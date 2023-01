Glasfrösche haben eine verrückte Fähigkeit

Tierwelt Diese Frösche verbergen im Schlaf ihre Organe Im Schlaf verbergen Glasfrösche ihr Blut in der Leber und werden so besonders durchsichtig – ein bislang einzigartiger Trick in der Natur. Roland Knauer 02.01.2023, 05.00 Uhr

Das rote Blut ist in einer grossen Ader im aktiven Glasfrosch auf der rechten Seite gut sichtbar, im Schlaf verbirgt das Tier sein Blut in der Leber und wird so noch durchscheinender. Jesse Delia

Grüne Blätter, braune Rehe - das Leben auf der Erde ist meist relativ gut sichtbar. Zumindest an Land. In klaren Gewässern entziehen sich etliche Tiere mit ihrem durchsichtigen Gewebe den Blicken, von Fischen über Oktopusse bis zu Quallen. Den gleichen Trick nutzen die Glasfrösche im Kronendach des lateinamerikanischen Regenwaldes. Die zwei bis drei Zentimeter langen Amphibien sind fast transparent und werden so bei ihrem Schlaf auf Blättern leicht übersehen. Die Fröschchen nutzen einen bisher unbekannten Trick, wie ein Team um Carlos Taboada, Jesse Delia, Maomao Chen und Junjie Yao von der Duke University im amerikanischen Durham in der Zeitschrift «Science» publik gemacht hat (Band 378, Seite 1315): Im Schlaf verbergen sie den grössten Teil ihres sonst gut sichtbaren roten Blutes in ihrer Leber.

Das entdeckte die Gruppe mittels der «optoakustischen Mikroskopie». Bei der Methode absorbiert das Gewebe Laserpulse, die dabei entstehenden Ultraschallwellen werden aufgezeichnet. Da die Konzentration des Blutfarbstoffes Hämoglobin und der Sauerstoffgehalt des Blutes die Absorption der Laserpulse stark beeinflussen, lassen sich rote Blutkörperchen mit der Methode gut beobachten.

Die Zahl der Blutkörperchen reduziert sich schlafend

Sobald die Glasfrösche aufwachen und aktiv werden, sinkt der Hämoglobin-Gehalt in der Leber um 83 Prozent. Der rote Blutfarbstoff taucht dann im Bauch und in den Schenkeln auf, wo er das Gewebe mit Sauerstoff versorgt. Zumindest, solange die Glasfrösche aktiv sind. Suchen sie sich in der Morgendämmerung ein Blatt, auf dem sie schlafend den Tag verbringen, reduziert sich die Zahl der roten Blutkörperchen im Bauch und in den Schenkeln um 89 Prozent. Ohne das farbige Blut lässt das Gewebe der Frösche 34 bis 61 Prozent mehr Licht durch.

Die Glasfrösche haben triftige Gründe für diese Umverteilung. Anders als viele Tiefseebewohner haben sie nicht nur weiches Gewebe, sondern auch Knochen und reichlich roten Blutfarbstoff, erklären Nelly Cruz und Richard White vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York ebenfalls in «Science» (Band 378, Seite 1272). Beides aber lässt sich nicht so einfach transparent machen. Das könnte der Grund sein, weshalb zwar etliche Weichtiere in Gewässern, aber extrem wenige Tiere an Land durchsichtig sind.

Eine Gruppe fast durchsichtiger Glasfrösche schläft tagsüber auf einem Blatt im Tropenwald. Jesse Delia

Fehlen Farbstoffe wie Melanin, das je nach Konzentration auch die Haut von Menschen unterschiedlich dunkel scheinen lässt, ist weiches Gewebe transparent. Tiere im Wasser werden ohne den Biofarbstoff durchsichtig – und sind viel besser vor Feinden geschützt als Tiere an Land. Diese passen sich etwa mit einer Tarnfarbe an ihre Umgebung an. Verlassen sie diese, fliegt die Tarnung auf. Transparente Tiere bleiben dagegen aus allen Blickrichtungen durchsichtig, erklären Cruz und White. An Land reicht der Verzicht auf den Biofarbstoff aber nicht für Durchsichtigkeit, weil dort durch die Adern rotes Blut fliesst.

Kristalle auf den Organen spiegeln das Licht

Das gilt zwar auch für Herz, Leber und Verdauungsorgane der Glasfrösche. Nur sind in diesen Tieren diese Körperteile in Gewebesäcke eingepackt, in denen Kristalle des Biomoleküls Guanin stecken. Diese spiegeln Strahlung gut und schwächen einfallendes Licht um mehr als 80 Prozent. Die Organe sind daher nur schwach sichtbar – und das von den Glasfröschen umgeleitete Blut bleibt hinter dem Spiegel verborgen.

Unklar ist, wie die Glasfrösche ihr Blut umverteilen und ob sie den Prozess aktiv steuern können, wenn sie etwa einen Feind entdecken. Obendrein wundern sich Cruz und White über die starke Ansammlung von Blut in der Leber. Schliesslich führt das bei anderen Tieren leicht zu Gerinnseln. Ob die Leber von Glasfröschen Biomoleküle produziert, um die Blutgerinnung zu hemmen? Sollte man Gerinnungshemmer finden, könnte man ähnliche Substanzen entwickeln, mit denen sich vielleicht Herz-Kreislauf-Leiden von Menschen therapieren liessen, überlegen Cruz und White.