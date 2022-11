Soziale Medien: Wird Linkedin das neue Twitter?

Twitter, Facebook und co. Soziale Medien spalten die Gesellschaft statt Menschen zu verbinden – wie lässt sich das ändern? Shutterstock Hatespeech, Fake News und Bots: Bei Twitter lag schon lange einiges im Argen. Seit Elon Musk das Ruder übernommen hat, flüchten viele Nutzer. Linked-in bietet sich als Alternative der zivilisierten Debattenkultur an. Das dezentrale Portal Mastodon ebenfalls. Wird damit alles besser? Raffael Schuppisser und Deborah Stoffel Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Diese Woche hat Pascale Bruderer, einst die grosse Hoffnungsträgerin des liberalen Flügels der SP, verkündet, dass sie nicht in den Bundesratswahlkampf einsteigen werde. Ihre Entscheidung kam nicht überraschend. Wie sie diese mitgeteilt hat, aber schon.

In einem Post auf Linked-in erklärte sie, dass eine Rückkehr in die Politik für sie keine Option sei. Und so zitierten Journalistinnen und Journalisten im ganzen Land fleissig Linked-in. Sie schrieben «wie sie auf Linked-in erklärt hat», «wie sie über Linked-in mitgeteilt hat», «wie sie auf dem Karrierenetzwerk Linked-in geschrieben hat», wolle Pascal Bruderer nicht Bundesrätin werden.

Pascal Bruderer

Politikerin der SP Joel Hunn

Dass Politiker ihre Entscheide häufig auf Twitter kundtun, wissen selbst Twitter-Abstinenzler spätestens seit der Wahl von Donald Trump ins Weisse Haus. Dass auch das Karriere-Netzwerk Linked-in, über das Businesskontakte geknüpft werden, dazu genutzt wird, ist ein eher neues Phänomen.

Argumente, statt Aggressionen – Sitzungszimmer statt Stammtisch

Die Landschaft der sozialen Medien wird gerade gewaltig umgepflügt. Wer aber profitiert davon? Diese Frage stellt sich verstärkt, seit der Milliardär Elon Musk Twitter gekauft und in Aufruhr versetzt hat. Viele Nutzer und Werbekunden haben das Portal verlassen und ihre Aktivitäten auf andere Plattformen verschoben. Offenkundig auch auf Linked-in.

Der Internetsoziologe Stephan Humer von der Hochschule Fresenius in Berlin sagt:

«Ich beobachte, dass Linked-in immer mehr für politische Debatten genutzt wird.»

Wurde früher vornehmlich über fachspezifische Bereiche diskutiert, würden nun auf dem Netzwerk auch Diskussionen über die Coronapolitik oder den Krieg in der Ukraine angestossen, die eine grosse Reichweite erlangen.

Linked-in profitiert davon, dass bei Twitter einiges im Argen liegt – erst recht seit Elon Musk den Kurznachrichtendienst für 44 Milliarden Dollar gekauft hat. Er ist angetreten mit dem Versprechen, Twitter zu einem Ort der freien Meinungsäusserung zu machen, in dem alle Ideen ohne Angst vor Zensur diskutiert werden können. Für viele Nutzer liegt aber gerade hier das Problem: Sie wünschen sich nicht weniger Einschränkungen, sondern eine zivilisiertere Debattenkultur.

Hashtags wären gut geeignet um Debatten zu führen, doch in der Realität funktioniert das selten. Oft werden die Nutzer beleidigend. Shutterstock

Der Umgang auf Twitter ist rau: Anstatt Argumente auszutauschen, werden Menschen mit anderen Meinungen bisweilen verbal attackiert. Es ist bekannt, dass die Algorithmen so eingestellt sind, dass sich Hassnachrichten und Fake News besonders schnell verbreiten. Denn diese führen zu besonders viel Interaktion der Nutzer und sind deshalb gut fürs Werbegeschäft, mit dem sich das Netzwerk finanziert.

Kann Linked-in zum besseren Twitter avancieren? Die Dialoge werden hier in der Regel weniger aggressiv, dafür aber argumentativer geführt. Das liegt wohl auch daran, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer in einem etwas offizielleren Ramen begegnen. Man nimmt sie als Angestellte einer Firma mit spezifischen Kompetenzen wahr, ein kurzer Lebenslauf gibt Aufschluss über ihre bisherigen Stationen. Im Sitzungszimmer tauscht man sich ja auch gepflegter aus als am Stammtisch.

Hundefots und Kaffeklatsch:Privater Austausch auf Linked-in

Gleichzeitig ist die ursprünglich business-getriebene Plattform persönlicher geworden. CEOs und Angestellte posten Privates. Nestlé-Chef Mark Schneider zeigt sich mit Hund, Novartis-CEO Vas Narasimhan beim Kaffeetrinken. Früher hätten sie dafür wohl noch Facebook gewählt, doch bekanntlich ist das Netzwerk etwas aus der Mode gekommen. Die Digitalexpertin Sarah Genner vermutet, dass die Coronapandemie den Trend verstärkte. Seither haben sich Privat- und Berufsleben zunehmend vermischt. Die Dozentin sagt:

«Es ist kein Tabu mehr, sich auf einem beruflichen Netzwerk als ganzen Menschen zu zeigen.»

