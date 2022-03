Gastgeber für Geflüchtet werden, so geht es

Asyl Wollen Sie Flüchtlinge aufnehmen? Das müssen Sie beachten – und hier lauern Fallstricke Die Solidarität ist riesig: Schon über 70’000 Betten haben Private zur Verfügung gestellt, um ukrainische Familien zu beherbergen. Ein Ehepaar, das Erfahrung damit hat, erzählt, was da auf einen zukommt. Niklaus Salzmann Jetzt kommentieren 31.03.2022, 16.00 Uhr

Geflüchtete aus der Ukraine vor einem Termin ins Bundesasylzentrum Basel. Bald werden diese Zentrum voll sein und private Unterbringungen noch dringlicher. Nicole Nars-Zimmer (niz)/BLZ

«Mein Haus wurde zerbombt, ich suche eine Unterkunft in der Schweiz für mich und meine zwei Kinder.» Laufend tauchen in der Facebook-Gruppe «Switzerland with Ukraine» neue Einträge dieser Art auf. Das Staatssekretariat für Migration registrierte in der vergangenen Woche im Schnitt rund 900 Flüchtlinge täglich, hinzu kommt eine unbekannte Anzahl, die bisher nicht registriert ist. Jede und jeder Einzelne davon benötigt ein Dach über dem Kopf.

Dafür reichen die derzeit rund 9000 Plätze in den Bundesasylzentren bei weitem nicht aus. Doch die Solidarität in der Bevölkerung ist gross. Allein im Gastfamilienprojekt, welches die Schweizerische Flüchtlingshilfe gemeinsam mit der Organisation Campax führt, waren am Dienstag fast 74'000 Betten in privaten Unterkünften erfasst. Hinzu kommen rund 36'000 Hotelbetten.

Noch kann die Flüchtlingshilfe die allerbesten Unterkünfte auswählen

Miriam Behrens, Direktorin Schweizerische Flüchtlingshilfe. Peter Klaunzer/Keystone

Miriam Behrens, Direktorin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, sagt: «Im Moment ist das Angebot sehr gross, sodass wir eine gute Auswahl haben.» Knapp 2200 Geflüchtete wurden bislang vermittelt. Die Organisation sucht dafür diejenigen Unterkünfte aus, die am besten geeignet sind:

«Ideal sind Unterkünfte mit abschliessbaren Zimmern sowie Zugang zu Küche und Bad.»

Viel Erfahrung damit haben Marie-Theres und Alois Kaufmann aus Sins im Aargau. Als die Flüchtlingshilfe in der Syrien-Krise erstmals ein Gastfamilienprojekt lancierte, waren sie die Ersten, die in der Deutschschweiz Flüchtlinge aufnahmen.

Erfahrungen mit einer syrischen Familie 2015

Ab 2015 stellte das Ehepaar die leerstehende Wohnung im oberen Stock ihres Hauses einer dreiköpfigen kurdischen Familie aus Syrien zur Verfügung. Die Frau war beim Einzug schwanger, das zweite Kind kam wenige Monate später zur Welt. Dreieinhalb Jahre blieb die geflüchtete Familie da, bis sie auszog, weil der Mann eine Stelle im Emmental kriegte.

Das Ehepaar Kaufmann aus Sins teilte ihr Haus 2015 mit einer syrischen Flüchtlingsfamilie. Sie waren in der Deutschschweiz die Ersten, die an diesem Pilotprojekt der Schweizerischen Flüchtlingshilfe teilnahmen. Stefan Kaiser (neue Zz)/ Neue Zuger Zeitung

Rückblickend zieht Alois Kaufmann ein positives Fazit: «Das Zusammenleben war sehr einfach.» Längst ist die obere Wohnung wieder an eine geflüchtete Familie vermietet, diesmal aus Afghanistan. Der Kontakt zur syrischen Familie ist geblieben, man sehe sich ungefähr einmal pro Jahr.

Kulturelle Differenzen waren in diesen Jahren aber schon auch zu spüren gewesen. So sei er anfangs irritiert gewesen, dass die syrische Familie ein eigenes Auto hatte – in seinen Augen ein unnötiger Luxus. Er redete dann mit der Integrationshilfe und der Familie und erfuhr, dass diese das Auto geschenkt gekriegt hatte. Damit war die Sache erledigt.

