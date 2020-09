Analyse Die Rappenspalter-App: Twint bedroht Freundschaften und holt aus Schweizern das Schlechteste heraus – Eine Abrechnung Bild: Shutterstock / Bildmontage: CH Media Viele Schweizer starten heute wegen 90 Rappen Twint und überweisen Kleinstbeträge. Die App macht uns zu Geizhälsen. Janine Gloor 05.09.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Es geschah in einem Restaurant. Sara feierte ihren 31. Geburtstag mit ihren Freundinnen. Pizza und Negroni, fröhliches Geschnatter. Kurz nach dem Essen verschwand das Geburtstagskind, um unbemerkt die Rechnung zu bezahlen. «Ihr seid eingeladen», sagt sie, als sie wieder am Tisch war. Was darauf folgte, ist typisch schweizerisch. «Wirklich? Das wäre aber nicht nötig gewesen!»