Sarah Genner

Digitalexpertin Barbara Hess

Ähnlich sieht das der Digitalberater Janosch Tröhler. Privates, Familie und mentale Gesundheit seien seit der Pandemie stärker im Fokus, sagt er und sieht darin eine interessante Entwicklung für Linked-in. Werbekunden sind daran interessiert, von den Usern der Plattform möglichst vielfältige Daten zu erhalten.

Anders als die meisten sozialen Netzwerke ist Linked-in, das 2016 für 26 Milliarden Dollar von Microsoft gekauft wurde, aber nicht einzig auf die Werbeeinnahmen angewiesen. Die Plattform hat ein funktionierendes Bezahlmodell gefunden: Viele Arbeitnehmende, die auf Jobsuche sind, lassen es sich gerne etwas kosten, wenn sie bei Headhuntern weit oben in den Feeds auftauchen.

Im letzten Geschäftsjahr hat Linked-in 13,8 Milliarden Dollar umgesetzt – mehr als doppelt so viel wie Twitter (5,1 Mia.). Kurz nach seinem Kauft, hat Elon Musk ebenfalls ein Bezahlmodell für Twitter-Nutzer in Aussicht gestellt – wobei nicht ganz klar ist, was die Vorteile eines Premium-Accounts sein werden.

Eine weitere Besonderheit von Linked-in ist das hohe Bildungsniveau seiner Nutzer. In den USA haben 44 Prozent mit einem Hochschulabschluss einen Linked-in-Account, wohingegen sich nur 10 Prozent jener Personen, die nicht studiert haben, dem Netzwerk angeschlossen haben. 44 Prozent der US-Nutzer verdienen jährlich über 75000 Dollar, was deutlich über dem Medianlohn liegt. Das heisst auch, dass bei politischen Diskursen, die auf Linked-in stattfinden, von vorneherein die Unterschicht ausgeschlossen ist. Das ist für den Austausch von politischen Ideen in einer Demokratie schlecht.

Twitter hat bei den Jungen kaum Erfolg

Wer zu einem breiteren Abbild der Gesellschaft sprechen will, nutzt lieber eine andere Plattform. Instagram zum Beispiel. Flavia Wasserfallen, die wie Bruderer auch, als Bundesratskandidatin gehandelt wurde, erklärte diese Woche auf dem Foto-Netzwerk unter einem Bild von ihr mit Simonetta Sommaruga, warum sie nicht kandidieren werde.

Besonders bei der Generation Z ist Instagram beliebt. Aber die Entwicklung wird von Tiktok getrieben. «Die Innovationen bei Instagram sind Kopien», sagt Tröhler. Die kurzen Videos, die die chinesische Plattform auszeichnen, sind als Reels überall auf Instagram. Auch Youtube kopiere mit den «Shorts» das Format.

Die Entwicklung setzt auch Twitter unter Druck, die Plattform hat bei den Jungen kaum Erfolg und unter Musk droht sie jetzt auch ihre Nischenstellung als Forum der Meinungsführer aus Politik, Wirtschaft und Medien zu verlieren. Viele haben sich ab- und Alternativen zugewandt, auch solchen, die Twitter funktional nahestehen. Neben bekannten Portalen wie Linked-in und Instagram ist ein Name gerade in aller Munde: Mastodon.

2002 Myspace:

Am Anfang war die Musik. Myspace war als Plattform für Bands gedacht, die sich hier ihren Fans präsentieren konnten. Bald wurde es mehr. Es ist kein Geheimnis, dass Mark Zuckerberg sich bei Myspace inspiriert hat, als er Facebook gründete – und das Portal in eine Nische verdrängte. 2003 Linkedin:

Als Business-Netzwerk gestartet, entwickelte sich Linkedin in den letzten Jahren zunehmend zu einer ganzheitlichen Social-Media-Plattform. Die Nutzerinnen und Nutzer posten auch private Bilder und halten sich nicht mit ihrer politischen Einstellung zurück. Seit 2016 gehört das Netzwerk zu Microsoft. 2004 Facebook:

Mark Zuckerberg gründete Facebook in seinem Studentenzimmer in Harvard. Es ist das erste soziale Netzwerk, das eine grosse Masse erreichte. Zehn Jahre nach seiner Lancierung zählte das Facebook über eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer. Mittlerweile sogar knapp drei Milliarden. Die Generation Z bleibt Facebook aber weitgehend fern. 2004 Youtube:

