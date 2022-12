Reisetrends 2023: Warum man laut einem Philosophen reisen sollte

Tourismus Philosoph über das Reisen: «Man muss sich seiner eigenen Fremdheit bewusst werden» Die Pandemie ist vorbei. Wie werden wir im Jahr 2023, befreit von diesen Fesseln, reisen? Was für einen Einfluss hat dabei der Klimawandel, und: Warum sollten wir überhaupt reisen? Ein philosophisches Gespräch mit dem Reise-Schriftsteller Christian Schüle. Rahel Empl Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Man kann die Welt nur realistisch beurteilen, wenn man sie selbst erfährt, sagt Christian Schüle. Bild: imago stock&people

In diesen Tagen, kurz vor Jahresende, schmieden viele Menschen Reisepläne fürs kommende Jahr. Sie auch?

Christian Schüle: Bisher nicht. Ich bin eben erst zurückgekehrt von einer Reise in den Norden Vietnams. Aber ich werde bestimmt auch im 2023 unterwegs sein, reise nun seit über 30 Jahren. Als ich damit begann, war ich 17 und entdeckte Europa per Interrail.

Inzwischen haben Sie fast jede Region der Welt bereist. Sie tun das aus Überzeugung. Mit dem Buch «Vom Glück, unterwegs zu sein» ermutigen Sie andere zum Reisen. Warum haben Sie es geschrieben?

Weil wir das Reisen verlernt haben – und das geschah noch vor der Pandemie. Ich habe den Eindruck, dass die Leute, je globalisierter das Leben wird, zunehmend desinteressiert werden, was sich in der Welt abspielt. Die Globalisierung und Virtualisierung geben uns das trügerische Gefühl, die Welt zu kennen. Gerade die sozialen Medien, aber auch Virtual Reality und neuerdings das Metaverse bieten nur geschönte und oft irreale Bilder von allen erdenklichen Orten. Von der Kultur und dem Alltag der Menschen in anderen Ländern hat man dann aber noch lange nichts verstanden.

Das Online-Reisebüro Booking.com hat Reisen im Metaverse zu einem der grossen Reisetrends im 2023 erörtert (siehe Kontext). Wird es irgendwann das echte Reisen ablösen?

Ich hoffe nicht, ich tue mich schwer mit dieser Form der virtuellen Realität, mit dem Umstand, dass die digitale Technologie den Menschen zunehmend steuert. Man kann die Welt nur realistisch beurteilen, wenn man sie selbst erfahren hat – mit allen Sinnen. Weil man in diesen Augenblicken stets reagieren muss, da man selbst Teil des Settings ist. Dieser Unberechenbarkeit wohnt ein grosser Reiz inne.

Im Buch stellen Sie die These auf, dass die Menschen das Reisen brauchen. Ist das nicht ein wenig anmassend?

Es gibt viele Menschen, die nicht reisen. Weil sie aus finanziellen und anderen Gründen nicht können oder wollen. Das respektiere ich, man kann ebenso klug und menschlich sein, wenn man nicht reist. Ich für mich hingegen meine, dass es eine Art Menschenrecht geben sollte, in die Welt hinaus zu fahren. Weil man auf Reisen offener wird. Stereotypen über gewisse Länder und Kulturen werden dabei hinterfragt, ja gar widerlegt. Ich finde es wichtig, sich der eigenen Fremdheit bewusst zu werden; auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, was Fremdsein bedeutet. Im besten Falle hat man nach der Rückkehr ein ethisch sensibleres Verhältnis denen gegenüber, die aus der Fremde zu uns kommen.

Und wie verändert sich das Verhältnis zu einem selber?

