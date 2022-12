Glöcknerin im Berner Münster trägt zu Silvester Pamir-Ohrschützer

Turmwartin Die Glöcknerin des Berner Münsters: An Silvester trägt sie Pamir-Ohrschützer In Bern wird das neue Jahr komplett analog begangen: Eine Viertelstunde vor Mitternacht löst Glöcknerin Marie-Therese Lauper das Hammerseil, um 23:59:27 lässt sie den ersten Schlag ertönen. René Fuchs 29.12.2022, 05.00 Uhr

An Silvester wird Turmwartin Marie-Therese Lauper die 3,8 Tonnen schwere Burgerglocke in der Glockenstube im Berner Münster läuten. Severin Bigler

Die 254 Treppenstufen zur ersten Galerie des Berner Münsters haben es in sich. Mit Platz- und Höhenangst kommt man hier nicht weit. Nach und nach entschwindet der Münsterplatz. Im Turm, durch den eine Wendeltreppe hochführt, blickt man nun durch die schmalen Fenster auf die Dächer der Altstadt.

«Hier oben sind die Menschen gelöster und fröhlicher», sagt Turmwartin Marie-Therese Lauper. «Sie haben den Aufstieg geschafft, werden willkommen geheissen und sind begeistert von der Aussicht.» Rund 80’000 Gäste aus aller Welt sind es jährlich, welche die 46 Meter emporsteigen.

254 Stufen führen hinauf zur 1. Galerie des Berner Münsters. Severin Bigler

An klaren Tagen zeigen sich im Südosten die Berner Alpen mit Eiger, Mönch und Jungfrau und im Norden die Juraketten. Zu Füssen liegt der historische Stadtkern mit den sonst verborgenen Dachterrassen in der Aareschlaufe. Das gotische Berner Münster ist die grösste spätmittelalterliche Kirche in unserem Land. Und mit 100,6 Metern ist der Turm schweizweit der höchste.

Sie findet, alte Türme hätten eine Seele

Spontan bewarb sich Marie-Therese Lauper 2007 für die freigewordene Turmwartstelle am Berner Münster. Aus 170 Mitbewerbern wurde sie erkoren. «Ich liebe die gotischen Kirchen mit ihren Türmen. Sie haben für mich eine Seele», schwärmt Marie-Therese. Kathedralen und Kirchtürme im In- und Ausland ziehen sie an.

Freundinnen sagten ihr, sie werde dort oben verkümmern. Das glaubte die quirlige Wahlbernerin nicht. Und oben wohnen musste sie ja nicht: 2006 war die Turmwartwohnung auf 46 Metern Höhe aus baulichen Gründen aufgehoben worden.

Aussicht vom Turm des Berner Münsters hinunter auf den Weihnachtsmarkt. Severin Bigler

Aufgewachsen ist Marie-Therese Lauper mit vier Geschwistern in Wil SG. Lehrerin zu werden, war zuerst ihr Traum. Nach dem Seminarabschluss zog es sie als Au-pair nach Belfast. Reiseleiterin in Europa und zwischendurch Stellvertreterin an Primarschulen in der Ostschweiz zu sein, war eine ideale Kombination. Ein Skiausflug nach Grächen wirbelte die Zukunftspläne durcheinander. Mitten im Schneegestöber lernte sie ihren Mann Armin kennen und zog 1984 der Liebe wegen nach Bern.

Die Stadtführerin mit der «Halskrankheit»

«Ich hätte eine Halskrankheit, sagten mir meine Gäste, als ich als Berner Stadtführerin tätig wurde», lacht die Wilerin.

Für Sauberkeit und Sicherheit im Turm und auf den zwei Galerien zu sorgen und als stellvertretende Sigristin tätig zu sein, erfüllte am Anfang die Tage. Im Laufe der Zeit ist der Administrationsaufwand für Raumvermietungen, Führungen und selbst initiierte Events grösser geworden: Geburtstagsfeste, Workshops, Konzerte, Sitzungen und Vollmond-Turmapéros in der ehemaligen Turmwohnung und dem darüberliegenden Gewölbesaal.

