Künftiges Endlager: Drei Punkte sprachen klar für Nördlich Lägern

Die Risiken eines Tiefenlagers: So entsorgt das Ausland seinen Atommüll Das älteste Porenwasser, die höchste Stabilität, der grösste Spielraum: Der Standort Nördlich Lägern erfüllt die drei Kriterien für ein sicheres Endlager für radioaktive Abfälle am besten. Aber wie entsorgt eigentlich das Ausland seinen Müll? 13.09.2022

Ein Stück Opalinuston: die wichtigste geologischen Sicherheitsbarriere des künftigen geologischen Tiefenlagers. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Die drei Gebiete Jura Ost, Zürich Nordost und Nördlich Lägern teilen vor allem geologische Gemeinsamkeiten. An allen drei Standorten wäre ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle über lange Zeit geschützt vor Erosion durch Flüsse oder vor den Gletschern einer Eiszeit. So findet sich überall eine mächtige Schicht der wichtigsten geologischen Sicherheitsbarriere: des dunkelgrauen Opalinustons.

Der einst im Meer abgelagerte und nun versteinerte Tonschlamm ist wasserdicht, schluckt radioaktiv strahlende Teilchen und schliesst neu entstehende Risse im Gestein wie von selbst. Er verhindert, dass radioaktive Stoffe aus dem Endlager in wasserführende Schichten und über diese an die Oberfläche gelangen. Dennoch sind die geologischen Unterschiede zwischen den drei Standorten offenbar bedeutsam genug für ein klares Urteil seitens der Nagra, die das Gebiet um die Zürcher Gemeinde Stadel als besten Kandidaten ausgewählt hat.

Überprüfung des Urteils

So kam die Nagra zum Schluss, dass die dortige Sicherheitsbarriere die höchste Qualität aufweist. Das zeigt das in den Poren des Opalinustons eingeschlossene Wasser: Je älter dieses ist, desto langsamer findet der Austausch zwischen Porenwasser und Oberflächenwasser statt. Der Anteil an altem Porenwasser in Nördlich Lägern liegt demnach am höchsten, was daran liegt, dass der Abstand zwischen Opalinuston und der nächsten wasserführenden Schicht am grössten ist.

Zudem liegt der Opalinuston in Nördlich Lägern in 800 bis 900 Meter Tiefe – und damit tiefer als in Jura Ost und Zürich Nordost. Damit ist die geologische Sicherheitsbarriere vor künftiger Erosion und Gletschern am besten geschützt.

Ebenfalls für Nördlich Lägern spricht, dass sich der für das Endlager in Frage kommende, zusammenhängende Bereich – geologisch ruhig und ohne Brüche – am grössten ist. Das trägt dazu bei, dass sich das unterirdische Lager einst flexibel gestalten lässt.

Ob die Auswahl des Standorts wissenschaftlich plausibel und die Argumentationskette nachvollziehbar sei, werde nun geprüft, sagt Simon Löw. Er ist emeritierter ETH-Professor für Ingenieurgeologie und Präsident der Expertengruppe Geologische Tiefenlagerung, die das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) berät.

Kaum zusätzliche Strahlenbelastung

Einmal eingeschlossen im Opalinuston, darf eine Person, die direkt über dem Tiefenlager leben wird, laut Gesetz nur einer zusätzlichen Strahlendosis von 0,1 Millisievert pro Jahr ausgesetzt sein. Die Nagra rechnet damit, dass der Wert gar maximal 0,0001 Millisievert betragen wird. Zum Vergleich: Wer raucht, belastet seinen Körper mit einem Plus von etwa 8,8 Millisievert pro Jahr.

Gemäss Schätzungen werden bis Mitte des Jahrhunderts rund 92200 Kubikmeter radioaktive Abfälle anfallen. Damit liesse sich die Zürcher Bahnhofshalle zu zwei Drittel füllen. Rund zehn Prozent des Abfalls ist hochaktiv. Der Rest des Abfalls besteht aus schwach- und mittelaktiven Abfällen, wozu etwa kontaminierte Schutzanzüge, Putzmaterial, Maschinenteile oder konzentrierte Abwässer zählen.

Finnland ist Vorreiter bei hochaktiven Abfällen

Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle betreiben andere Länder bereits seit Jahrzehnten. So bewahren etwa Frankreich und die USA diese Art der radioaktiven Abfälle in nur wenigen Metern Tiefe in einem oberflächennahen Lager in speziellen Kanistern auf.

Ungarn, Finnland und Schweden hüten seine schwach- und mittelaktiven Abfälle im kristallinen Grundgestein. Dieses Gestein ist sehr fest und kaum durchlässig. Nur: «In dieser Gesteinsart gibt es sehr oft Risse und Klüfte, durch die Wasser und darin gelöste Radionuklide zirkulieren können», sagt Simon Löw. Weil diese Störungszonen von der Oberfläche kaum auszumachen seien, berge diese Art von Endlagerung ein vergleichbar hohes Risiko. Es sei sehr schwierig festzustellen, ob es im Untergrund über mehrere Quadratkilometer zusammenhängend festes Gestein gäbe, so der Ingenieurgeologe.

Für hochradioaktive Abfälle gibt es derzeit noch kein Lager. Finnland will als Vorreiter bis Mitte der 2020er-Jahre 430 Meter unter der Erde das erste Endlager für diese hochtoxischen Substanzen eröffnen, in fast zwei Milliarden Jahre altem kristallinen Grundgestein.

Um die Sicherheit im Kristallingestein zu gewährleisten, setzten die Finnen viel stärker auf technische Barrieren als die Schweiz, sagt Löw. Während die Stahlbehälter hierzulande gemäss der Nagra den Abfall mindestens 10000 Jahre lang einschliessen, sollen die finnischen Behälter nach Herstellerangaben länger als 100000 Jahre dichthalten. Auch diese kleineren technischen Anforderungen sprächen schlussendlich für tonreiche Gesteine wie den Opalinuston als beste Endlagerungsgesteine, so Löw. Diese Ansicht untermauert ein Blick ins Ausland:

«Viele Länder, die neu nach Standorten für geologische Tiefenlager suchen, legen ihren Fokus auf die Suche nach tonreichen Gesteinsschichten.»

