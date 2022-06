E-Flugzeuge: Besuch bei der erst zweiten Ladestation der Schweiz

Technologie Steht die Luftfahrt vor der elektrischen Revolution? Besuch bei der erst zweiten Ladestation für E-Flugzeuge Klimascham und Lärmbelästigung: Fliegen hat einen schweren Stand. Da kommt ein Elektroflugzeug mit zwei leichten Batterien gerade recht. Ein Zukunftsforscher spricht bereits von der dritten Revolution der Luftfahrt. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Thurgauer E-Pilot und Fluglehrer Markus Schnyder ist mit seiner Passagierin bereit für einen Rundflug über dem Bodensee mit der «Velis Electro» des Herstellers Pipistrel. Ralph Ribi

Der Steuerknüppel guckt zwischen den Beinen hervor, in diesem Moment fällt der Glasdeckel des Flugzeugs zu, im Cockpit wird es eng. Nicht jedermanns Sache. Auch nicht von Nati-Fussball-Legende Tranquillo Barnetta, der an diesem Nachmittag als Ehrengast auf einen angebotenen Flug mit dem E-Flugzeug gerne verzichtet.

Fliegen mit Batterien. Noch vor kurzem nur etwas für Freaks und Abenteurer wie Bertrand Piccard und André Borschberg, die mit einem Solarflugzeug die Welt umrundet haben. Nun aber heisst es reinsetzen, Kopfhörer auf. Zwei Mutige finden sich, die in den beiden E-Flugzeugen neben den Piloten Platz nehmen. Einer von ihnen ist Morell Westermann. Ein Ingenieur und Zukunftsforscher, der sich mit Technologien auseinandersetzt, welche die Gesellschaft von morgen prägen werden. Nichts anderes erwartet Westermann vom elektrischen Fliegen.

Inklusive Batterien nur 428 Kilogramm schwer

Nun startet er erst einmal das E-Flugzeug «Velis Electro» des Herstellers ­Pipistrel. Der Propeller beginnt zu drehen und zerschneidet die Luft. Ein Surren und Rauschen ist zu hören. Allerdings nur wenn man nahe zum ungefähr 200000 Franken teuren Flugzeug steht. Nachdem dieses einige Meter Richtung Startbahn weggerollt ist, verschwindet auch das Surren.

Kurz darauf hebt die Maschine ab und dreht eine Runde über dem Flugplatz St.Gallen-Altenrhein. Der gut sechs Meter lange Zweisitzer wiegt inklusive der zwei Batterien nur 428 Kilogramm und hat eine Spannweite von 10,7 Metern. Nicht erstaunlich, dass das E-Flugzeug schon kurz nach dem Start nur noch ein kleiner Punkt über dem Bodensee ist.

Bis zu 78 PS Leistung sind für den Start nötig. Danach reichen 27 PS Reiseleistung. Maximal eine Stunde könnte Westermann mit dem Velis Electro am blauen Himmel kurven. Bis zu 200 Stundenkilometer schafft, wer die Akkus nicht schont. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 140 Stundenkilometer kommt man zumindest 115 Kilometer weit.

Dann muss spätestens wieder eine Ladestation für E-Flugzeuge aufgesucht werden. Eine solche Skycharge- Mobile-Ladestation hat der Strom­anbieter SAK an diesem Tag auf dem Flugplatz Altenrhein eröffnet. Sie ist, nach jener in Bern Belp, erst die zweite in der Schweiz. Westermann will die Ladeinfrastruktur in der Schweiz nun kontinuierlich ausbauen, damit bald durch die ganze Schweiz elektrisch geflogen werden kann.

Der E-Pilot Morell Westermann erklärt die Innereien im Cockpit. Ralph Ribi

Nach zwanzig Minuten landet der E-Pilot wieder lautlos auf dem Flugplatz und steigt entspannt aus. Kaum auf dem Boden, holt Westermann zu einem Exkurs über die Geschichte der Luftfahrt aus:

«Als die Gebrüder Wright vor 120 Jahren einen Motor auf ein Gleitflugzeug stellten, haben alle gesagt, das geht nicht, das macht keinen Sinn.»

