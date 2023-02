Sundance Festival: Besuch beim verrücktesten Filmevent der Welt

Sundance Wo sich Ski- und Filmfreunde treffen: Ein Besuch in Salt Lake City beim verrücktesten Filmfestival der Welt Sundance Das US-Bergstädtchen Park City hatte einmal eine Silbermine, heute sind das Sundance-Filmfestival und der Wintersport seine Goldgruben. Susanna Petrin 04.02.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Alle seien sie «thrilled», wieder hier zu sein, hiess es vorhin an der Pressekonferenz, nur ich könnte heulen. 45 Minuten lang habe ich bei minus zehn Grad mit meinem Ticket in einem zugigen Zelt Schlange gestanden, um meinen ersten Festivalfilm zu sehen. Alles umsonst, der Platz im Kinosaal reicht nicht für alle. Eine aufgebrachte Freiwillige erklärt, sie würde uns gerne alle einzeln hineintragen, wenn es denn nur in ihrer Macht stünde. Doch unfreundliche Geldgeber hätten eine grosse Zahl bereits verkaufter Plätze spontan für sich beansprucht. «Sometimes I think about dying» heisst der Film, den ich verpasse.

Seit Ende der 1970er-Jahre findet das Sundance Festival statt. 100 000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr nach Park City. Sundance/Speckman, Mark

Deprimierender hat ein Filmfestival für mich noch nie begonnen. Dabei hatte ich mich so darauf gefreut. Der Name funkelt wie Schnee an der Sonne: Sundance ist das grösste Festival für unabhängige Filme in den USA. Über 16 000 Filme waren dieses Jahr eingereicht worden, daraus sind 111 Lang- und 65 Kurzfilme ausgewählt worden. Wer es bis hierhin schafft, darf hoffen, für die ­Kinos oder eine Streamingplattform ausgesucht zu werden. Denn auch der unabhängige Film ist abhängig: von Zuschauern, guter Presse und vor allem: von Käufern. Ein solch potenter, potenzieller Käufer oder eine Käuferin sitzt jetzt wohl auf meinem Kinosessel.

Alle sind sie so thrilled, dass Sun­dance nach dreijähriger Coronapause wieder live in Park City im Bundesstaat Utah stattfindet. Die Main Street der einstigen Silberminenstadt mit ihren farbigen Fachwerkhäuschen, an denen nun malerisch meterlange Eiszapfen hängen, läuft vor Menschen über. Vor den Kinos, vor den Bars, im Bus. Gegen 100 000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet das Festival jeweils. Hinzu kommen Tausende von Wintersportlern. Manche wissen die beiden Vergnügungen ideal miteinander zu kombinieren: Was gibt es Besseres, als sich nach dem Skifahren in den Hot Tub und dann ins Kino zu setzen?

Es wird nicht für Millionäre gebaut, sondern für Milliardäre

Nur einer, der sonst stets zugegen ist, fehlt dieses Jahr: Robert Redford. Man sagt, der Schauspieler sei der Festivalgründer, doch das ist nur die halbe Wahrheit. Es hat ursprünglich im Sommer im nahen Salt Lake City unter anderem Namen stattgefunden. Doch Redford gelang es, das Festival in den Bergen zu etablieren und mit seinem Filmförderinstitut zu fusionieren.

Alles anzeigen

Gut zu wissen Während des Festivals verdreifachen sich die Hotelpreise; so verlangte etwa das Dreisternehotel Sheraton fast 700 Dollar pro Nacht. Doch wer ein Auto mietet, kann bis nach Salt Lake City oder Midway ausweichen – die Autorin hat da im Homestead Resort neben einem Badekrater gewohnt. Für Gruppen bieten sich Airbnbs an. Wer nicht zu sehr aufs Budget achten muss, dem sei das Viersternehotel Park City empfohlen, das winters mit einem dampfenden Pool vor einem verschneiten Park lockt. Und der ehemalige Restaurateur Kevin Packer preist die Küchen des Windy Ridge (südwestamerikanisches Comfort Food), des Tekila (mexikanisch) und des Blind Dog (Seafood) an. (spe)

Es wurde in den Winter verlegt, um Hollywood und Co. zum Skifahren herzulocken. Eine Strategie, die derart gut aufgegangen ist, dass hier heute nicht mehr für Millionäre gebaut werde, wie ein Immobilienmakler sagt, sondern für Milliardäre. Entsprechend hoch sind hier allgemein die Preise. Man müsste eine Bank ausrauben – so wie der von Redford gespielte namengebende Sundance Kid –, um in einem der geheizten Hotelpools mit Bergsicht zu schwimmen.

Mondäner Skiort: Das winterliche Park City mit seinen farbigen Fachwerkhäusern. Shutterstock

Ich habe keine Bank ausgeraubt und deshalb ein Hotel 30 Kilometer ausserhalb gewählt. Leider erweist sich der auf der Sundance-Website angepriesene «Hotel Shuttle» zum Festival als inexistent. Reklamationen blieben unbeantwortet. Als Journalistin aus einem Land, das von hier aus gesehen ebenso gut Schweden sein könnte, bin ich an einem amerikanischen Festival komplett unwichtig. Auch Interviewanfragen werden ignoriert. Sogar von der Pressestelle.

Es gibt natürlich schlimmere Schicksale. Am zweiten Festivaltag schaue ich «20 Days in Mariupol», den Dokumentarfilm eines ukrainischen Fernsehjournalisten über die ersten Kriegstage. Ein verletztes Kind wird in ein Spital eingeliefert, es stirbt auf dem Operationstisch. Verzweifelte Ärzte, untröstliche Eltern. Zwei Stunden im Kino damit konfrontiert zu sein, was die Menschen im Krieg durchmachen, ist erschütternder als eine Nachricht hier und da. Ein junger Mann neben mir weint. Die Filmschaffenden haben für diese Bilder ihr Leben riskiert. Als sie im Anschluss auf die Bühne kommen, stehen alle Zuschauer auf; das Werk wird am Ende den Publikumspreis für den besten Dokumentarfilm erhalten. Und ich bin ob dieses kollektiven Erlebnisses wieder mit dem Festival versöhnt.

Denn das ist es, was Sundance so besonders macht. Hier werden Filme zum allerersten Mal überhaupt gezeigt. Sogar die meisten Mitwirkenden haben das Endprodukt nie zuvor gesehen. Das Publikum kann deren erste Reaktionen an den Weltpremieren miterleben; die Überraschung, die Freude, manchmal den Schock. Ben Whishaw, der in «Pas­sages» einen schwulen Mann in einer ­bisexuellen Dreiecksgeschichte spielt, ringt bei der ersten Frage um Luft und gesteht: Er brauche noch einem Moment Zeit, er verdaue eben noch den Anblick seines enorm vergrösserten Hinterns.

Der beste Schnee der Welt dank des Wüstenklimas

«Das Festival ist von Penissen besessen» lautet die These eines Kollegen, mit dem ich anderntags das Skigebiet teste. Immer wieder macht er am Pistenrand Halt, um sich mit dem Redaktor in Los Angeles zu streiten, der gerne einen weniger penislastigen Text hätte. Mir fällt dagegen kein Phallus-Übermass auf, vielmehr freut es mich, dass so viele Frauen am Festival präsent sind. Gegen 60 Prozent Filmemacherinnen sind in der Auswahl.

Die Hauptpreise für Regie erhalten am Ende zwei schwarze Frauen, die Geschichten von schwarzen Frauen erzählen. Ein schöner Kontrast zu den Oscarnominierungen. Und zur weissen Landschaft. Es habe hier seit acht Jahren nicht mehr so viel Schnee gehabt, sagt Adolph Imboden, der mit 80 immer noch schneller fährt als sein 33-jähriger Sohn. Und nicht irgendwelchen Schnee, sondern «the best snow on earth», wie es auf Autonummernschildern heisst, dank des Wüstenklimas unschlagbar pulvrig. «Champa­gner-Puder», sagt er.

Der gebürtige Schweizer Adolph Imboden, 80, lebt seit über einem halben Jahrhundert in Park City. Er war hier ein erfolgreicher Gastronom. Bild: Susanne Petrin

Der Berner Oberländer ist der Art Furrer von Park City. Sein Restaurant, «Adolph’s», war das am längsten betriebene des Orts. Bis es 2021 schloss, gingen 47 Jahre lang Berühmtheiten aus der Ski- und Filmwelt bei ihm essen und tanzen, von Brad Pitt über Raquel Welch bis ­Alberto Tomba. Mit Arnold Schwarzenegger spielte er Tischfussball, dem Schah von Persien hatte er zuvor in St. Moritz Skiunterricht gegeben – «wir fuhren jeden Tag mit seinem Helikopter auf einen anderen Gipfel». Adolphs Haus gleicht einem Ortsmuseum, er weiss kaum mehr wohin mit all den Promifotos.

Die Wasatsch-Berge hier am Fuss der westlichen Rocky Mountains mögen im Vergleich zu Eiger und Jungfrau wie Hügel aussehen, doch Wintersportler können zwischen Dutzenden von Sesselliften und Hunderten von Abfahrten wählen. Das grösste Skigebiet ist sogar direkt vom Stadtzentrum aus zugänglich; der Townlift schwebt ab der Main Street in die Höhe. Dabei sei es im Sommer noch schöner hier, sagt ein Taxifahrer:

«Die meisten kommen hierher wegen des Winters und bleiben für den Sommer.»

Denn das Klima sei mild, man könne baden und Hunderte von Mountainbike-­Kilometern erkunden. Er fährt mich zurück in mein Hotel im Winterwunderland, wo sich die Rehe gute Nacht und guten Morgen sagen. Wahrscheinlich werde ich zurückkehren.