Trendsport Trailrunning ist der Sport dieses Herbstes – das ist die beste Ausrüstung dafür

Die Pandemie hat nicht nur unseren Reise- und Bewegungsradius verkleinert, sondern auch dafür gesorgt, dass die Menschen Ruhe und Erholung im Wald vor der Haustüre oder auf Wanderwegen gefunden haben. Viele begannen während des Lockdowns zu joggen, und ein nicht kleiner Teil davon hat seither Gefallen gefunden an der hippsten Mischform zwischen Wandern und Joggen, nämlich dem Laufen in freiem Gelände: dem Trailrunning.

Trail bedeutet Trampelpfad. Der wesentlichste Unterschied zum Joggen ist, dass beim Trailrunning einiges an Höhenmetern zurückgelegt wird, und dass man dabei nicht bei konstanten Durchschnittsgeschwindigkeiten unterwegs ist. Geht es steil bergauf, darf auf zügiges Schritttempo umgeschaltet werden. So geht es durch den Wald, über Hügel, an Flussufern entlang oder auf markierten Strecken auch im Gebirge. In der Summe ist das nicht nur ein flottes Kardio- und Intervalltraining, sondern erfordert auch Geschick und Konzentration.

Begeisterte Trailrunner berichten, dass man dabei in einen «richtigen Flow» gerät, weil man mit sich und der Natur in Einklang ist. In einem aktuellen Trendbarometer der ISPO (Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode) ist zu lesen, dass für viele Trailrunner das Messen mit anderen gar nicht wichtig ist. Jeder läuft so, wie er möchte:

«Es geht mehr darum, ein Mikro-Abenteuer vor der eigenen Haustüre zu erleben und die Natur mit allen Sinnen zu geniessen.»

Auch auf myswitzerland.com findet sich eine wachsende Anzahl extra markierter Trailruns in der Schweiz. Für die Herbstsaison 2022 sind 20 neue Trailrun-Routen auf den total 65000 Wanderkilometern in unserem Land gelistet – inklusive Tipps für Trailmarathons.

Meditativ, aber nicht ungefährlich

«Das Trailrunning fasziniert, denn es bietet einen meditativen Lauf durch die Natur», liest man aktuell in einem Blogpost auf suva.ch. Die Trendsportart wird aber nicht umsonst auf der Unfallpräventionsseite vorgestellt, denn gleich im Anschluss erfährt man, dass Trailrunning nicht nur cool und entspannend ist, sondern auch Gefahren birgt. Jährlich entstehen dabei rund 7000 kleinere und grössere Unfälle, als Folge von Ausrutschen, Stolpern oder Stürzen, heisst es auf suva.ch.

Der Präventionstext endet mit den Hinweisen, dass «eine realistische Selbsteinschätzung», «eine gute körperliche Verfassung» sowie «höchste Konzentration während der Ausführung der Aktivität» wichtig seien. In Sachen Lauftechnik wird geraten, auf dem Trail nicht bloss «auf die Füsse zu schauen», sondern das Gelände mit den Augen im Voraus «abzuscannen». Man sollte dabei auf dem Vorderfuss landen und die Federkraft der Wadenmuskulatur nutzen. Bergab verhält es sich dann wie beim Mountainbike-Fahren: bloss nicht krampfhaft abbremsen, sondern bei moderatem Tempo den persönlichen Flow finden.

Wen das reizt, der kann sich mit einer guten Basisausrüstung, die hier vorgestellt wird, überall und immer selbst an der neuen Trendsportart üben – und sich mit Sicherheit an ihr erfreuen.

Die beste Ausrüstung

Ein Must-have, auch abseits des Trails: Wiegt knapp 1 Kilo, hält aber dank Thermoreflektion warm. Down Hooded Puffer Jacket von Columbia, um 300 Franken.

Trailrunningschuhe müssen leicht sein, aber doch ein gutes Profil aufweisen. Der «Supercross 4 W» von Salomon ist ein solider Einstiegsschuh. Um 150 Franken.

Erfahrene Läufer wissen: Hosen immer eine Nummer grösser wählen. Mit den «Running Speed Pants 4.0» von X-Bionic hat man einen guten Lauf. Um 165 Franken.

Gegen kalte Ohren: Das Stirnband ist aus recyceltem Polyester und hat einen Zehntel Elasthananteil. «Polyknit Light Eco»-Stirnband von Odlo, um 20 Franken.

Superleicht, aber ein Platzwunder mit TrinkschlauchVorrichtung und verstellbaren Schultergurten. «Ligthweight Running Backpack 2.0» von Asics, um 50 Franken.

