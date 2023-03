Transgender: Brust- und Penis-Amputationen nehmen stark zu

Transgender Nicht im richtigen Körper: Brust- und Penis-Amputationen nehmen stark zu – besonders bei Minderjährigen Im letzten Jahr konnte erstmals vereinfacht das eingetragene Geschlecht im Pass geändert werden. Diese Möglichkeit haben 1171 Personen genutzt. Ebenfalls sind Gender-Operationen stark am Zunehmen. Sabine Kuster (Text) und Ruben Schönenberger (Grafiken) Jetzt kommentieren 20.03.2023, 17.00 Uhr

Einige Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich nicht im richtigen Körper geboren und haben dies nun geändert. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Über tausend Personen in der Schweiz haben die Möglichkeit genutzt: In ihrem Pass und ihren amtlichen Dokumenten steht jetzt das andere Geschlecht als vor 2022. Anfang des letzten Jahres wurden nämlich die Hürden für die Änderung der amtlichen Dokumente abgeschafft: Es braucht keine Beglaubigung eines Gerichtes mehr, ein Termin beim Zivilstandsamt reicht. Die Änderung hatte Wirkung: Vor 2022 waren es jeweils rund 200 Fälle jährlich gewesen, wo jemand amtlich das andere Geschlecht beantragte.

Von den diesjährigen Geschlechtsänderungen auf Papier betraf eine kleine Mehrheit von 53 Prozent den Wechsel von Mann zu Frau, wie die neuen Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zeigen. Mit Abstand am meisten Änderungsanträge gab es im Kanton Zürich: 681 Personen, also 58 Prozent aller Geschlechtsänderungen der Schweiz wurden dort gestellt. Proportional auf die Bevölkerungszahlen umgerechnet, wurden aber die meisten Anträge in Basel-Stadt eingereicht, gefolgt vom Kanton Neuenburg.

Die Mehrheit der Anträge 2022 stammten von den 15- bis 24-Jährigen (53 Prozent). Niemand war älter als 79 Jahre. Hingegen waren 39 Personen, die ihr Geschlecht im Personenstandsregister ändern liessen, jünger als 15 Jahre alt. Laut dem BFS kam es ab dem Alter von 20 Jahren zu mehr Änderungen von Mann zu Frau - bei den unter 20-Jährigen war es umgekehrt.

Auch zunehmend Operationen bei Minderjährigen

Die Änderung von Frau zu Mann beinhaltet nicht selten eine Brustabnahme, eine sogenannte Mastektomie. Hier zeigt sich eine extreme Zunahme von 2017 bis 2021 - in allen Alterskategorien, am stärksten aber wiederum bei den 18- bis 24-Jährigen.

Die Elternvereinigung AMQG aus der Westschweiz, welche sich für mehr Zurückhaltung bei operativen Eingriffen bei minderjährigen Transpersonen einsetzt, hat diese Zahlen aus der Krankenhausstatistik beim BFS angefordert. Isabelle Ferrari von AMQG weist darauf hin, dass gemäss der Statistik auch Minderjährigen die Brüste entfernt werden, obwohl es vonseiten der Spitäler meist heisst, dafür lasse sich keine Chirurgin oder kein Chirurg finden.

Eine Trans-Frau lässt sich nach der Brustoperation Fett absaugen. Christian Beutler / KEYSTONE

Von 2018 bis 2021 haben sich demnach zehn biologische Mädchen von 10 bis 14 Jahren in einem Schweizer Spital (ohne Privatkliniken) die Brust entfernen lassen und 58 im Alter von 14 bis 18 Jahren.

Auch Penisamputationen nahmen zu

Die sehr deutliche Zunahme fand aber bei den Volljährigen statt. Die AMQG bezeichnet dies als «explosionsartige Zunahme» von überwiegend biologischen Mädchen, die sich in der westlichen Welt in den letzten zehn Jahren in Behandlung gegeben hätten, weil sie sich dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen. Während 2016 erst 42 biologische Frauen das Geschlecht operativ anpassen liessen, waren es 2021 dann 264.

Auf tieferem Niveau, aber ebenso deutlich gab es eine Zunahme von Geschlechtsangleichungen von Mann zu Frau, also Penisamputationen und Vaginalkonstruktionen. Noch 2016 gab es nur 32 solcher Operationen, 2021 waren es 98.

Nicht vom BFS in der Krankenhausstatistik erhoben werden die hormonellen Behandlungen, denen sich Transpersonen meist noch vor den operativen Eingriffen unterziehen.