Kulturelle Differenzen brauchen Verständnis

Selbst wenn die Ukraine geografisch und kulturell näher an der Schweiz liegt als Syrien oder Afghanistan, können auch da unterschiedliche Wertvorstellungen auftauchen. So weist in der Facebook-Gruppe «Switzerland with Ukraine» jemand darauf hin, dass es sich Menschen in der Ukraine leisten könnten, alle zwei bis drei Wochen die Nägel zu machen, während dies bei den Preisen in der Schweiz ein grosser Luxus sei. Eine andere Userin macht darauf aufmerksam, dass Ukrainer seltener lächeln würden. Wenn ein Teller Rösti auf dem Tisch nicht mit einem Lächeln quittiert werde, bedeute das aber nicht Undankbarkeit.

Achtung vor der Dankbarkeitsfalle

Das Thema Dankbarkeit kann zu Unstimmigkeiten führen, das kennt die Flüchtlingshilfe aus ihrem früheren Projekt. «Es ist wichtig, gegenseitige Erwartungen offen anzusprechen», sagt Direktorin Miriam Behrens. «Das thematisieren wir bereits vor der Vermittlung bei Gesprächen in den Bundesasylzentren.» Geflüchtete sind in einer prekären Lebenssituation und können nicht über Monate ständig Dankbarkeit zeigen.

Miriam Behrens betont aber, dass der Kontakt zu Geflüchteten nicht immer nur freudig sei – der Krieg bringt Trauer und schwierige Momente mit sich. «Diese Menschen stehen unter psychischen Belastungen, die man aus der Nähe mitkriegt», sagt sie.

«Das ist auch eine Belastung für die Gastfamilie, die man aushalten können muss.»

Schwer traumatisierte Menschen oder unbegleitete Minderjährige werden von der Flüchtlingshilfe deshalb nicht an private Gastgebende vermittelt.

Komplizierte finanzielle Unterstützung: Geduld ist gefragt

Zur Unterstützung sowohl der Gastfamilien als auch der Geflüchteten stellt die Flüchtlingshilfe rund um die Uhr eine telefonische Hotline zur Verfügung. Auf Facebook berichtet ein Gastgeber, dass er momentan fünf Leute durchfüttere und keine finanzielle Unterstützung kriege, weil sich die Registrierung der Geflüchteten verzögert. Besonders kompliziert ist die Situation, weil in jedem Kanton und zum Teil sogar in jeder Gemeinde andere Regeln gelten. In Zug gibt es beispielsweise 250 Franken pro aufgenommene Person, in Uri dagegen nichts.

Die Gastgebenden selber sind meist keine Fachleute zu Asylrecht und damit verwandten Fragen. Aber zumindest kommt bei ihnen nicht die Sprache als zusätzliche Hürde hinzu. Alois Kaufmann berichtet, dass seine aktuellen afghanischen Mieter zwar gut Deutsch könnten, aber das Verstehen von Amtssprache zuweilen Mühe mache. Ab und zu kämen sie mit einem Brief zu ihm und seiner Frau, wenn sie darin etwas nicht verständen.

Küche und Bad zu teilen, ist eine besondere Herausforderung

Miriam Behrens von der Flüchtlingshilfe sagt: «Gastfamilien sind Integrationsbooster.» Der syrischen Familie konnte das Ehepaar Kaufmann sogar zweimal Arbeitsstellen vermitteln. «Gemeinsam in einer Wohnung zu wohnen, damit hätte ich wohl Mühe gehabt», sagt Alois Kaufmann.

Wenn sich der Krieg aber in die Länge zieht, könnten auch weniger ideale Unterbringungen nötig werden. Die Bereitschaft in der Bevölkerung ist da. Sie habe kein freies Zimmer, schreibt eine Mutter auf Facebook, aber ihr 13-jähriger Sohn würde gerne das Zimmer mit einem Jungen teilen. Aus menschlicher Sicht ein wunderschönes Angebot. In der Praxis jedoch mit einigen «Abers» versehen, die es zu bedenken gibt.

Wohnung oder Zimmer anbieten Wer ein freies Zimmer oder eine freie Wohnung hat, kann das Angebot auf www.fluechtlingshilfe.ch oder www.campax.ch registrieren. Gefragt sind Wohngelegenheiten für mindestens drei Monate, bei denen die Gastgebenden möglichst auch etwas Zeit haben, sich um die Geflüchteten zu kümmern. Zugang zu Bad und Küche ist wichtig, abschliessbare Zimmer bevorzugt. Die Flüchtlingshilfe sucht in Gesprächen in den Bundesasylzentren passende Angebote und vermittelt diese. Potenzielle Gastgebende werden ausdrücklich um Geduld gebeten.

