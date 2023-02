Journey in New York: Zu Besuch im modernsten Restaurant der Welt

Testbericht Zu Besuch im modernsten Restaurant der Welt: Setzt sich das futuristische Konzept aus New York auch international durch? Das «Journey» in New York vereint Essen, Technologie, Theater und Design zu einem Erlebnis. Ist das die Zukunft der Gastronomie? Susanna Petrin, New York Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Mona Lisa inklusive: Das «Journey» bietet nebst einem Restaurant, einem Salon mit Bar, dem Odyssee-Saal ein 360-Grad-Erlebnis.

Wir sitzen an einem langen Tisch im Bauch eines Zeppelins, angedockt am Empire State Building in Manhattan. Gleich geht’s los: In fünf Gängen um die Welt. «Willkommen an Bord der Celestina», sagt eine Stewardess namens Morpha. In ihrem silbergrauen Kleid aus Polyurethan und dem krakenartigen, blinkenden Halsband schaut sie aus wie eine Meerjungfrau, die von H.R. Giger fürs Weltall hochgerüstet worden ist.

Als Erstes schwebt unser Zeppelin ins dichte Grün des Amazonas. Wir legen auf Baumkronen an, um uns herum rauschen Wasserfälle. Es gibt einen Dschungel-Salat mit Palmherzen, Yuca und einer Cupuacu-Vinaigrette serviert. Den zweiten Gang, in Gin marinierten Lachs, bekommen wir in der Tiefsee serviert; zu sphärischen Klängen, Blubbern und Walgesang, von Fischen umschwärmt.

Das Essen von Chefkoch ­Edward Hong ist exzellent; Geschmäcker, Gerüche, Geräusche, Musik und Filmprojektionen sind bei jedem Gang aufeinander abgestimmt. Es geht weiter mit Kabeljau in die Eiseskälte der ­Antarktis, danach zum Aufwärmen ins ­Innere eines dampfenden Vulkans, wo Trockeneis die Tischdecke und Rauch unsere Steaks umhüllt. Das Dessert gibt’s schliesslich im Weltall.

«The final frontier», die letzte Grenze, ist überschritten. Als Fiktion und in Realität. Denn diese Reise findet nun allabendlich im vor zwei Tagen eröffneten Restaurant Journey statt. Es handle sich um das allererste Lokal der Welt, das Technologie, Gastronomie, Design und Theater vereine, sagt Hauptinitiant ­Asher Remy-Toledo. Denn zwar gebe es global ein paar wenige Restaurants mit Filmprojektionen an den Wänden oder auf den Tischen, aber bisher noch keines, bei dem obendrein Schauspieler aufträten. Morpha ist eine von mehreren Rollen.

Eine amerikanische Show für technologieaffine Menschen

Bisher hat die Unterhaltungstechnologie die Gastronomie noch nicht derart offensiv erreicht. Es existieren zwar immer mehr Apps für Tischreservationen oder fürs Bestellen von Take-out, aber das gemeinsame Essen am Tisch spielt sich im Grunde noch genau so wie vor Jahrhunderten ab, als gemeinschaftliches Ritual, bei dem man zusammen Zeit verbringt, zusammen spricht. Wollen wir dabei wirklich auch noch berieselt und berauscht werden?

Die Leute seien ohnehin ständig am Handy, auch in den Restaurants, sagt Asher. Er stelle fest, dass dagegen die Besucherinnen und Besucher im «Journey» sich mit vergnügter Konzentration auf dieses Erlebnis einliessen. Das Handy werde nur gezückt, um Fotos zu machen, fast nie, um sich von sozialen Medien ablenken zu lassen.

Das Lokal «Journey» besteht nebst dem 360-Grad-Erlebnis aus drei weiteren Teilen: einem Salon mit Bar, einem Restaurant sowie dem Odyssee-Saal. Alle Räume sind bis ins letzte Detail durch­designt und mit allerlei technischem Schnickschnack ausgestattet. So rollt Mona Lisa im Salon mit den animierten Augen, an der Bar läuft ein kurzer Film ab, passend zur jeweiligen Getränkebestellung, und auf den Tellern im Restaurant erwachen kleine 3D-Figürchen zum Leben, wenn man das Handy auf den eingravierten QR-Code hält.

Das Kulinarische führt vom Amazonas bis zur Antarktis, begleitet von viel technischer Animation und Design.

Wie im 360-Grad-Raum braucht man für die Odyssee ein Ticket, um «die Show» zu sehen: Wieder wird ein Fünf-Gang-Menü in die Geschichte einer Weltreise verpackt. Doch die Filmprojektionen spielen diesmal auf den vielen einzelnen Tischen statt auf einem langen Gemeinschaftstisch. Von oben auf die Teller projizierte Menschen plappern auf einen ein, drei Tanten, die sich an bekannte Touristendestinationen beamen. Diese Tanten sind Broadway-Schauspielerinnen. Ihre Dialoge sind vor einer grünen Wand gefilmt und danach in die animierten Umgebungen eingesetzt worden.

Damit unterscheidet sich auch dieser technologische Gag etwa vom bereits in Europa existierenden «Le Petit Chef», einer projizierten Komikfigur. Ausserdem tritt im Odyssee-Raum ein weiterer Schauspieler in Person auf: Er gibt den Koch, witzelt mit den Gästen und kündet jeden Gang an.

Entstanden ist die Idee, Reisen, Kino, Theater und auswärts Essen zu kombinieren, als nichts davon möglich war: zu Beginn der Pandemie. Asher Remy-­Toledo, sein Ehemann, Broadway-Produzent Marc Routh sowie ihre vielen kreativen Freunde sassen zu Hause fest und hatten für einmal Zeit, zu träumen. Das Projekt wurde komplexer. Asher, der in New York schon einige Kultur- und Kunstevents aufgegleist hat, nutzte sein Netzwerk, um ein beachtliches Team für das Gastrotheater zu mobilisieren: bekannte Kostüm- und Bühnendesigner, Drehbuchautorinnen, Restaurateure, Programmiererinnen, Spezialisten für neue Medien.

So faszinierend die Technologie ist, so oberflächlich wirken die vermittelten Geschichten. Um die Gastroshow richtig zu geniessen, muss man ein wenig die Europäerin in sich abwürgen und den kindlich-freudigen inneren Amerikaner zulassen. Der immersive 360-Grad-Raum spreche vor allem 25- bis 30-Jährige an, sagt Asher Remy-Toledo, unter ihnen auffallend viele Asiatinnen und Asiaten. Also junge, technologieaffine Menschen. Der Odyssee-Raum werde gerne von einem etwas älteren Broadway-affinen Publikum genutzt. Das hätten die ersten Probewochen vor der offiziellen Eröffnung gezeigt.

Zum filigran präsentierten Essen gehört im «Journey» eine Lichtshow

Das Erlebnis hat seinen Preis und soll trotzdem erschwinglich sein

Odyssee und 360-Grad-Raum kosten fix 175 Dollar, exklusive Getränke. Das ist nicht viel für New York, die aktuell teuerste Stadt der Welt. «Journey» soll erschwinglich sein. Doch jetzt müssen Asher und seine Investoren das Konzept auch noch rentabel machen. Allein die Raummiete beläuft sich auf 60 000 Dollar monatlich, hinzu kommen fast 50 Angestellte.

Die Zusatzkosten für Schauspieler und Technik dürften mit ein Grund sein, weshalb «Journey» das erste immersive Restaurant New Yorks ist. «Die Gastronomie ist ohnehin schon ein riskantes Business, da will kaum jemand zusätzliche Experimente wagen», sagt Asher ­Remy-Toledo. «Aber wir waren schon immer sehr risikofreudig, haben schon viele neue Formate ausprobiert.» Bereits würden Investoren weltweit sich dafür interessieren, sein Konzept auf andere Orte zu übertragen. Hat «Journey» Erfolg, könnte es einen neuen Trend einläuten: mehr Technologie in Restaurants, zur Unterhaltung.