Aussicht vom Turm des Berner Münsters auf die Altstadt. Severin Bigler

Armin und Marie-Therese Lauper sind bei der Bewirtung der Gäste ein eingespieltes Team. Mit einem Räf die Tranksame und Verköstigung all die Stufen hochzutragen, gehört dazu. Sportlich ist die Turmwartin. Nach einer morgendlichen Joggingtour und einer acht Kilometer langen Velofahrt von Hinterkappelen aus bewältigt sie an einem Arbeitstag drei bis vier Mal die 344 Stufen bis zur zweiten Galerie auf 64 Metern und zurück.

Das Berner Münster. Severin Bigler

In ihrem heimeligen Turmbüro, das mit allerlei Dankeskarten und Zeichnungen ausgeschmückt ist, bewahrt sie ihr «Turmbuech». Hier dürfen sich die Besucherinnen und Besucher ab dem 70. Lebensjahr nach dem anstrengenden Aufstieg eintragen. «Es hat sich gelohnt. Ich bin 76 Jahre jung», steht mit einem Smiley garniert auf einer Seite. Ab 75 Jahren gibt es gar ein Zertifikat. Und ein Auslandschweizer aus den USA hat hier seinen 93. Geburtstag gefeiert.

Man darf nur noch zu zweit auf den Turm: Suizidprävention

Wegen Suizidprävention ist der Turmaufstieg seit kurzem leider nur noch ab zwei Personen erlaubt. Nicht alle verstehen den Entscheid.

«Ich habe viele Schutzengel», sagt Lauper, wenn sie an den diesjährigen Blitzeinschlag in die Turmspitze zurückdenkt. Vor ihren Augen zischte eine Lichtkugel den Blitzableiter entlang. Zum Glück blieb sie unversehrt. Doch alle elektronischen Geräte im Umfeld versagten den Dienst.

Turmwartin Marie-Therese Lauper auf der 1. Galerie des Berner Münsters. Severin Bigler

Der bevorstehende Jahreswechsel auf dem Turm wird Marie-Therese Lauper besonders berühren. «Zum letzten Mal werde ich mit dem Hammer an einem Seilzug zwölfmal die Burgerglocke anschlagen.» Ende März 2023 wird die Wahlbernerin altersbedingt das verantwortungsvolle Amt als Turmwartin ihrer Nachfolgerin übergeben. «Beim Verfassen der Kündigung vergoss ich Tränen», erinnert sie sich. Jetzt geniesst sie die traumhaften Sonnenuntergänge noch mehr.

Die 2. Galerie auf dem Turm des Berner Münsters. Severin Bigler

In den beiden Glockenstuben mit einem Geläut aus sieben Jahrhunderten fühlt sie sich besonders wohl. Die grosse Glocke von 1611, auch «Gewichtige Susanna» genannt, ist mit einem Durchmesser von 2,47 Metern und einem Gewicht von rund zehn Tonnen ein Prachtstück von weltweitem Rang. Ihr zur Seite hängt die Burgerglocke aus dem Jahr 1403.

Die Glocke wird von Hand geläutet

«An Silvester werde ich hier um 23.45 Uhr das Seil des seitlichen Glockenhammers lösen», sagt Lauper. Mit ihr werden dann ihr Mann und Freunde in der unteren Glockenstube stehen und gebannt auf die mitgebrachte Uhr mit Digitalanzeige blicken. Exakt um 23.59.27 Uhr wird sie den ersten Schlag auslösen und zum Jahresbeginn den zwölften. Tausende werden auf dem Münsterplatz und den nahen Gassen einander zuprosten und das neue Jahr freudig begrüssen. Andächtiger wird es im Turm oben vor sich gehen, bis das Vollgeläut die ganze Stadt beschallt.

Statue am Berner Münster. Severin Bigler

«Für mich ist es ein Traumjob», sagt Marie-Therese. Wird sie nach der Pensionierung in ein Loch fallen? «Nein, nein», winkt sie ab. Weiterhin werde ich Stadt- und Turmführungen machen und verschiedene Events hier oben mit meinem Mann organisieren.» Zweimal pro Woche gilt es auch die insgesamt 452 Kilogramm schweren Gewichte im Zytgloggen-Turm aufzuziehen.