Tückisch Das Lebenswerk des Schweizer Fotografen Ernst A. Heiniger zeigt: Wer Bildern glaubt, ist selber schuld Bild: Fotostiftung Schweiz Ernst A. Heiniger war Disney-Kameramann und Oscar-Gewinner. Er hat ein Bild unseres Landes geschaffen, das die Wahrnehmung der Schweiz bis heute prägt. Daniele Muscionico 31.07.2021, 05.00 Uhr

Er war unser Mann in Hollywood, doch kaum einer erinnert sich heute noch an ihn: Ernst A. Heiniger (1909–1993), Bauernbub, Lungenkranker, gebürtig aus dem Thurgau. Die ersten zehn Jahre seines Lebens trug er keine Schuhe, weil es kein Geld dafür gab.

Am Ende seiner Laufbahn hatte er seinen Landsleuten als Fotograf die Erfindung des Telefons schmackhaft gemacht; für Disney hatte er einen Dokumentarfilm über die Schweiz gedreht, der – in der Neuen Welt zwar riesig erfolgreich – so pathetisch war, dass das hiesige Publikum bei der Premiere (1955/56) in Gelächter ausbrach.

Ernst A. Heiniger, Plakat «so telephonieren», 1950. Bild: Fotostiftung Schweiz

Zum Schluss seiner märchenhaft grössenwahnsinnigen Karriere residierte Ernst A. Heiniger in den Hollywood Hills und hatte für Disney zwei Oscars als Kameramann gewonnen. Am hirnrissigsten war der Pionier in einer anderen Sache: Der Wahlamerikaner, der amerikanischer dachte als die Amerikaner, nahm sozusagen die Erfindung des Google-Autos vorweg.

Das Patent hiess «Circarama» und ermöglichte auf jedwedem fahrbaren Untersatz die Bilderaufnahmen und Wiedergaben im 360-Grad-Winkel. Heiniger als Kameramann und Regisseur drehte damit einen Promotionsfilm für die SBB und erreichte an der Expo 1964 in einem eigens dafür gebauten Rundtheater über 4 Millionen Zuschauer.

Ernst A. Heiniger ist der Erfinder des ersten dreihundertsechzig-Grad-Filmsystems Swissorama. Auf dem Bild spannt er gerade eine Filmrolle in den Projektor. Bild: Keystone

Unter dem Namen «Swissorama» stand die Erfindung 1984–2002 beim Verkehrshaus Luzern und wollte das «totale» Schweiz-Bild präsentieren. Der Film war ein Husarenstück mit Kamerafahrten über sämtliche Viertausender und inszenierte die Schweiz als achtes Weltwunder an Naturschönheiten, reiner Luft und gesundem Menschenverstand.

Was daran der Realität entsprach? Einerlei. Das Bild unseres Landes, wie Heiniger es schuf, beeinflusst bis heute die eigene Wahrnehmung. Denn unmissverständlich beweist es: Unser Ländchen ist ein von Gott gesegnetes Plätzchen.

Der Bildermaniac ist auch ein Manipulator

Jetzt hat die Fotostiftung Schweiz das gesamte Archiv des verlorenen Sohns aufgearbeitet, es online zugänglich gemacht und zeigt in einer Ausstellung ein Best-of von Heinigers Können. Die Ausbeute macht sprachlos. Filme, Fotos, Werbeplakate – und über allem zeigt sich ein Phänomen. Hier outet sich ein Bilderjunkie, und: Heiniger liess keine andere Wahrheit gelten als die, die er durch den Sucher seiner Kamera selber manipulieren konnte.

Ernst A. Heiniger

Meisterfotograf und -manipulator Bild: Keystone

Waren im Oscar-gekrönten Disney-Film «Grand Canyon» Blätter vor dem Himmelsblau zu wenig grün – er griff zum Pinsel und half nach. Krochen die Schlangen nicht im Takt der Filmmusik – er forschte so lange, bis er die Bodentemperatur kannte, auf der sich die Tiere beschleunigten und sich mit der Musik synchronisieren liessen.

Heiniger lebte als Visionär unsere Bildermanie von heute aus: Mit unserem Smartphone fotografieren wir stündlich weltweit Millionen von Fotos. Wir speichern sie, schicken sie weiter, und noch ehe Jeff Bezos All-­Spaziergang auch für uns erschwing-lich sein wird, werden wir uns mit un­serem Körper in diesen Bildern bewegen.

Ernst A. Heiniger, Seilschaft am Biancograt, Graubünden, 1941. Bild: Fotostiftung Schweiz

Wir denken in Bildern, wir träumen in Bildern. Wir leben in einer Welt der Bilder wie keine Generation vor uns. Wir saufen sie, wie unsere Vor­fahren Wasser soffen. Doch die Macht der Bilder ist nicht nur sprichwörtlich. Sie wirkt noch ungeheuerlicher als ange­nommen. Die Wissenschaft weiss, Fotos und bewegte Bilder sind so eindrucks­voll, weil sie unsere Gefühle unmittelbar beeinflussen.

Nur 0,1 Sekunden dauert es, bis wir meinen, den grundlegenden Inhalt eines Fotos erfasst zu haben. Die Verarbeitung eines Wortinhalts dauert ungleich ­länger. Bildinhalte nisten sich bei uns ein, wir haben es nicht in der Hand, und sie verdichten sich zu Wahrheiten. «Ich glaube nur, was ich sehe» – dieser einfache Satz verweist darauf, dass wir ein unverwüstliches Grundvertrauen in das Sichtbare haben.

Wer macht das Bild? Die Kamera ist es nicht

Dabei müssten wir es besser wissen. Das Beispiel Heiniger ist nur eines von vielen. Nicht ein objektiver Apparat macht das Bild, sondern ein subjektiver Fotograf oder Kameramann. Bilder sind Kommunikationsmittel, hergestellt mit einer bestimmten Absicht des Senders: Perspektive, Bildausschnitt, Lichtwirkung, Bildmanipulation, all das gehört zum Rüstarsenal eines Bild­inhaltes, bis er schliesslich den Empfänger erreicht.

Ernst A. Heiniger unterwegs für seinen Film «Grand Canyon». Bild: Fotostiftung Schweiz

Man «macht» Bilder, denn Fotos sind ein Konstrukt. Erst wer die ihnen zugrunde liegende Absicht durchschaut, sieht, was tatsächlich zu sehen ist. Heinigers Schlangen im Grand Canyon, die für uns eine poetische Kriechspur in den Sand malten, waren nichts weniger als auf der Flucht.

Ausstellung: Fotostiftung Schweiz, Ernst A. Heiniger – Good Morning, World! Bis 10. 10., Katalog im Verlag Scheidegger & Spiess.

Archiv: Zugänglich unter via fss.e-pics.ethz.ch.

Filmtipp: «Der Boss, Walt Disney und die vergessenen Oscars» (CH, 2019) auf www.srf.ch/play.