Trotz der Skepsis sei das der Start in die Ära des Fliegens gewesen. Angetrieben wurden die ersten Flugzeuge von Kolbentriebwerken, welche die Kampfflugzeuge über die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs brachten. Danach war diese Form dieses Antriebs am Ende ihres Lebenszyklus. Nach dem Weltkrieg folgte die zweite Revolution des Fliegens mit Turbinentriebwerken. Zuerst mit Turbinen für den Antrieb von Propellern, danach leistungsfähiger in Strahltriebwerken für Düsenjets.

Seitdem ist nicht mehr viel passiert. «Zwar sind die Flugzeuge grösser geworden, über den Atlantik geflogen, das Fliegen ist billig geworden», sagt Westermann. Aber erst die Idee, einem Flugzeug einen Elektromotor einzubauen, führte zum nächsten Schritt. Das machten findige Ingenieure vor etwa 15 Jahren bei ferngesteuerten Modellflugzeugen, heute ist das Standard. «Und dann hat die Firma Pipistrel vor zwei Jahren einen Elektromotor in ein richtiges Flugzeug eingebaut. Deshalb stehen wir hier vor dem ersten offiziell zugelassenen Elektroflugzeug.»

Ein elektrischer Flugantrieb ist für Westermann deshalb die dritte Revolution in der Luftfahrtgeschichte. Wer vor dem kleinen Flugzeug steht, wird seine Zweifel haben. Der E-Flugpionier nicht. Er vergleicht die Situation mit jener der Elektromobilität auf der Strasse. Vor zehn Jahren wurde diese noch verlacht – keine Ladestationen, keine Reichweite, keine Alltagstauglichkeit. Doch dann kam Tesla und heute ist der Elektrotrend nicht mehr zu bremsen. «In zehn Jahren stehen wir mit dem elektrischen Fliegen da, wo wir heute mit den Elektroautos sind», ist Westermann überzeugt.

Getankt wird das E-Flugzeug wie ein Elektroauto innerhalb etwa einer Stunde. Ralph Ribi

Mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur werde die Regionalfliegerei dann elektrisch sein, sagt der Zukunftsforscher. Bedingung dafür ist, dass die Elektroflieger etwa 10 bis 20 Leute 800 Kilometer weit bringen. Das wird mit einem Bruchteil des Energieaufwands eines Kerosin-Flugzeugs gelingen. Ein wichtiger Faktor, weil Kerosin und damit das fossile Fliegen teuer werden.

Analogie zu E-Autos auch bei der Produktion

Auch bei der Produktion von E-Flugzeugen sieht Westermann eine Analogie zu Elektroautos. Früher bauten eine Handvoll Autohersteller E-Autos, heute machen das alle. «Das Gleiche geschieht nun in der Luftfahrt. Weltweit gibt es bereits 600 Firmen, die elektrische Flugzeuge bauen», sagt Westermann. Die Aviation-Landschaft werde sich verändern. «Mit den Millionen teuren Jets reisen nur die Allerreichsten dieser Welt, bei den Elektroflugzeugen sind die Betriebskosten so niedrig, dass du und ich damit fliegen können.»

Heute ist die Lautlosigkeit der E-Flugzeuge noch ihr grösster Trumpf. Denn die Lärmklagen der Flughafen-Anwohner sind häufig. Deshalb werden die Stromflieger heute in erster Linie zur Ausbildung von Pilotinnen und ­Piloten genutzt.

Auch Westermann ist klar, dass in den nächsten Jahrzehnten keine Elektro-Jumbojets über den Atlantik fliegen werden. Die Langstrecken-Fliegerei wird in den nächsten Jahrzehnten mit Wasserstoff-Technologie und synthetischen Treibstoffen, die in konventionellen Flugzeugen getankt werden, CO2-neutraler werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen