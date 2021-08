Wo Milchkühe ihre Kälber behalten dürfen

Tierwohl Pioniere lassen den Milchkühen ihre Kälber – ist das die Zukunft der Milchproduktion? Landwirtin Braida Dür stellt die ungeschriebenen Regeln der Milchkuhhaltung auf den Kopf. Das ist gut für die Gesundheit der Kälber.

Niklaus Salzmann 11.08.2021, 05.00 Uhr

Wenn die Kühe auf dem Hof «Sur le crêt» abends nach dem Melken wieder aus dem Stall gelassen werden, warten die Kälber schon draussen. Die Kühe beschnuppern ihre Kälber, von denen sich rasch jedes an eine Zitze der jeweiligen Mutter hängt.

Allzu viel wird da nicht mehr zu rauszusaugen sein, aber offensichtlich mögen es die Kälber trotzdem. Nur eines, ein schwarz-weiss-geflecktes, wirkt nicht ganz zufrieden, drückt immer wieder mit dem Maul gegen das Euter der Mutter, um den Milchfluss zu erhöhen.

Kälber, die bei der Mutter Milch trinken, sind eigentlich die natürlichste Sache der Welt. Doch dieses Bild ist bei Milchkühen in der Schweiz praktisch nie zu sehen. Bringt eine Milchkuh ein Kalb zur Welt, wird dieses normalerweise sofort von ihr getrennt, seine Milch kriegt es aus der Flasche. Das ist die effizienteste Methode, bei der am meisten Milch für den Verkauf übrigbleibt und sich das Kalb am einfachsten betreuen lässt.

Zudem ist unmittelbar nach der Geburt noch kaum eine Bindung zwischen Kuh und Kalb da, die Trennung verursacht keinen grossen Stress.

15 Höfe in der Schweiz

Diese sofortige Trennung hatte auch Braida Dür in ihrer Ausbildung zur Landwirtin gelernt. «Mich störte das», sagt sie. «Für mich war klar, wenn wir einen eigenen Betrieb führen, machen wir es anders.» Im vergangenen Jahr war es soweit: Zusammen mit ihrem Mann konnte sie den Hof «Sur le crêt» im Val de Travers im Neuenburger Jura übernehmen.

Von ihren zwölf Milchkühen haben acht Kälber, und jedes davon kennt seine Mutter bestens. Das Bauernpaar gehört damit zu den Pionieren der Mutter-Kalb-Haltung oder muttergebundenen Kälberaufzucht, wie diese Haltungsform auch genannt wird.

Noch ist es in der Schweiz eine winzige Nische, auf der Website der Fachstelle Muka sind gerade mal 15 Höfe aufgelistet. Doch der Entscheid zu mehr Natürlichkeit und weniger intensiver Nutzung liegt im Zeitgeist, ist auch bei Konsumentinnen und Konsumenten gefragt. In Deutschland gibt es bereits Milch aus Kuh-Kalb-Haltung im Supermarkt.

Ein halbes Jahr lang dürfen die Kälber bei den Müttern saugen

Bei Familie Dür-Schmutz waren die Kälber in den ersten Wochen ab der Geburt rund um die Uhr bei den Kühen. Gemolken wurde nur, was in den Eutern übrig blieb. Danach folgte eine Phase, in der die Tiere in der Nacht noch zusammenblieben, aber tagsüber getrennt waren – am Abend konnte wieder normal gemolken werden.

Inzwischen sind die Kälber gut drei Monate alt und verbringen sowohl die Tage als auch die Nächte auf der separaten Kälberweide. Am Morgen dürfen sie während rund zwei Stunden bei ihren Müttern trinken, soviel so wollen, am Abend kriegen sie, was die Euter nach dem Melken noch hergeben. Komplett getrennt werden sie hier erst im Alter von fünf bis sechs Monaten.

Für Braida Dür – die im Juli ihr viertes Kind zur Welt gebracht hat – bewährt sich das stufenweise Separieren, bei dem die gemeinsame Zeit zwischen Kalb und Mutter nach und nach verkürzt wird. «Die Tiere sind entspannt, sie sind nicht ständig nacheinander am Suchen», sagt sie.

