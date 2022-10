Wenn das Kind stirbt: Ein Elternpaar erzählt

Trauer Wenn das eigene Kind erstickt: «Die Zeit heilt nichts» Stirbt ein Kind, steht die Welt still. Ein Elternpaar erzählt, wie es nach dem Erstickungstod seines Sohnes weiterlebt. Corina und Christian Omlin haben uns eingeladen, um über den Tod ihres Kindes, die Trauer und das Weiterleben zu sprechen. Anita Zulauf Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Die Familie Omlin lässt die Erinnerung an ihren geliebten Thierry weiterleben. Anne Gabriel-Jürgens

Am 29. Dezember 2021 schluckte Thierry (17 Monate) in einem Restaurant ein Stück Wienerli, welches so unglücklich im Hals steckenblieb, dass er trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen durch Personal und Ärzte und der Einweisung ins Spital nicht überlebte. 26 Stunden nach dem Unfall wurde Thierry für hirntot erklärt.

Christian Omlin (37), Verkehrsplaner: «Nach der Diagnose mussten wir schnell entscheiden, ob wir mit einer Organspende einverstanden sind. Corina sagte sofort ja. Ich musste es mir kurz überlegen, fand aber keinen Grund, der dagegen sprechen würde. Wir hatten uns vor dem Unfall zufälligerweise mit dem Thema auseinandergesetzt. Doch dachten wir dabei natürlich an uns, nicht an die Kinder.

Corina Omlin (34), Juristin: «Für uns war das ein Trost. Thierrys Tod ist nicht mehr so absolut sinnlos. Er konnte zwei Kindern und einem Mann ein neues Leben schenken. Die ganze Familie verabschiedete sich im Spital Chur von Thierry. Auch Gregory, der dreieinhalb Jahre alt und bei dem Unfall dabei war. Wir konnten uns zwar an Thierry kuscheln, aber richtig in die Arme nehmen leider nicht. Er war wegen der bevorstehenden OP verkabelt. Das Halten, das Umarmen, fehlen mir heute. Ich wollte nicht zur Aufbahrung in St. Gallen. Doch Chrigi sagte, da gehen wir hin. Im Nachhinein bin ich dankbar, dass wir das gemacht haben, denn es war sehr wichtig, Thierry nochmals Tschüss zu sagen und ihm nahe zu sein. Leider wussten wir da noch nicht, dass wir Gregory hätten mitnehmen müssen. Er hat seinen Bruder nie wirklich tot gesehen, das hätte ihm bei der Verarbeitung geholfen.»

Corina und Christian Omlin mit ihrem Sohn Gregory (4). Anne Gabriel-Jürgens

Christian: «Die Tage danach waren kaum auszuhalten. Darum stiegen wir sofort in den Alltag ein. Ich arbeitete im Homeoffice, Corina ging ins Büro. Ich erzählte dem Team per Videokonferenz, was geschehen war und war überrascht, dass einige wie ich in Tränen ausbrachen. Diese Anteilnahme tat unheimlich gut.»

Corina: «Für uns beide gibt es Dinge, die müssen wir nicht diskutieren, sie stehen einfach fest und wir ziehen am gleichen Strang. Für Greg mussten wir weitermachen. Viele Menschen schweigen den Tod eher tot. Daher war es mir wichtig, den Leuten selber zu erzählen, was passiert ist. Meine Offenheit führte dazu, dass mich auch heute noch viele fragen, wie es uns und Gregory geht. Das schätze ich sehr.»

Christian: «Ich weiss, dass es ein Unfall war. Doch mein angreifbarer Punkt ist, dass ich mir zwar einrede, dass ich keine Schuld habe. Aber es kommt trotzdem immer wieder hoch. Das Gefühl, du hättest es anders machen müssen. Thierry sass auf meinem Schoss, ich habe ihm eines der beiden Wienerli klein geschnitten und nicht gesehen, dass er nach dem anderen greift. Was wäre, wenn.... Diese Frage treibt mich um.»

Corina: «Ich muss an dieser Stelle etwas loswerden, was mich unglaublich enttäuscht: Emotional werden trauernde Männer vernachlässigt und alleingelassen. Selbst Chrigis Freunde haben sich nur bei mir gemeldet, bei ihm meiden sie das Thema. Ja, vielleicht weinen wir, vielleicht stottern wir rum, das ist möglich. Aber wir brauchen Gespräche und Mitgefühl!»

Christian: «Das Ausweichen, das nicht nachfragen, kommt rüber wie Desinteresse. Das schmerzt. Ich würde gerne über Thierry reden und erzählen, wie er war, was für ein toller, kleiner Kerl.»

