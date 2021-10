Social Distancing haben die Tiere erfunden

Tierreich Mehr Abstand, weniger Krankheiten – das gilt auch im Tierreich Social Distancing haben nicht wir Menschen erfunden. Zum Beispiel bei der Schwarzen Wegameise werden Krankheiten schon immer so bekämpft. Die Insekten sind dabei einiges sozialer als Menschen. Kerstin Viering Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Die Schwarze Wegameise spürt Erreger auf, bevor andere daran erkranken. Getty

Das Volk ist im Alarmzustand. Aber keineswegs in Panik. Schliesslich gilt es, möglichst effektiv eine Epidemie abzuwehren. Da müssen alle ihren Beitrag leisten. Also bleibt jeder in seiner eigenen Clique und reduziert die Kontakte zu anderen Gruppen. Und wer für die Gemeinschaft besonders wertvolle Dienste leistet, wird auch besonders gut geschützt. Sogar eine Art Impfprogramm kommt ins Laufen – und zwar lange, bevor die Seuche überhaupt ausbricht. Dieses ausgetüftelte Konzept zur Krankheitsbekämpfung ist keineswegs eine menschliche Erfindung. Es funktioniert in den Kolonien von Mitteleuropas häufigster Ameise: der Schwarzen Wegameise.

«Das ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Tiere zum Schutz vor Infektionen ihr Sozialverhalten ändern», sagt Sebastian Stockmaier von der University of Texas in Austin. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus den USA und Grossbritannien hat der Biologe eine ganze Reihe von solchen Fällen zusammengetragen. Die Idee des Social Distancing ist im Tierreich keineswegs neu.

Arbeitsteilung erschwert die Ansteckung

Gerade sozial lebende Insekten fallen durch besonders ausgefeilte Strategien auf. So haben die Schwarzen Wegameisen ihre Kolonien so organisiert, dass Krankheitserregern die Verbreitung schwerfällt: Während sich junge Arbeiterinnen vor allem der Brutpflege im Nest widmen, sind ältere für die Nahrungsbeschaffung zuständig. Dazu müssen diese Sammlerinnen die Kolonie häufiger verlassen – und haben ein grösseres Risiko, sich mit Erregern zu infizieren.

Durch akribisches Beobachten Tausender Tiere hat ein Team um Nathalie Stroeymeyt von der University of Bristol festgestellt, dass Ameisen mit solchen riskanten Jobs deutlich weniger Kontakte haben als ihre Kolleginnen in Innendienst. Vor allem von der Königin und von den wichtigen Brutpflegerinnen halten sie sich fern.

Ameisen erkennen Infektionen viel früher

Doch auf Prophylaxe allein verlassen sich die Tiere nicht. Das zeigt ein Experiment, in dem zehn Prozent der Sammlerinnen den Sporen eines für Insekten gefährlichen Pilzes namens Metarhizium brunneum ausgesetzt waren. Schon bevor die Infizierten überhaupt Symptome hatten, ergriff der Ameisenstaat Gegenmassnahmen. Wie die Insekten die Gefahr so früh bemerken, weiss niemand. Möglicherweise können sie die Sporen chemisch oder mechanisch erkennen. Jedenfalls fuhren sie den Kontakt zwischen Sammlerinnen und Brutpflegerinnen schnell noch weiter zurück.

Der Erfolg konnte sich sehen lassen: So bekamen nur wenige Tiere genügend Sporen ab, um krank zu werden. Viele aber wurden mit geringeren Dosen des Erregers infiziert. Diese Mengen führen nicht zu Gesundheitsproblemen, kurbeln aber ähnlich wie bei einer Impfung das Immunsystem an und schützen so vor künftigen Infektionen. Am Ende des Experiments war die Sterblichkeit bei den für die Kolonie besonders wichtigen Brutpflegerinnen geringer als bei den Sammlerinnen. Sämtliche Königinnen waren am Leben ge- blieben.

«Besonders beeindruckend an diesem Beispiel finde ich, dass die ganze Kolonie darauf hinarbeitet, die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern», sagt Sebastian Stockmaier. «Auch Ameisen, die gar nicht infiziert sind, reduzieren ihre Kontakte – ganz ähnlich, wie wir es gerade wegen Covid-19 machen.»

Mandrille-Affen riechen Parasiten im Kot der anderen

Mandrille werden von anderen kaum noch gelaust, wen sie krank sind. Getty

Nicht ganz so viel Organisation erfordert eine andere Form von Social Distancing: Vögel wie der in Nordamerika lebende Hausgimpel gehen sich aus dem Weg, wenn sie krank sind. Genauso wie Karibik-Langusten oder die als Zierfische bekannten Guppys. Damit das klappt, müssen die Tiere allerdings erkennen können, ob Artgenossen sich einen Erreger eingefangen haben oder nicht. Doch in dieser Hinsicht scheinen viele Arten ein feines Gespür zu haben. Mandrille-Affen zum Beispiel erkennen am Geruch des Kots, ob darin Parasiten lauern. Die Affen mit den farbenfrohen Gesichtern vermeiden dann nicht nur den Kontakt zu den infektiösen Exkrementen. Auch deren Ausscheider kommen nicht mehr so häufig in den Genuss von Fellpflege wie normalerweise.

Social Distancing kann aber auch von den Kranken selbst ausgehen, wenn sie einfach zu schlapp sind, um in der Kolonie unterwegs zu sein und damit Artgenossen zu treffen. Einem solchen Fall von passiver Kontaktbeschränkung ist Simon Ripperger vom Museum für Naturkunde in Berlin zusammen mit Sebastian Stockmaier und Gerald Carter von der Ohio State University bei Vampir- fledermäusen auf die Spur gekommen.

Auch kranke Fledermäuse schlafen mehr

Fledermäuse haben, wenn sie krank sind, automatisch weniger Kontakt mit anderen. Getty

In einem hohlen Baum im mittelamerikanischen Belize haben die Forscher mehr als 30 Weibchen der Blutsauger gefangen und ihnen einen Mini-Computer zwischen die Schulterblätter geklebt. Diese Geräte erfassen automatisch, wer mit wem Kontakt hat. «So können wir die sozialen Netzwerke der Fledermäuse rekonstruieren», sagt Simon Ripperger. Der Hälfte der geflügelten Kandidatinnen haben er und seine Kollegen dann eine Substanz verabreicht, die für ein paar Stunden ähnliche Immunreaktionen auslöst wie eine Bakterieninfektion. «Die Tiere waren nicht wirklich krank, fühlten sich aber so», erklärt der Forscher. Und das veränderte das gesamte Fledermaus-Netzwerk. Die angeschlagenen Tiere hatten weniger Kontakt zu Artgenossinnen. Dies auch, weil sich kranke Vampirfledermäuse weniger bewegen und mehr schlafen.

Von solchen Studien erhoffen sich Wissenschaftler auch Erkenntnisse darüber, wie sich Krankheitserreger generell in Gruppen verbreiten und welche Strategien dagegen helfen. Denn das kann auch für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten in menschlichen Gesellschaften interessant sein.

Allerdings sind solche Vergleiche zwischen Mensch und Tier auch mit Vorsicht zu geniessen. So bestehen viele Insektenstaaten aus eng verwandten Tieren. Diese profitieren davon, ihrer Königin bei der Vermehrung zu helfen. Denn dadurch wird immer auch ein Teil der eigenen Gene an die nächsten Generationen weitergegeben. «Also ziehen alle an einem Strang», sagt Sebastian Stockmaier. «Menschen handeln da oft deutlich egoistischer.»