Youtube revolutionierte die Nutzung von Filmen im Netz. Jeder kann zum Videoproduzenten werden und findet auf der Plattform ein potenzielles Millionenpublikum. Wie bei anderen sozialen Netzwerken auch, kann man anderen Personen folgen. Eineinhalb Jahre nach der Lancierung wurde Youtube von Google für 1,7 Milliarden Dollar gekauft. 2005 StudiVZ:

Das Studentenverzeichnis wurde nach dem Vorbild von Facebook für deutschsprachige Studierende lanciert. Die meisten fanden dann das Original aus dem Silicon Valley aber doch spannender. 2017 ging die Firma bankrott. Gänzlich abgeschaltet wurde das Netzwerk aber erst diesen Frühling 2022– als sich längst niemand mehr dafür interessierte. 2006 Twitter:

SMS, die sich an die ganze Welt richten. Das war die Idee von Gründer Jack Dorsey. Deshalb waren Tweets anfänglich auf 140 Zeichen beschränkt. Twitter wurde rasch populär. Spätestens seit Trump wurde es auch zu einem mächtigen politischen Werkzeug, um Meinungen zu beeinflussen. Am 27. Oktober kaufte Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar. 2010 Instagram:

Anfänglich war Instagram wegen der coolen Filter beliebt, dann wurde das Fotonetzwerk zu einem der hippsten Spots im Web. Mark Zuckerberg erkannte das Potenzial früh. 2012 kaufte Facebook Instagram für 1 Milliarde Dollar – ein Schnäppchen. Heute ist es für den Konzern wichtiger als Facebook selbst. 2011 Google+:

Aus Sorge, Suchmaschinen könnten im Web 2.0 unwichtig werden, lancierte Google ein eigenes soziales Netzwerk. Trotz viel Effort gelang es dem Tech-Riesen nicht, Google+ zu beleben. 2019 wurde das Projekt auf dem Tech-Friedhof beerdigt. 2012 Vine:

Als bei Instagram noch immer Fotos dominierten, setzte Vine bereits auf Kurzvideos. Twitter kaufte das Netzwerk gleich nach dem Start auf, machte aber nie etwas daraus und legte es später sogar ganz still. Das erstaunt umso mehr, da Tiktok mit Kurzvideos zum grossen Erfolg fand. Musk denkt laut darüber nach, Vine wiederzubeleben. 2016 Tiktok:

Kurze Videos und ein Algorithmus, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den Nutzern jene Inhalte zuspielt, die sie interessiert. Das ist das Rezept von Tiktok. Ein Jahr nach der Gründung in China wurde die App auch im Westen lanciert. Donald Trump und andere republikanische Politiker nehmen die App als Bedrohung wahr und möchten sie verbieten.

Direkte Demokratie im sozialen Netzwerk

Das Netzwerk Mastodon habe am ehesten das Potenzial, Twitter abzulösen, glaubt Janosch Tröhler. Es wurde 2016 in Deutschland von Eugen Rochko gegründet, er ist bis heute der einzige Mitarbeiter. Die Plattform mit 4,5 Millionen Nutzern weltweit finanziert sich via Crowdfunding und versteht sich als demokratische Alternative zu Twitter.

Rochko hat Mastodon entwickelt, weil er genug hatte von Twitter. «Ich dachte, es sei wichtig, dass ich mich online meinen Freunden durch kurze Nachrichten mitteilen kann, vielleicht ist es auch wichtig für die Welt, und vielleicht sollte das nicht in den Händen einer einzigen Firma liegen», sagte er gegenüber dem «Time Magazine». Er habe der Top-down-Kontrolle von Twitter nie getraut.

Mastodon funktioniert über ein dezentralisiertes Netzwerk von Servern. Jeder Nutzer kann selber Administrator eines Servers werden und dort eigene Regeln aufstellen. Falls Server für radikale Inhalte und Hatespeech benutzt werden, können diese von den anderen Servern im Netzwerk isoliert werden. Eine Art direkt-demokratischer digitaler Ansatz.

Der Internetsoziologe Stephan Humer zweifelt allerdings am Durchbruch von Mastodon. «Solche dezentrale Ansätze gab es schon mehrere, sie hatten keinen Erfolg.» Man dürfe sich nichts vormachen, im Vergleich zu Twitter und Co. sei Mastodon noch immer ein Zwerg. Ausserdem muss sich zuerst zeigen, ob der dezentrale Ansatz tatsächlich zu einer zivilisierteren Diskussionskultur führt.

Also doch auf Linked-in ausweichen? Lässt sich hier vernünftig diskutieren? Studien gibt es dazu nicht, aber der Internetsoziologe hat seine Erfahrungen gemacht: «Je intensiver auf Linked-in über Politik debattiert wird, desto rauer wird die Diskussion», sagt Humer. Plötzlich würden gestandene Professoren als Putin-Sympathisanten in den Informationskrieg ziehen, ohne Gehör für sachliche Argumente.

Vielleicht ist letztlich gar nicht Twitter, sind letztlich gar nicht die sozialen Medien an der oft diagnostizierten Spaltung der Gesellschaft Schuld, sondern wir selber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen