannten Landesküchen vor. Andreas Empl 03.07.2021, 05.00 Uhr

Die Vermischung von Orient und Okzident verspricht eine grosse Essensvielfalt. Auch von diesem Reisgericht gibt es mehr als 50 Varianten. Früher wurde an der Zubereitungsart das kulinarische Können von Bräuten gemessen. Wer den kleinen Kochmarathon nicht scheut, wird seinen Gästen etwas Einzigartiges präsentieren können. Das Mahl reicht für etwa 6 Personen.

In dieser Variante werden 230 g Kastanien angeschnitten und 15 Minuten in Wasser gegart. Danach schälen und beiseite stellen. 350 g Lammfleisch in Würfel schneiden, 2 grosse Zwiebeln halbieren und in Ringe schneiden. Sie in einer Pfanne in 150 g Butter goldbraun anbraten. Herausfischen und das Fleisch in der Butter anbraten. Die ganzen Kastanien dazugeben. 100 g Rosinen, 60 g getrocknete Pflaumen sowie 90 g halbierte, getrocknete Aprikosen beifügen.

1 TL Safran mit 80 ml heissem Wasser übergiessen. Davon ein EL und den Saft einer halben Zitrone in die Pfanne geben. 2½ Tassen Langkornreis waschen, salzen und separat gar kochen. Eine ofenfeste, verschliessbare Glasschüssel mit flüssigem Butter bestreichen und mit 2 Tortillas am Boden der Schüssel auskleiden. (Anstelle von Tortillas kann türkisches Fladenbrot verwendet werden.) Die Schüssel seitlich ebenso mit weiteren, sich überlappenden Fladenbroten verkleiden und sie auch mit Butter bestreichen. Die Fladenbrote müssen über den Rand der Schüssel lappen.

Die Hälfte des Reises in die Schüssel geben und mit der Hälfte des Safran-Wassers übergiessen. Dann die Fleisch-Früchte-Mischung auf dem Reis verteilen und mit dem Rest des Reises auffüllen. Wieder mit Safran-Wasser übergiessen. Obendrauf das letzte Fladenbrot legen, buttern und die sich überlappenden Fladenbrote verschliessen. Mit einem Glasdeckel zudecken und bei 180 Grad goldbraun backen. Auf einem grossen Teller umgekehrt anrichten. Den Überraschungskuchen als Ganzes auf den Tisch stellen und dort aufschneiden.



Finnlands Küche ist geprägt von seinen Nachbarn Schweden und Russland. Sie basiert auf Kartoffeln, Brot, Fisch und Fleisch. Da Finnland lange arm war, wurden die Rezepte einfach gehalten und, abgesehen von Salz, nur wenig gewürzt. Aber wo Lachse in Hülle und Fülle vorkommen und Kartoffelschätze im Boden lauern, ist eine gute Lohikeitto nicht weit. Sie wärmt nicht nur bei Minus 10 Grad finnische Fischer und die Seele; lauwarm serviert, schmeckt sie auch im Sommer. Lohi bedeutet Lachs und Keitto Suppe. Das Rezept reicht für 4 Suppenlöffler.

Eine gewürfelte Zwiebel in Butter glasig andünsten, ½ Stange Lauchringe dazu geben. 4 mittelgrosse, geschälte Kartoffeln und 3 Karotten würfeln und 3 Minuten mitdünsten. 500 ml Fischfond, Lorbeer und Pfefferkörner dazugeben und zum Kochen bringen.

Die Kartoffeln ca. 20 Minuten gar kochen. 200 ml Sahne zum Fond geben sowie einen Schuss Wein und Zitronensaft. Kurz aufkochen. Fein geschnittenen Dill beigeben. 350 g Lachs in mundgerechte Stücke schneiden und in der Suppe 1–2 Min. glasig ziehen lassen. Salzen und pfeffern und am besten mit deftigem Vollkornbrot servieren. Nauti ateriastasi, guten Appetit.

Jeder kennt italienische Ravioli. Viele wissen aber nicht, dass es auf der ganzen Welt Ravioli-ähnliche Teigtaschen gibt. In der Ukraine heissen sie Wareniki, die Russen nennen sie Pelmeni, und in den Bergen des Himalaja sind sie als Momos bekannt. Die grossen Unterschiede bestehen im Teig und in der Form. Im folgenden Rezept geht’s um die georgischen Teigtaschen, die Chinkali.

Sie sind ein Nationalgericht, und weil ­dieses Rezept allen schmeckt, essen hier 4 Personen für 6: Dazu werden 600 g Hackfleisch in einer Schüssel mit je 1 gehackten Zwiebel und Knoblauch, fein geschnippeltem Koriander oder Petersilie mit Salz und Pfeffer sowie 3½ dl warmem Wasser vermischt. Für den Teig 800 g Mehl (Type 1050), 1 Ei und Salz in 350 ml Wasser zu einem festen Teig verkneten. Abdecken und 30 Minuten ruhen lassen.

Ausrollen und, zum Beispiel mit einem Glas, 10 cm grosse Kreise ausstechen. Auf die Mitte 1 EL Füllung geben und den Teig in Falten über der Füllung hochziehen und wie ein ­Säckli verschliessen. Die Chinkalis so lange in leicht kochendem, gesalzenem Wasser lassen, bis sie schwimmen. Dann noch 5 Minuten im Wasser ziehen lassen. Mit einem Schöpflöffel herausnehmen und gleich ge­niessen oder noch in der Bratpfanne mit Butter anbraten. Pfeffern. Dazu passt ein Glas Wodka. Oder auch ein Wein aus Italien.

Im flächenmässig zweitgrössten Land der Erde wird Ahornsirup über Pancakes gegeben. Und sonst? Auch wenn ein Fünftel der Bevölkerung Französisch spricht, kommt sie nicht annähernd an die Gourmetliga der Franzosen heran. Sehr beliebt sind auch Pommes frites, doch streuen die Kanadier noch Käse obendrauf, mit jeder Menge Bratensauce, und nennen das dann Poutine. Das löst zwar sicher keine Freundensprünge bei Gourmets aus, ist aber ein lecker-deftiger Junkfood, der im folgenden Rezept 4 Personen glücklich macht.

So geht’s: 8 grosse, festkochende Kartoffeln schälen, grobe Pommes schneiden und für 1 Stunde in kaltem Wasser ziehen lassen. Wer’s besonders knusprig haben möchte, lässt sie 24 Stunden ziehen. Pflanzenöl in einem Topf erhitzen, je 2 gehackte Schalotten und Knoblauchzehen dünsten. 1 l Rinderfond, 60 ml Ketchup, 30 ml Apfelessig, 20 g grüne Pfefferkörner und 4 ml Worcestershire-Sauce dazugeben und zum Kochen bringen.

In einem separaten Topf 40 g Butter schmelzen und 40 g Mehl beigeben und 2–3 Minuten rühren, bis eine braune Mehlschwitze entstanden ist. Diese der Brühe beigeben, kräftig verrühren und ca. 20 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen und warm halten. Die Pommes 2 Minuten frittieren, kurz auf einem Teller ruhen lassen und dann nochmals 2 Minuten frittieren. So werden sie noch knuspriger. Salzen. Cheddarkäse-Würfel darüber streuen und mit reichlich Sauce übergiessen. Danach den selbstgemachten Junkfood sofort geniessen.