Corina: «Für die Verarbeitung waren für uns bestimmte Dinge wichtig. Der Abschiedsgottesdienst etwa, an dem Chrigi und ich einen Brief an Thierry vorlasen. Oder dass wir seine Urne mit nach Hause nehmen konnten. Die Asche werden wir an einem schönen Ort verstreuen, aber wir haben keine Eile. Das Zurückgehen an den Ferienort war wichtig, wir haben alle Stationen besucht, an denen wir unsere letzte, schöne Zeit als Familie verbracht hatten, bevor der Unfall geschah. Das war traurig und schön zugleich. Wichtig sind meine Freundinnen, die für mich da sind, meine Seelsorgerin, mit der ich gute Gespräche habe und mein Blog, in den ich schreibe, wenn es mir nicht gut geht, und auch für Greg, damit er später erfährt, was wir erlebt haben in diesen Tagen und der Zeit danach.»

Christian: «Gregory hatte einen Monat nach dem Unfall Phasen, in denen er wegen Kleinigkeiten völlig ausgerastet ist. Heute geht es ihm besser. Rituale sind wichtig für ihn, etwa muss er sich immer von lieben Leuten mit Winken verabschieden. ‹Tschüss› dürfen wir nicht mehr sagen, das verbindet er mit der Verabschiedung von Thierry im Spital. Wir sagen jetzt ‹Tschau›.»

Corina: «Für ihn lebt Thierry im Himmel weiter. Greg erzählt uns Geschichten, wie er dort lebt. Aktuell in einem Hochhaus, mit Götti René, einem verstorbenen Nachbarn, mit Bisnonna, meiner Grossmutter und mit ganz vielen, tollen Autos. Seine Geschichten sind für uns sehr tröstlich.»

Christian: «Jeden Abend sagen wir Thierry auf dem Balkon gute Nacht. Greg zündet eine Kerze an, wir wählen einen Stern und schicken Thierry Ghetto-Fäuste, Küsschen und Umarmungen in den Himmel. Das ist für Greg wichtig, und tut auch uns gut.»

Corina: «Schon am Tag des Unfalls war für uns klar, dass wir wieder ein Kind wollen. Ich bin jetzt schwanger. Die beiden Extreme, diese unendliche Trauer und die Freude, haben noch keinen Platz nebeneinander, das ist noch schwierig für mich. Am <Chindli> gegenüber denke ich, ist es unfair, es hätte es verdient, dass wir uns freuen. Meine Angst ist, dass Thierry noch schneller vergessen wird.»

Christian: «Ich denke, das wird nicht passieren. Er wird immer zu unserer Familie gehören, in unseren Gesprächen weiterleben. Ich freue mich auf unser Baby. Für mich ist es tröstlich, dass ein kleiner, neuer Mensch in unsere Familie kommen wird.»

Nachgefragt bei Linn Krüger, Oberärztin am Insel-Kinderspital: Das ist für Kleinkinder gefährlich

Ein Kind erstickt an einem Luftballon, das andere an einem Stück Wienerli. Müssen Eltern diese Gegenstände und Nahrungsmittel aus dem Haushalt fernhalten?

Linn Krüger: Ich denke nicht, letztendlich stecken sich kleine Kinder vieles in den Mund, da müsste man noch viel anderes auch entfernen. Dies sind einfach schwere Schicksalsschläge.

Die meisten Fälle verlaufen glimpflich. Ist es einfach grausames Pech, wenn ein Kind tatsächlich erstickt?

Ja. Aber wenn ein Kind etwa erkältet und die Nase verstopft ist, kann das Risiko noch höher sein. Generell hängt es aber auch von der Lage des Fremdkörpers ab. Wenn dieser im Bereich des Kehlkopfeinganges ist, kann es passieren, dass keine Luft mehr vorbei geht.

Laut Statistik ersticken in der Schweiz pro Jahr etwa drei Kinder unter vier Jahren. Warum sind nur kleinere Kinder betroffen, ältere nicht?

Dies hängt damit zusammen, dass bei kleineren Kindern die Atemwege auch kleiner sind und etwa eine Karotte den Atemweg verschliessen kann. Ausserdem stecken sich kleine Kinder alles in den Mund – orale Phase –, lassen sich schneller ablenken und laufen gerne mit oder während dem Essen herum.

Wie oft haben Sie mit Kindern zu tun, die Gegenstände verschluckt haben?

Regelmässig, wir entfernen etwa zwei Mal pro Monat Fremdkörper aus Atemwegen. Gefährlich für Kinder unter vier Jahren sind unter anderem Nüsse, rohe Karotten, ungeschältes Obst, Würste, ganze Trauben, kleine Spielsachen, Kleinstteile wie Nadeln, Legoteile, kleines Plastikspielzeug, Luftballons und Kaugummis.

Wie reagieren bei Erstickungsanzeichen? Unter www.littleplan.de/erste-hilfe-poster finden sich individuell und liebevoll gestaltete Poster, die Eltern die Sicherheit geben, in einer Notfallsituation handlungsfähig zu bleiben.

Diese Artikel erschienen zuerst im Magazin «wir eltern», die aktuelle Ausgabe ist am Kiosk erhältlich.

