Designerobjekt Schaukel: Schwerelos dem Sommer entgegen

Trend Immer beliebter: Schaukeln entwickeln sich vom Kinderspielzeug zum Designerobjekt Ob im Garten oder in der Stube – das entspannte Abhängen erobert unser Zuhause. Das inspiriert viele Designer zu wunderbaren Objekten. Silvia Schaub 04.06.2022

Im Holzring Swing von Iwona Kosicka lässt es sich ganz entspannt schaukeln – dank extra­breiter Sitzfläche. zvg

Es gibt Kindheitserinnerungen, die verblassen nie. Das Glücksgefühl auf einer Schaukel etwa, wenn man scheinbar schwerelos zwischen Himmel und Erde schwingt. Mal das sanfte Wiegen geniesst, mal das kühne Schwingen bis zum Moment, bei dem man ganz kurz in der Luft stehen bleibt.

Und dieses Glücksgefühl ist längst nicht mehr für die Kleinen reserviert; das Thema hat die Erwachsenenwelt erreicht. Nicht nur, dass Touristiker Schaukeln an besonders exponierten Orten aufstellen, wie etwa die Aktion Swing the World im Tessin und weiteren Regionen der Schweiz. Auch die Designer entdecken das Lebensgefühl und lassen sich zu Schaukel-Objekten inspirieren.

Als einer der Ersten entwarf der Finne Eero Aarnio bereits 1968 den Bubble Chair – eine hängende Sitzhalbkugel aus Kunststoff.

Der Bruder des Ballstuhls von Eero Aarnio: Bubble Chair. Hans B. / Wiki

Die Blase ist längst ein Klassiker und noch immer erhältlich. Richtig populär wurden Hängeschaukel und -sessel aber erst in den vergangenen Jahren. Ob es damit zusammenhängt, dass wissenschaftliche Studien die positive Wirkung des Schaukelns belegen? Gut möglich, soll doch das sanfte Schwingen wohltuend für das Gleichgewicht im Innenohr und für die Seele sein. Stress wird abgebaut, der Muskeltonus verbessert sich und sogar Schmerzen können gelindert werden.

Von der puristischen Planke bis hin zum Hängesessel aus Rattan

Keine Ausrede mehr also, sich nicht ein solches Ding anzuschaffen. Puristen werden sich schon an einer einfachen Planke mit bunten Seilen erfreuen, wie es sie vom finnischen Label Lillagunga gibt. Ebenso schlicht ist das Modell «Swing» der polnischen Designerin Iwona Kosicka; ein an der Decke aufgehängter Holzring mit etwas breiterer Sitzfläche, in deren Mitte man sich wunderbar beschützt fühlt.

Natürlich ist es bequemer, wenn man sich so richtig auf der Schaukel hinfläzen kann. Rodolfo Dordoni hat sich für das Outdoormöbelhaus Kettal dem Prinzip eines schwebenden Sofas verschrieben. Mit den grosszügigen Freischwingern lässt sich das Schaukeln auch gut zu zweit geniessen.

Zu zweit im Schaukelmodus: das Schwebesofa Bittaswing von Rodolfo Dordoni, bei Kettal. zvg

Beim deutschen Hersteller Dedon wiederum gehören Schaukeln schon fast zum Markenzeichen. Der Designer Stephen Burks hat mit Kida einen organisch geformten Hängesessel entworfen, der überaus leicht ist, aber dennoch stabil. Er besteht aus einem pulverbeschichteten Aluminiumrahmen, der mit einer weichen Faser umwickelt ist.

Schöne Aussichten: Der leichte, aber stabile Hängesessel Kida (bei Dedon) macht sich sowohl draussen als auch drinnen gut. zvg

Fast wie ein Kokon sieht die Schaukel Nestrest von Daniel Pouzet (ebenfalls für Dedon) aus. Er liess sich von Hängenestern der afrikanischen Webervögel inspirieren.

Beim südafrikanischen Studio Stirling stand ebenfalls die Natur Pate. Seine Schwingmöbel sehen aus wie Äste, Wolken oder Blätter, wie zum Beispiel das Modell Leaf.

Und weil sich inzwischen die Grenzen zwischen Drinnen und Draussen zunehmend auflösen, erstaunt es nicht, dass viele Schaukeln auch für die Wohnung geeignet sind. Wer keine Löcher in der Decke wünscht, wählt ein Modell mit Gestell. Der Hängesessel Alba aus Rattan ist mit einem frei stehenden Metallgestell versehen, das die nötige Stabilität gibt. So kann mit dem schwebenden Korb auch im Wohn- oder Schlafzimmer problemlos eine Ecke zum Schaukeln eingerichtet werden.

Das Hin-und-her-Schaukeln soll übrigens auch schlau machen, weil ­dabei erwiesenermassen die motorische Entwicklung gefördert wird. Das ist vor allem bei Kindern wichtig – aber auch den Erwachsenen kann das nicht schaden.

