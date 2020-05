Getestet Technisch top und Super-Zoom: Dieses Kamera-Handy ist perfekt fürs Social Distancing Nicht nur Hobby-Ornithologen freuen sich über das Samsung Galaxy S20 Ultra. Das neue Gadget überzeugt auch Tech-Nerds und Apple-Verweigerer. Raffael Schuppisser 02.05.2020, 05.00 Uhr

Das Samsung Galaxy S20 Ultra kostet 1349 Franken. Bild. zvg

Es ist das perfekte Handy für diese Tage. Das Samsung Galaxy S20 Ultra verfügt über eine 100-fache Zoom-Funktion. Damit muss man beim Fotografieren garantiert niemandem zu nahe treten. Mit diesem Wahnsinnszoom kann man Berggipfel zu sich holen oder eine Nahaufnahme eines Vogels auf einem hohen Baumwipfel machen. Oder man kann den Arbeitskollegen am anderen Ende des Grossraumbüros ausspionieren: Plötzlich sieht man, was er auf dem Bildschirm macht oder was das für eine Karte ist, die an seiner Wand hängt. Alles aus der Sicherheit. Alles mit Social Distancing.