Ich glaube, man wird, wer man ist, wenn man sich auf Reisen selbst erfährt. Selbsterkenntnis durch Weltkenntnis. Allerdings muss man dafür nicht ans Ende der Welt gehen, manchmal reicht schon eine Reise von Basel nach Freiburg im Breisgau. Es geht um die innere Haltung, um das Offensein dem Unbekannten gegenüber, das Aufspüren von Nebensächlichkeiten, um die Wahrnehmung zu schulen und das Bewusstsein zu verfeinern. Auch um die Bereitschaft, sich überwältigen zu lassen von der Realität. Das funktioniert nicht bei einem All-inclusive-Urlaub, sondern wenn man individuell und nicht total durchgeplant unterwegs ist.

Christian Schüle, Reisephilosoph. Bild: zvg

Christian Schüle, geboren 1970, studierte in München und Wien Philosophie, Soziologie und Politische Theorie. Er hat einen Lehrauftrag für Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin und lebt als freier Schriftsteller, Essayist und Publizist unter anderem für «Die Zeit», «Spiegel» und «Deutschlandfunk» in Hamburg. Unter seinen zahlreichen Büchern befindet sich der literarische Roadtrip «Vom Glück, unterwegs zu sein – warum wir das Reisen lieben und brauchen». Er erschien im Frühling dieses Jahres im Verlag Siedler (34.90 Franken, zum Beispiel bei orellfuessli.ch).

Viele Menschen wählen trotzdem den Weg von all-inclusive, weil sie sich so in der Fremde sicherer fühlen.

Das ist für mich Urlaub. Ich unterscheide zwischen Urlaub und Reisen. Im Urlaub ist man immer schon angekommen. Reisen ist derweil ein ewig währender Prozess des Unterwegsseins. Apropos Sicherheit: Die Erfahrung von Gastfreundschaft zu machen – egal in welchem kulturellen Kontext, von Äthiopien über Rumänien bis nach Peru – gehört zu den wunderbarsten und menschlichsten meines Lebens. Auch die Serendipität, also Grosses zu finden, obwohl man gar nicht danach gesucht hat. Ich sass mal drei Tage im Dschungel von Guatemala fest, weil mein Bus nicht kam. Eigentlich war ich auf der Durchreise, aber die Leute im Fischerdorf haben mich Gestrandeten derart herzlich empfangen, dass ich am Ende noch viel länger blieb.

Das Schöne am Reisen ist aber auch das Heimkehren.

Das ist für mich jedes Mal eine Offenbarung. Eine unglaubliche Dankbarkeit erfasst mich, ja fast Demut, wie glücklich ich bin, in Deutschland leben zu dürfen. Oder Sie in der Schweiz. Das sind zwei wunderbare Länder, die uns Wohlstand und Sicherheit geben. Wer nie über den eigenen Tellerrand hinweg schaut, verliert den Blick dafür und tendiert zu übermässiger Kritik dem eigenen Land gegenüber.

Sie plädieren auch in Zeiten der spürbaren Klimawandelfolgen fürs Reisen in ferne Länder. Wie können wir das mit unserem Gewissen vereinbaren?

Für jeden, der viel und gerne reist, ist das tatsächlich ein grosses Dilemma. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man fliegen können soll, aber: weniger. Also lieber ein anstatt fünf Mal pro Jahr verreisen, dafür umso werthaltiger und länger.

Jetzt, da die Pandemie überwunden ist und es praktisch keine Hindernisse mehr gibt beim Reisen, wollen viele einfach nur noch raus in die Welt.

Ja, das ist schon absurd. Wir könnten wieder, sollten aber nicht. Ich glaube aber ohnehin, dass das sehr günstige Verreisen mit dem Flugzeug, für 40 Franken mal das Wochenende irgendwo hinjetten, in naher Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Diese Art von Reisen muss im Interesse des Planeten eingedämmt werden, und das geht nun mal nur über den Preis. Aber: Verreisen geht ja auch ohne Flugzeug. Mit dem Zug, dem Fahrrad oder zu Fuss. Diese Möglichkeiten, sich fortzubewegen, werden einen Aufschwung erleben. Alles, was man dafür allerdings braucht, ist Zeit. Der grösste Luxus des Reisens ist meines Erachtens nicht deren materieller Wert, sondern vielmehr die Zeit, die einem, wenn man Glück hat und nicht nur drei Wochen Ferien Jahr, zur Verfügung steht.

Nachhaltige und naturverbundene Reisen liegen laut Booking auch im Trend. Aber werden die Leute auch langfristig Verantwortung übernehmen für das Klima, für den Planeten?

Ich denke schon. Es gibt ein immer grösseres Angebot an ökozertifizierten und Fairtrade-Hotels mit Fokus auf lokalem Essen und Brauchtum, da wird gerade sehr viel investiert, was demnach keine vorübergehende Entwicklung darstellt. Solche Bemühungen werden in den kommenden Jahren womöglich zunehmen. Das ist ein ganz neuer Markt: das klimaneutralere Reisen.

Klimaneutrales Reisen ist doch eine Utopie.

Als Konsument ist man ja grundsätzlich ein Störfaktor des Ökosystems, denken wir nur an unsere Handys mit Lithium-Batterien, betrieben von einem Server, der Unmengen an Strom verbraucht. Also: Vollständig klimaneutral zu reisen wird wohl nie möglich sein, aber so gut wie. Der Markt arbeitet daran.

Hat das Reisen wegen der Pandemie und des Klimawandels eine immaterielle Wertsteigerung erfahren?

Während der Pandemie auf jeden Fall. Das war auch für mich eine schwierige Erfahrung, am Reisen gehindert zu werden. Und lässt mich die neu gewonnene Freiheit umso mehr schätzen. Reisen ist das beste Mittel zur Wiederverzauberung der Welt. Das gewonnene Wissen müssen wir der vermeintlichen Ahnung, welche die Digitalisierung mit sich bringt, entgegen setzen. Das Reisen weckt die verloren gegangene Neugier, davon bin ich überzeugt.

So werden wir laut Booking.com im 2023 reisen

Das Online-Reisebüro hat im Herbst eine umfangreiche Umfrage mit mehr als 24'000 Reisenden aus 32 Ländern in Auftrag gegeben und daraus sieben grosse Reisetrends für das neue Jahr definiert.

Getarnte Hütten, Lagerfeuerküche und Kompass: Reisen im autarken, selbstversorgerischen Stil wird begehrt sein. 35 Prozent der Befragten wollen wieder das Gefühl der Einfachheit erleben. Auch der Genuss ausserhalb der Komfortzone steht hoch im Kurs: Laut Booking.com sind die Reisenden bereit, kopfüber in fremde Länder und neue Erfahrungen einzutauchen. Fast die Hälfte der Europäer möchte 2023 den kompletten Kulturschock erleben.

Demgegenüber steht der Wunsch nach ruhigen Reisen. Meditation- und Achtsamkeitswochen zur Neuausrichtung des Geistes sind sehr beliebt (36 Prozent), wobei mehr als ein Drittel Ruhe an einem stillen Ort finden möchte respektive an einer Auszeit interessiert ist. Derweil stehen nostalgische Aufenthalte (83 Prozent), die den Zauber glorreicher Zeiten wieder aufleben lassen, ganz oben auf der Wunschliste. Man sucht nach Erlebnissen, die emotionale Erinnerungen hervorrufen. In puncto Geschäftsreisen, die nach der Pandemie wieder aufgenommen werden, wünschen sich die befragten Personen auch einen Fokus auf Stärkung der Beziehung zu Mitarbeitenden und Vorgesetzten sowie einen Fokus auf Auszeiten.

Kostenbewusstsein ist ein Schlüsselfaktor, wenn es ums Reisen im Jahr 2023 geht. Fast sechs von zehn Reisenden richten Ihr Augenmerk zwar nach wie vor auf Reisen, wollen aber mehr für Ihr Geld bekommen. 2023 soll aber auch das Jahr der virtuellen Vagabunden werden: Da fast ein Drittel der Befragten von Booking.com angibt, sich nächstes Jahr bei der Planung ihrer Ferien von virtueller Realität inspirieren zu lassen, werden Reisen auch in den 3D-Raum des Metaversums vordringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen