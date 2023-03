Theo Meyer: Wegen zwei Büchern ein Jahr in Äthiopiens Gefängnis

Tagebuch veröffentlicht «700 Afrikaner von braun bis wandtafelschwarz und ein Weisser»: Alt Nationalrat Theo Meyer hat ein Jahr in einem äthiopischen Gefängnis verbracht Der Baselbieter Architekt und alt Nationalrat Theo Meyer hat ein Jahr in einem äthiopischen Gefängnis geschmort – mit 200 anderen Männern in einem Raum eingesperrt. Nun sind seine damaligen Tagebucheinträge als Buch erschienen. Susanna Petrin Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Obwohl die Situation unerträglich war, blieb er gefasst: Ein Souvenir wurde Theo Meyer, hier in seinem Wohnzimmer in Muttenz, bei der Ausreise zum Verhängnis.

2.9.2009: «Das Gefängnis Kaliti liegt etwa 20 Kilometer südlich von Addis Abeba und hat acht Zonen. (...) Ich lebe in der Zone Zwei. In dieser Zone sind wir zurzeit ungefähr 700 Gefangene. Wir leben in scheunenartigen Gebäuden. Zwischen den einzelnen Häusern gibt es so etwas wie einen Dorfplatz. (...) Auf Wachtürmen sind überall Soldaten mit Maschinengewehren postiert.»

So setzen Theo Meyers Notizen aus dem Alltag im gemeinhin «Gulag Äthiopiens» genannten Gefängnis ein – da hatte er bereits fast einen Monat Untersuchungshaft hinter sich.

Theo Meyer, 73, ein Architekt aus Muttenz; alt Nationalrat (SP), alt Landrat, ehemaliger Vizepräsident der «Parlamentarians for Global Action». Typischer Schweizer, stets korrekt, sich für vieles interessierend. Ein Afrika-Liebhaber, der das Land von seiner Jugend auf bereist und mehrere Bücher darüber geschrieben hat. Ein ­Entwicklungshelfer, der weltweit für zahlreiche Projekte tätig war. In Addis Abeba hatte er zuletzt eine Werkstatt für Holzspielzeug eröffnet.

9.12.2009: «700 Afrikaner von braun bis wandtafelschwarz und ein Weisser. Da bin ich natürlich bekannt wie ein bunter Hund.»

Jetzt fand er sich mit 200 fremden Männern in einem Raum eingesperrt. Er schlief auf einer dünnen Matratze auf dem Boden, später im unteren Teil eines Kajüttenbettes. Pro Schlafsaal gab es zwei WCs, die Spülung war ein Wassereimer. Seine Arme waren von Wanzen zerstochen, sein Diabetes aus­ser Kontrolle, weil es ihm regelmässig an Medikamenten und Insulin-Messstäbchen fehlte. Es war immer laut und er war nie allein.

2.9.2010: «Es gibt keine Ecke, wo man sich dem Lärm entziehen kann. Und dann gibt es auch noch eine Gruppe – es sind etwa ein Dutzend Leute –, die mit selbst gebastelten Flöten insgesamt drei Töne produzieren und stundenlang um eine Trommel herum hopsen. Hölle muss wahrlich nicht jenseitig sein.»

Ein Bild aus Äthiopien zu der Zeit, in der Theo Meyer dort im Gefängnis war. zvg

Was um Himmels Willen hatte Theo Meyer getan, dass er in diese Hölle gesteckt worden war? Er hatte bei seiner Ausreise zwei handgeschriebene äthiopische Bücher im Gepäck gehabt. Er nehme gerne schöne Gegenstände als Souvenir von seinen Reisen mit und habe sich nicht allzu viel dabei gedacht, es gebe schliesslich Tausende solcher Bücher im Land, beteuert er: «Ich hätte niemals damit gerechnet, dass darauf eine Gefängnisstrafe steht. Man darf Antiquitäten kaufen und besitzen, aber man darf sie nicht exportieren. Diesen Unterschied kennen die meisten Äthiopier auch nicht.»

27.11.2009: «Als der Staatsanwalt vor Gericht seine Anklage erhob, stand mein Anwalt mit offenem Mund da. Er wusste offensichtlich nicht, was er ­hätte antworten können. So hatte ich eigentlich keine Verteidigung. Pro forma stand auch ein Übersetzer neben mir, aber auch er war meistens stumm und übersetzte fast nichts.»

An diesem Freitag verurteilte ein äthiopischer Richter Theo Meyer zu sechs Jahren Haft. Es schien willkürlich. Sein von der Schweizer Botschaft vermittelter Anwalt habe hilflos überrumpelt gewirkt, legte aber Revision ein. Meyer musste weiter ausharren, warten, hoffen. Am Ende würde es ein Jahr dauern, bis er einen besseren Anwalt bekommen und schliesslich begnadigt werden sollte. Ein Jahr.

Die Schweizer Botschaft gibt in Meyers Gefängnistagebuch ein kläg­liches Bild herzloser Passivität ab. Auf ein E-Mail mit der Bitte um Stellungnahme reagiert das Schweizer Aussendepartement umgehend. EDA-Spre­che­rin Elisa Raggi schreibt, die «rechtlichen und faktischen Möglichkeiten der Schweizer Behörden» bei laufenden Verfahren im Ausland seien oft nicht so weit reichend, wie die Betroffenen erwarteten. Doch man habe Theo Meyers Angehörige persönlich über alle Optionen informiert, und in Äthiopien sei viel «hinter den Kulissen» passiert: «So hat sich der damalige Missionschef (Botschafter) letztlich beim Präsidenten persönlich und mit Erfolg für die Begnadigung des Betroffenen eingesetzt, was nur dank dem engen, aber aufwendigen und zeitintensiven Zusammenspiel von Justizministerium, Vertrauensanwalt, Anwalt des Betroffenen und der Botschaft möglich war.»

Theo Meyer, «Die Gedanken sind frei. Wie ich ein Jahr in einem afrikanischen Gefängnis überlebte.» Edition Königsstuhl. 2023. 318 Seiten. zvg

4.12.2009: «Wenn man hier überleben will, muss man bescheiden werden und mit wenig zufrieden sein.»

Theo Meyer las viel, dachte nach, sprach mit den Mitinsassen, schrieb nachts im Bett heimlich seine Notizen und liess sie auf vielen Wegen hinausschmuggeln. Immer öfter geht es in Meyers Tagebuch nicht um seine Lage, sondern um die Politik oder Geschichte des Landes, um seine Mithäftlinge oder um seine Buch- und Bibellektüren. Erst jetzt, mehr als 12 Jahre später, sind seine «Notizen aus dem Wanzenloch», wie er sie ursprünglich nennen wollte, in Buchform unter dem etwas generischen Titel «Die Gedanken sind frei» erschienen. Er habe seine Frau, während sie noch lebte, nicht weiter mit dieser für sie fast noch traumatischeren Geschichte belasten wollen.

Andere würden in einem solchen Gefängnis schon nach wenigen Tagen irr werden, Meyer hielt durch. So unerträglich seine Situation ist, so gefasst bleibt er. Im Buch wie im persönlichen Gespräch. Sachlich und nüchtern beschreibt er, was ist; nie anklagend, nie sich bemitleidend, stets beherrscht. Manchmal ­relativiert er sogar: Es hätte schlimmer kommen können. Oder er findet auch Gutes: Trotz gelegentlicher Diebstähle und Ärgernisse sei die zwischenmenschliche Atmosphäre gut gewesen, er habe auch Freunde dort gehabt.

16.12.2009: «Schuldig oder unschuldig, alle liegen nebeneinander auf einer Matratze am Boden, im gleichen Raum, unter dem gleichen Blechdach, das bei jedem Regenschauer wie eine Trommel dröhnt.»

Alt Nationalrat Meyer harrte im Gefängnis unter widrigen Bedingungen aus. zvg

Mit seiner Frau und seinem Sohn in der Schweiz hatte er selten Kontakt. Doch zweimal wöchentlich habe ihn jemand besucht: Meist einer der Schreiner seiner ehemaligen Spielzeugwerkstatt oder Mitarbeiter von Kirchen und Hilfsorganisationen. Die Besucher hätten ihm Tomaten, Brot, Früchte und Fertigsuppen gebracht – seine einzige warme Mahlzeit. «Ohne dieses Essen von aussen hätte ich wahrscheinlich nicht überlebt.» Denn im Kaliti gab es jeden Abend dasselbe: sandige Injera – eine gesäuerte Omelette – mit Erbsenmus. Alle assen mit den Händen aus derselben Schüssel.

Hat er nie geweint in diesem Gefängnisjahr? «Nein, nie.» Erst als er nach über einem Jahr wieder in der Schweiz ankam, seien ihm fast Tränen gekommen, sagt er und klingt dabei entschuldigend. Er habe in seinem Leben nur einmal geweint, nach dem Unfalltod seiner damals 30-jährigen Tochter. Kurz davor war zudem seine Architektur­firma Konkurs gegangen. Im Vergleich zum Verlust eines Kindes sei auch ein Gefängnisaufenthalt aushaltbar, selbst wenn ihm diese Strafe viel zu hart erschien. Diese Tiefschläge hätten ihn ­abgehärtet, frühere Afrikaaufenthalte hätten ihn geeicht.

Dass es gerade Theo Meyer erwischt hat, ist eine besonders grausame Ironie des Schicksals. Er, der Afrika immer geliebt, seinen Menschen geholfen hat. Bis heute, mit Mitte 80, setzt er sich für Migranten und Flüchtlinge ein, hat letztes Jahr eine Ukrainerin in seiner Wohnung in Muttenz aufgenommen, später eine Mexikanerin.

Während seines Gefängnisaufenthaltes sei ihm sehr bewusst geworden, dass man nicht vorschnell über Menschen urteilen soll, sagt er abschliessend.

18.10.2010: «Aber jetzt endlich bin ich frei, wirklich frei.»