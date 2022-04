Cancel-Culture oder Rücksicht auf Ukraine-Flüchtlinge?

Ukraine Krieg Verdi statt Tschaikowsky: Ist das Rücksicht oder Cancel Culture? Die St. Galler Festspiele ersetzen eine russische mit einer italienischen Oper, wagen damit eine Art der Kultursanktion. Mutig, aber heikel. Christian Berzins Jetzt kommentieren 28.04.2022, 17.01 Uhr

Verdis «Jungfrau von Orleans» statt die russische Version von Tschaikowski in St. Gallen: der Versuch, auch in der Kultur eine Art Sanktion oder Reaktion auf den Krieg zu zeigen? Regina Kuehne / KEYSTONE

Die Klassikwelt wird seit Mittwoch durch eine Recherche der Journalistin Maria Pevchikh erschüttert, die aufzeigt, wie das System Valery Gergiev funktionierte, wie der Petersburger zu einem Dirigenten-Oligarchen Vladimir Putins wurde. Bis vor kurzem war er Busenfreund der westlichen Klassikszene und Botschafter der russischen Musik: in der Schweiz in Verbier, Luzern, Gstaad und Basel.

Er ist weg vom Fenster, doch die Szene damit nicht aus dem Schneider. Es ist sogar sehr auffällig, welch einschneidende Auswirkungen der Ukraine-Krieg gerade auf die Klassik hat – auf jene Szene, die bisher im Schutz der Sponsoren- und Subventionsmillionen ihre Cüpli mitsamt einer Mozartsinfonie am Ufer des Vierwaldstättersees oder mit Aussicht auf die Schweizer Alpen schlürft. Woher die Millionen kamen, wer sie kriegte, war egal, steckten doch alle unter derselben Decke: die Steuerzahler mit ihren Banken, die Banken mit dem Welthandel mitsamt den russischen Gas-Milliarden.

Als die St. Galler Festspiele letzte Woche mitteilten, dass sie Tschaikowskys «Jungfrau von Orleans» mit Verdis Fassung der Oper ersetzen, zeigte sich ein Teil der Kulturszene empört. Der ehemalige Chefdirigent des Opernhauses Zürich kommentierte meinen Facebook-Post: «Tschaikowsky ist nicht in die Ukraine einmarschiert!»

Russland wollte Rachmaninows Villa am Vierwaldstättersee kaufen. ho

Im Gegenteil, er schrieb in der 2. Sinfonie eine Hymne auf die Ukraine. Doch genau darum geht es: Wir können diese Sinfonie nicht mehr wie früher hören. Sie ist nun, wie eine Aufführung in Lugano am 31. März zeigte, politisch aufgeladen: Zwei Ukrainerinnen spielten dort die Motive des Werks vor. Mit dem Krieg hat die Klassikszene ihre Unschuld verloren, Musik ist auch Macht. Russland wusste immer darum.

Ein von Moskau gesteuertes Netzwerk unterstützte die Musik mit Millionen, setzte sich in Europa fest, wollte 2013 auch Rachmaninows Villa am Vierwaldstättersee kaufen. Wer gewisse Zusammenhänge betrachtet, traut seinen Augen nicht. Bloss nicht in die Schlagzeilen geraten, lautet deswegen nun die Devise vieler prorussischer Künstler, der Gergiev-Freunde und Anna-Netrebko-Freundinnen.

Was dann passieren kann, musste Netrebko erleben. Doch die Operndiva hat nichts gelernt, gab am Montag in einem «Ich-Ich-Ich»-Statement ihre neuen Ansprechpartner bekannt: etwa Generalmanager Miguel Esteban. An ihm könnte man aufzeigen, wie das russische Kulturnetz über die Welt ausgeworfen wurde – ist doch dieser Esteban die rechte Hand von Verbier-Festival-Chef und Gergiev-Freund Martin Engstroem bei dessen Festival-Satellit im lettischen Jurmala, das auch von russischem Geld (aber auch der Credit Suisse) getragen wurde.

Vladimir Putin gratuliert Anna Netrebko. Dmitry Lovetsky / AP

Damit hat die Tschaikowsky-Absage nur am Rand zu tun. Es geht eher um die Frage, wie die Sanktionen – oder Reaktionen – im Kultursektor aussehen könnten. St. Gallen betont, dass die Oper im öffentlichen Raum stattfindet. Dort gelte es, Rücksicht gegenüber der Öffentlichkeit zu nehmen – auch auf Flüchtende. Man musste unweigerlich an ein Konzert denken, dem der ukrainische Botschafter trotz Einladung des deutschen Bundespräsidenten fernblieb. Sein Land werde zerbombt, da habe er «kein Bock», russische Musik zu hören.

Die Schweizer wären hingegangen, sie sind neutraler – uninteressierter. Die Veranstalter machen denn auch so weiter wie bisher, 95 Prozent von ihnen hatten sowieso nichts mit Netrebko, Gergiev &Co. zu tun, nichts mit den Oligarchen Vekselberg und Timchenko. Man will die russischen Künstler nicht unter Generalverdacht stellen, «Blick» oder der «SWR» können schreiben, dass reihenweise russische Künstler ausgeladen werden.

Das Gegenteil ist der Fall: Kaum ein Künstler steht unter Verdacht, obwohl viele putintreue unterwegs sind. Das Theater Biel/Solothurn organisierte ein Friedenskonzert, an dem die Ukrainerinnen aus dem Orchester nicht teilnahmen, da sie nicht mit den mit Putin sympathisierenden russischen Sängern auftreten wollten. In Genf blieb ein Russe sitzen, als sein Orchester die ukrainische Hymne spielte.

Die ukrainische Opernsängerin Lena Belkina kann zurzeit auf russische Musik verzichten. Katharina Harris

Die ukrainische Sängerin Lena Belkina geht mit diesen putinnahen Künstlern via Social Media hart ins Gericht. Ein russischer Tenor, der in St. Gallen hätte singen sollen, beschimpfte sie prompt auf Instagram. Jenen Künstlern, die aus Angst schweigen, rät sie: «Singt doch zu Hause!» Die St. Galler Festspiele beklatscht sie: Nach dem Abschlachten von Kindern könne Tschaikowsky und andere Genies jetzt auch mal warten. St. Gallen hat die Häme nicht verdient.

Klar könnten die Festspiele ein Benefizkonzert machen, nochmals 40'000 Euro sammeln und zu den 115 Millionen der Glückskette hinzulegen. Was würde es ändern? St. Gallen wusste, was mit dem Komponisten-Wechsel kommen würde, wusste auch um den Fall «Ittingen», wo im März eine russische Cellistin ausgeladen wurde. Aber auch sie hatte Putin 2019 beim Tschaikowsky-Wettbewerb zugeprostet – mitsamt der Klassikwelt. Nun hat der Weltverband der Musikwettbewerbe den Tschaikowsky-Wettbewerb ausgeschlossen. Verbier-Festival-Chef Engstroem spielt dort weiterhin mit, der Arm Moskaus bleibt über der Schweiz.

Vladimir Putin prostet Anstastasia Kobekina 2019 beim Tschaikowski-Wettbewerb, den man mit viel Geld wieder in der Welt etablierte, zu. ho

Auch Tschaikowsky, der zu Repräsentationszwecken missbrauchte Komponist, war für Moskau ein solcher Arm. Wer ihn heute spielt, muss es mit Haltung tun. Die St. Galler gingen einen Schritt weiter. Zu weit? Das St. Galler Publikum wird beim Hören von Verdis Oper an Tschaikowsky und den Krieg denken. Das ist gut so.

