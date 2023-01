Neue Studie: Bäume sind Zeugen der Umweltverschmutzung

Umwelt Bäume sind Zeugen für verschmutzte Böden und belastete Luft Bäume speichern winzige Partikel in ihrem Holz. Das beweist ein Experiment der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft – mit Hilfe von Goldpartikeln. Sharleen Wüest 09.01.2023, 05.00 Uhr

Teil des Experiments waren Rotbuchen (wie jene im Bild) und Waldföhren. A. Held/Imago

Wer Zeugen der Umweltverschmutzung sucht, findet sie gleich im Wald: Bäume. Das zeigen Resultate eines Experiments der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Zuvor bereits bekannt war, dass Ackerpflanzen Nanopartikel, also winzige Teile, die mehr als tausendmal dünner sind als ein Menschenhaar, aus der Umwelt aufnehmen können. Paula Ballikaya, Doktorandin an der WSL, wollte wissen, ob das Bäume auch können. Mit ihrer Studie hat sie entdeckt, dass Bäume genauso Partikel aus der Luft und aus dem Boden aufnehmen können.

Entdeckt hat sie das mit Hilfe von Nanopartikeln aus Gold, wie einer Mitteilung der WSL zu entnehmen ist. Paula Ballikaya und ihre Kolleginnen haben junge Rotbuchen und Waldföhren im Labor mit den Partikeln besprüht. Dass sie Gold verwendet haben, liegt daran, dass es den Bäumen nicht schadet sowie im Pflanzengewebe gut nachweisbar ist. Die Partikeln waren nach zwanzig Tagen schliesslich nicht nur in den Blättern, sondern auch in den Wurzeln und im Stamm nachweisbar.

Der Vorgang funktionierte auch, wenn die Nanopartikeln zu den Wurzeln gegeben wurden. Jedoch seien im Stamm der Bäume, deren Blätter behandelt wurden, mehr Partikeln gefunden worden. Wie sie sich genau im Baum verteilen können, ist noch unklar.

Grosse Pläne für die Zukunft

Welche Bedeutung hat das Experiment? «Man kann beispielsweise feststellen, ob eine Industrieanlage zur Verschmutzung der Umgebung beigetragen hat, indem man die chemische Zusammensetzung der Jahrringe analysiert», wird Ballikaya in der Mitteilung zitiert. Denn die Partikeln seien noch Jahre später in den Bäumen nachweisbar – in ähnlicher Form, wie sie in Luft- und Wasserverschmutzung vorkommen.

Verschiedene Forschungsgruppen konnten bereits Schadstoffe aus Autoabgasen, Metallraffinerien und Kohleverbrennung in Baumstämmen nachweisen. Die Beteiligten am Experiment der WSL schlagen jetzt vor, die Forschung der Jahrringe auf Umweltbeobachtungsprogramme auszuweiten, die sich mit der Belastung durch Nanopartikel befassen.

Damit ist noch nicht Schluss. Künftig könnten schnell wachsende Bäume für die Säuberung von belasteten Böden und verschmutzter Luft eingesetzt werden. Zuerst müsse man jedoch mehr über die Wechselwirkungen zwischen den Partikeln und den Bäumen herausfinden.