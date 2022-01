Trendsetter Spitzenkoch Ralph Schelling will kein eigenes Restaurant – lieber präsentiert er seine Kochkunst als Influencer Sein Gesicht kennt man, sein Können wird gerühmt. Doch Ralph Schelling will kein Restaurant führen und hat der Gourmetküche abgeschworen. Lieber reist er um die Welt, modelt und lässt seine Fans an seinen Künsten teilhaben. Silvia Schaub Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Ralph Schelling verrät, warum er die Kartoffeln für Gnocchi nicht kocht, sondern backt. Bild: Basil Stücheli

«In Japan ist das Junkfood, was ich hier zubereite», sagt Ralph Schelling und formt aus einer Teigmasse kleine Kugeln, die er in einer Pfanne anbrät. Takoyaki heisst diese pflaumengrosse Speise. In Jeans, Shirt und weisser Kochschürze steht Schelling an der Kochinsel in der Eventküche von Britt Wetzel in Baden. Nun klaubt er aus einer Schale Shrimps heraus, die er in die Kugeln drückt und diese abermals im Öl wendet, während er den Kochkurs-Teilnehmern und -Teilnehmerinnen von der Qualität der SwissShrimps aus Rheinfelden vorschwärmt.

Ralph Schelling ist ein Wirbelwind, ein Zampano in der Schweizer Kochszene. Der in Zürich wohnhafte Ostschweizer wird oft als einer der besten Köche der Schweiz bezeichnet, obwohl er weder ein Restaurant noch Michelin-Sterne oder Gault-Millau-Punkte vorzeigen kann. Das scheint ihm ziemlich egal zu sein.

Er nennt sich selbst «Private Chef» und macht lieber sein Ding – rund um den Erdball. Er hat in Amsterdam im Restaurant The Unbound und auf der Privatinsel Jumby Bay Calabash in der Karibik seine Foodkonzepte umgesetzt, bekocht reiche, illustre Prominente und Wirtschaftsführer, organisiert Caterings für Dolce&Gabbana, Google, das Zurich Film Festival oder die Art Basel, kreiert neue Rezepte für die Zeitschrift Annabelle oder Globus Delicatessa.

Gestern in Ägypten bei Privatkunden, morgen auf einem Fan-Trip im Piemont und übermorgen an der Algarve für ein Food-Projekt – die Welt ist seine Küche. Seine 13'500 Follower auf Instagram reiben sich jeweils die Augen, wenn Ralph Schelling wieder Fotos von den schönsten Stränden in der Karibik oder von üppigen Märkten im Orient postet.

«Ach, das ist halt mein Job», winkt er ab und stapelt tief. Er pflegt sein Image gekonnt. Man mag es nicht so recht glauben, wenn er behauptet, dass er eigentlich am liebsten zu Hause sei. «Im ganzen letzten Jahr war ich fast nie unterwegs, coronabedingt natürlich», erzählt Schelling. Das Runterfahren habe ihm gut getan.

Auch mal mit Sponsoren- Kochmütze an einem Event

Auf der faulen Haut gelegen hat er freilich nicht. Er muss Geld verdienen. Ein wichtiges Standbein, dass ihm seinen freien Lebensstil erst ermöglicht, sind Kooperationen. Deshalb ist er sich nicht zu schade, an einem Event für eine globale Pasta-Marke die Kochmütze aufzusetzen oder für ein IT-Unternehmen auf einem Plakat zu posieren.

Fast schon inflationär begegnet man ihm zuweilen. Er modelt mit Kochlöffel für ein Modemagazin, er grinste und kochte in Werbespots, welche die ganze Schweiz gesehen hat. Ralph Schelling strahlt und kocht für alle. Stets freundlich, stets professionell. Er wirkt immer noch wie der Nachbarsjunge, der einfach seiner Koch-Leidenschaft frönt.

Inzwischen sind die Gemüsebällchen fertig gebacken und Schelling zückt seine Pinzette, mit der er diese sorgfältig dekoriert. «Die habe ich vom El Bulli», sagt er, über Jahre war das Restaurant in Katalonien, Spanien, das beste der Welt. Wo er überall seinen Rucksack gefüllt hat, erfährt man peu à peu während des Kochkurses. Unglaublich, in welchem Tempo er sein umfangreiches Wissen unter die Leute bringt. Gleichzeitig schnippelt er die Eglifilets zu Tatar und drapiert sie in Bergkartoffel-Chips für den nächsten Apéro-Gang. Als das Grüppchen in der coolen Location im Industrial Chic schon längst die Häppchen geniesst, bereitet er ganz in sich gekehrt das nächste Mise en place vor.

Schellings Lehrmeister war auch Horst Petermann in der «Kunststuben» Küsnacht, damals eines der besten Restaurants im Lande. Als einen seiner talentiertesten Köche hatte Petermann ihn bezeichnet. 2008 gewann Ralph Schelling den Swiss Culinary Cup, was ihm so manche Küchentüre öffnete. Es folgten Stationen im «Fat Duck» bei Heston Blumenthal in England oder im «Ryugin» in Tokio sowie bei Andreas Caminada im «Schloss Schauenstein».