Mit der Muttermilch kommen die Antikörper

Ob die Kühe und Kälber glücklicher sind, wenn sie Kontakt zueinander haben dürfen? Darüber lässt sich nur spekulieren. Ein klarer Vorteil ergibt sich aber für die Gesundheit der Kälber. Tierärztin Cornelia Buchli, die in Zusammenarbeit mit dem Tierschutz-Kompetenzzentrum Kompanima seit Anfang Jahr die Fachstelle Muka aufbaut, erklärt: «Kälber kommen im Unterschied zum Menschen gänzlich ohne Antikörper, das heisst ohne Immunität, zur Welt.»

Es ist für sie lebenswichtig, mit der Milch von der Mutter Antikörper zu erhalten. Je besser die Antikörper auf die Umgebung des Kalbes abgestimmt sind, desto besser der Schutz. Eine Mutter, die mit dem Kalb zusammenlebt, liefert deshalb den idealen Antikörpermix. Die Fachstelle Muka empfiehlt, dass Kuh und Kalb mindestens zwölf Wochen zusammenbleiben.

Auch Braida Dür macht gute Erfahrungen: «Wir haben bis jetzt nie ein ernsthaft krankes Kalb gehabt. Probleme wie Husten und Durchfall erfordern sonst in der Kälberaufzucht häufig den Einsatz von Antibiotika.»

Eine veraltete Verordnung verhinderte die Vermarktung

Noch ist aber auch für Familie Dür-Schmutz vieles ein Ausprobieren, denn mit der Mutter-Kalb-Haltung gibt es erst sehr wenig Erfahrung. Bis vor einem Jahr war nicht mal klar, ob es in der Schweiz erlaubt ist. In einer Verordnung des Lebensmittelrechts war Milch als «das ganze Gemelk» definiert.

Mit dieser Formulierung sollte einst verhindert werden, dass Landwirtinnen und Landwirte den Rahm abschöpfen und eine weniger reichhaltige Milch verkaufen. In heutiger Zeit, wo die Milch genau kontrolliert wird und der Preis vom Fettgehalt abhängt, ist das obsolet geworden.

Im vergangenen Jahr wurde der Ausdruck «das ganze Gemelk» aus der Verordnung gestrichen. Damit ist der Weg frei geworden, Milch und Milchprodukte aus Mutter-Kalb-Haltung zu vermarkten. Das ist entscheidend, denn ein Kalb trinkt mehr Milch, wenn es bei seiner Mutter sein darf, es bleibt also weniger für den Verkauf übrig. Über die gesamte Melkzeit muss ein Mutter-Kalb-Betrieb laut dem Zürcher Tierschutz mit rund 20 Prozent weniger Milch pro Kuh rechnen. Das geht nur auf, wenn die Konsumentinnen und Konsumenten einen höheren Preis bezahlen.

Grosse Nachfrage nach Käseabo

In der Schweiz hat sich der Verein Cowpassion der Aufgabe angenommen, Produkte aus Mutter-Kalb-Haltung zu vermarkten. Über die Website kann ein Käseabo abgeschlossen werden. Die Preise werden ausgehend von einem Biomilchpreis von 1.20 Franken berechnet, das liegt weit über dem Marktpreis von rund 80 Rappen. Trotzdem ist die Nachfrage grösser als das Angebot – im Moment ist nur der Eintrag auf einer Warteliste möglich, ab Herbst sind neue Abos verfügbar.

Bislang gibt es zwei Höfe, die Käse für diese Abos liefern. Einer davon ist «Sur le crêt»: Wer ein Abo hat, kriegt Mutsch und neu auch Raclettekäse von Braida Dür. Schwieriger ist es für Betriebe, die nicht selber Käsen. Sie können ihre Milch praktisch nur über Hofläden vermarkten. Denn noch sind die Mutter-Kalb-Betriebe so spärlich gesät, dass keine Molkereien diese Milch separat verarbeitet. Auch Familie Dür-Schmutz liefert einen Teil der Milch an die lokale Milchsammelstelle – für einen Bruchteil des Preises, den Cowpassion berechnet.

Milchkühe zusammen mit ihren Kälbern zu halten, braucht also gegenwärtig noch eine gute Portion Überzeugung. Cornelia Buchli von der Fachstelle Muka stellt fest: «Tendenziell sind eher Jüngere und viele Frauen interessiert.» Gut möglich, dass Frauen eher Mühe haben mit dem Gedanken, ein frisch geborenes Jungtier von der Mutter zu trennen.