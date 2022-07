Ukraine-Krieg Die Unesco giesst Suppe ins Feuer und stellt den ukrainischen Borschtsch unter Schutz Die Organisation der Vereinten Nationen schützt die Kultur der ukrainischen Borschtsch-Zubereitung. Sie stellt mit der Wahl eines der alltäglichsten Gerichte ins Zentrum der Kochwelt. Zu Recht, ist es doch ein famoses Essen, das viele Rätsel birgt. Christian Berzins Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Borschtsch mit Saurer Sahne. Julia Murray / Getty Images

Kaum hatte die Unesco – die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur – vor einer Woche gemeldet, dass man «Borschtsch» zum immateriellen Weltkulturerbe erhöhe, wurden die sozialen Medien von einer dunkelroten Suppe überschwemmt: Randen, so weit die Löffel reichten.

Begleitet wurden die Bilder von Worten, die in blau-gelbe Fahnen gehüllt waren: Man liess die Nationalspeise der Ukraine hochleben. Hohe Regierungsmitglieder riefen die Welt via Twitter zum Borschtsch-Kochen auf, und die US-Botschafterin in der Ukraine bestellte bei einem Truppenbesuch sogleich einen Teller davon.

Wer in den Romanen von Tolstoi und seinen Kollegen durch die Ballsäle tanzt und auf die Schlachtfelder zieht, stösst immer wieder mal auf Borschtsch. Meinen ersten ass ich 1996 in einer dunklen Schenke voller Typen wie Raskolnikow an der Landstrasse von Riga nach St. Petersburg. Ich sehe die Fettaugen der Suppe heute noch vor mir. Danach ging es mir nicht gut. Das war schlecht, denn schon am Abend in Alūksne warteten Berge von lettischen Pīrāgi auf mich, die ein paar Kilometer weiter östlich bei den Russen Piroschki heissen: Speckgipfel.

Ukrainischer Borschtsch Zutaten 1 Kilo Fleisch

700 Gramm Weisskohl

800 Gramm Kartoffeln

1 Kilo gekochte Randen

3 Zwiebeln

1 grosser Bund Dill

4 Karotten

3 Lorbeerblätter

4 kleine Knoblauchzehen

10 Pfefferkörner

1 TL Zucker

1 TL Essig

Sauerrahm/Crème fraîche



Fleisch mit kaltem Wasser abspülen, in einem Topf mit drei Liter Wasser aufkochen und dauernd den Schaum wegschöpfen. Hitze reduzieren und einen Teelöffel Salz, eine grosse, ungeschälte Zwiebel, zwei Karotten, drei Lorbeerblätter und zehn Pfefferkörner dazugeben. Auch ein Sellerie oder ein Dillstängel ist möglich – je nach Familie. Mindestens zweieinhalb Stunden kochen. Danach Fleisch vom Knochen lösen, Gemüse wegschmeissen.



2 Zwiebeln in Streifen und 2 Karotten sehr fein schneiden und einige Minuten in der Bratpfanne mit Sonnenblumenöl erhitzen. Parallel 5 geschälte Kartoffeln würfeln. Weisskohl ebenfalls in Streifen schneiden. Die Fleischbouillon wieder auf­kochen und Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und Weisskohl hinein­geben.



Das Fleisch in kleine Streifen schneiden sowie die Randen raffeln. Wenn die Kartoffeln einigermassen weich sind, Randen und Fleisch hinzugeben und fünf Minuten kochen. Steht der Holzkochlöffel im Topf, ist alles perfekt: Borschtsch ist nämlich keine wässrige Suppe, sondern ein Eintopf. Einen Teelöffel Zucker und ebenso viel Essig beigeben, kräftig salzen. Schliesslich das Werk mit 4 kleinen, gehackten Knoblauchzehen und gehacktem Dill krönen. In einem Suppenteller mit je einem Klacks Crème fraîche servieren. (bez)

Mit den Menschen reisen auch die Speisen – im Laufe der Jahrhunderte kann ein Gericht Hunderte von Kilometer und locker ein halbes Dutzend Länder durchwandern: Knöpfli werden dann zu Spätzle, Choucroutte zu Sauerkraut. Die Arten gefüllter Teigtaschen dieser Welt würden ein fantastisches Buch füllen: Ravioli, Pelmeni, Gyoza, Momos, Khinkali – was weiss ich.

Wer Borschtsch eine Randensuppe nennt, untertreibt kolossal. Sergey Dolzhenko / EPA / key

Beim Borschtsch ist die Sache kompliziert, da der Name auf seiner Reise praktisch gleich blieb und die Abgrenzung vom Nachbar schwieriger war. ­Allerdings sprach man in Moskau ­ehr­erbietend vom «ukrainischen Borschtsch».

Da dies nun nicht mehr so ist, setzt die Unesco ein Zeichen. Die Ehrung macht die Ukraine aber nicht zur Erfinderin des Borschtsch und auch nicht zur Siegerin in einem Suppenkrieg: Die Unesco nimmt nämlich nicht den Borschtsch auf die Liste des immateriellen Kulturerbes, sondern sie schützt «bloss» die Kultur der ukrainischen Borschtsch-Zubereitung. Offiziell hiess es: «Durch Russlands Krieg, der Millionen Menschen zur Flucht gezwungen hat, ist der Erhalt dieser traditionellen Kulturtechnik bedroht. Zudem führen die Kämpfe zu Umweltschäden und gefährden die landwirtschaftliche Grundlage der Kochkunst.»

Ist ukrainischer Borschtsch bloss eine Randensuppe?

Wer Borschtsch eine Randensuppe nennt, untertreibt kolossal. Allerdings könnte man bei der Vielfalt von Rezeptvarianten meinen, es handle sich um ein buntes Allerlei: ein Resten-Essen. Schmeisst rein, was noch im Kühlschrank liegt! Eine Wurst? Bestens! Fisch? Warum nicht. Es gibt keine 95 Thesen der Borschtsch-Zubereitung. Tomatenpüree ja oder nein? Entscheiden Sie am Ende selbst. Einst war Borschtsch nicht mal tiefrot, sondern grün, weist doch der Name auf die Pflanze «Barszc» hin: Bärenklau.

Youtube

Der Bärenklau/Barszc wurde in Wasser eingelegt und lange stehen gelassen. Und siehe da, es erfolgte eine Milchsäuregärung, dank Hefe bildete sich gar etwas Alkohol hinzu. Doch dann kam von Italien aus die Rande – die rote Beete – in den Osten, löste den Bärenklau ab. Der Name aber blieb.

Trotz Varianten – Parameter gibt es. Entscheidend ist, ob ich die Bouillon selber machen will oder nicht. Bereitet man sie selber vor, kann das auf vegetarischer Basis passieren oder aber mit Fleisch. Letzteres kann ich beim Kochen mit gekaufter Bouillon auch am Ende dazugeben.

Am Heiligen Abend verzichtet man in der Ukraine auf Fleisch, sonst aber gehört es dazu. Und sofort nagt da die Frage: Rind oder Schwein? Oder gar Huhn, wie Literaturnobelpreisträger Joseph Brodsky im Schmähgedicht «Für die Unabhängigkeit der Ukraine» schreibt? Mit Knochen? Ohne?

Youtube

Wir fragten die grosse ukrainische Sopranistin Lena Belkina, wie sie, ihre Mutter oder ihre Babusya zu Hause Borschtsch kochten. Die Antwort kam mit einem Hinweis auf eine neue CD mit ukrainischen Liedern postwendend: «Original macht man Borschtsch mit Schweinerippe, aber ich koche ihn mit Rindfleisch.» Alles klar?

Wir fragten nach: «Mit welchem Rindfleisch – einem Siedfleisch, einem Fleisch mit Knochen? «Mit Steakfleisch!», schreibt Belkina zur Überraschung und fügt an: «Ich zerschneide es in Stücke und koche es mit: Mein Borschtsch ist der beste!»

Borschtsch-Köchin Lena Belkina singt «Silent Songs» des Ukrainers Valentin Silvestrov. YouTube

Daran zweifeln wir nicht, hoffen aber immer noch, dass unser Borschtsch, den wir mit estnischer Küchenhilfe zubereiten, ebenfalls ein Meisterwerk wird. Doch zur Sicherheit – und da wir als Schweizer Küchenbrigade zu Neu­tralität verpflichtet sind – fragen wir noch Ekaterina, eine durch Putins Pressezensur kaltgestellte Moskauer Journalistin, an. Sie findet weniger das Fleisch als vor allem die saure Sahne am Ende wichtig, sagt dann aber: «Normalerweise kochen wir in Moskau Borschtsch mit Rindfleisch, aber unsere ukrainische Babysitterin kochte es jeweils mit Schwein.»

Das Zubereiten ist der Beginn der Borschtsch-Party

Wie auch immer. Wir spülen unser Fleisch – Rindsragout! – sorgfältig ab, geben es in eine mit drei Litern Wasser gefüllte Pfanne, kochen alles auf und sind gespannt, wie sich alle Geschmäcker mischen (Rezept siehe rechts).

Es ist eine Arbeit der Ruhe, bei der man schnell merkt, dass ein Fest naht. Da jeder Schritt einfach ist, kann man den Party-Apéro mit dem Kochen kombinieren und bereits Gäste empfangen, in der Bar nach geeigneten Getränken suchen. Später am Tisch erweisen sich ein estnischer Wodka und ein Oberuzwiler Härdöpfler als ideale Borschtsch-Begleiter.

Klar wird, dass die Unesco recht hat: Borschtsch ist ein Symbol der ukrainischen Küche, vereint als Ausdruck der

Gastfreundschaft Menschen jeglichen Alters, Geschlechts und jeder Herkunft am Tisch.

Smachnogo! Guten Appetit.