In den Kopf gestiegen scheint ihm seine steile Berufskarriere nicht zu sein. Natürlich läuft auch bei ihm nicht immer alles nach Plan. Ein eigenes Magazin musste er schon nach der ersten Nummer wieder beerdigen. «Es war einfach zu zeitaufwendig.» Dafür träumt der Koch, der neu für das internationale Lifestyle-Magazin «Monocle» eine Kochkolumne schreibt, von einer Kochreise-Sendung. «Das würde mich unheimlich reizen», verrät er.

«Hundert Geschmäcker auf einem Teller will keiner mehr»

Seinen Beruf werde er wohl auch noch in 20 Jahren ausüben. «Mein Beruf ist mein Hobby.» Gerade war er in Faro an der Algarve, um sein nächstes Projekt, ein kulinarisches Fest, vorzubereiten. Doch von der Gourmetküche, wie er sie gelernt hat, hält er nicht mehr viel.

«Ich glaube, das Gourmetzeug der Köche will heute keiner mehr. Hundert Geschmäcker auf einem Teller, das ist einfach übertrieben.»

Er bevorzugt eine authentische, ehrliche Küche mit einer sorgfältigen Auswahl an Lebensmitteln und einer schonenden Zubereitung. «Ich koche, was ich selbst gerne esse.»

Ist das der Grund, weshalb er kein eigenes Restaurant will? «Genau, ein Restaurant ist immer auch ein bisschen ein Korsett, das einen als Koch einschränkt. Zudem könnte ich dann wohl nicht mehr immer selbst hinter dem Herd stehen.» Er sei kein Sterne- und Punktejäger. «Ich habe jahrelang in Restaurants so gearbeitet, aber nun möchte ich mich nicht mehr nach den Kritikerinnen, Test-Essern und Punktevergaben orientieren müssen.»

Nun geht es im Kochkurs an die Gnocchi, seine Leibspeise. Und da räumt er gleich mal mit ein paar Mythen auf. «Praktisch alle Rezepte geben an, man solle die Kartoffeln schälen und im Salzwasser weichkochen. Das ist absoluter Blödsinn, dadurch werden die Gnocchi nur pflüdrig, weil sie im Salzwasser Wasser ziehen.» Bei Schelling geht das viel einfacher: Er schiebt die mehlig kochenden Kartoffeln ganz und mit Schale bei 180 Grad für eine Stunde in den Backofen. «Dann sind sie perfekt weich und haben ein wunderbares Röstaroma.»

Nur noch Ei, Muskatnuss und Mehl dazugeben – den Teig nie salzen – und im sehr salzigen Salzwasser kochen. «Ich verspreche: So gelingen die Gnocchi immer!»

Rezept Kartoffelgnocchi Beilage für 4 Personen

700 g mehligkochende Kartoffeln, z.B. Agria

ca. 1 Eigelb

Muskatnuss

200 g Mehl

Salz

2 EL Olivenöl



1. Backofen auf 180 °C/Stufe Umluft vorheizen. Kartoffeln auf ein Blech geben. Im Ofen eine Stunde backen. Etwas abkühlen lassen. Kartoffel halbieren, mithilfe eines Löffels aushöhlen. Kartoffeln durch das Passevite treiben. Püree heiss verarbeiten. 500 g Kartoffelpüree abwägen. Eigelb daruntermischen. Mit Muskatnuss abschmecken. Masse auskühlen lassen.



2. Mehl unter die Kartoffelmasse mischen. Es soll ein fester Kartoffelteig entstehen. Daraus auf wenig Mehl ca. 1,5 cm dicke Stränge formen und Gnocchi schneiden.



3. Reichlich Wasser aufkochen und stark salzen (siehe Tipp). Gnocchi darin portionenweise ca. 3 Minuten kochen. Mit einer Lochkelle herausheben.



Ralphs Tipp:

Das Salzwasser darf etwas übersalzen sein, da die Gnocchimasse nicht gesalzen ist. Der Grund dafür ist, dass das Salz der Kartoffelmasse Wasser entzieht und die Gnocchi durch das Garen eine feste Konsistenz erhalten.



Zubereitung ca. 25 Minuten + ca. 1 Stunde backen + ca. 30 Minuten kühl stellen.



Für den Sugo

Salz

250 g Datterini-Tomaten

3-4 EL Olivenöl



Tomaten halbieren und im Olivenöl andünsten, mit etwas Pasta-Wasser ablöschen und kurz einkochen lassen. Die Gnocchi dazugeben und vermischen. Mit zusätzlichem Parmesan servieren.



Ralphs Tipp:

Die Tomatensauce mit gesalzenen Kapern, schwarzem Pfeffer aus der Mühle, Peperoncini, Knoblauch und gegebenenfalls Anchovy ergänzen.

