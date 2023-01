Darum lieben wir Schokolade: Es ist der Schmelzeffekt

Süssigkeiten Der einzigartige Schmelzvorgang im Mund macht Schokolade unwiderstehlich – und birgt das Geheimnis für fettarme Varianten Im Mund fühlt sich Schokolade für viele Menschen unwiderstehlich an. Forschende haben nun entschlüsselt, was dahinter steckt. Mit diesem Wissen könnte Schokolade kreiert werden, die genauso genüsslich schmeckt, aber gesünder ist. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Schon kleine Kinder lieben Schokolade, die zu den beliebtesten Süssigkeiten weltweit zählt. Getty Images

Schweizerinnen und Schweizer lieben Schokolade. Der Pro-Kopf-Konsum lag 2021 bei über elf Kilogram, das ist ein weltweiter Spitzenwert. Der Grund für die Liebe zur Schokolade liegt nicht nur darin, dass sie glücklich macht und angeblich aphrodisierend wirken soll.

Vielmehr scheint auch die Art und Weise, wie sie langsam im Mund zergeht, die Süssigkeit einzigartig zu machen. Zu diesem Schluss kommen zumindest die Lebensmittelwissenschafterin Anwesha Sarkar von der School of Food Science and Nutrition an der Universität Leeds und ihr Team.

Die Forschenden interessierten sich dabei nicht für den Geschmack der Schokolade, sondern untersuchten die wahrgenommene Haptik und Textur, während sie im Mund zerschmilzt. Unter die Lupe nahmen sie vier verschiedene Sorten von dunkler Schokolade mit einem Kakaoanteil zwischen 70 und 99 Prozent.

Die Experimente wurden auf einer künstlichen 3D-Zungenoberfläche durchgeführt. Als Speichel dienten sogenannte Muzine aus Schweinemägen. Muzine sind der strukturgebende Bestandteil von Speichel und Schleim.

Fett ist wichtig, aber es braucht davon nicht viel

Mit diesem Versuchsaufbau gelang es den Forschenden, jeden einzelnen Schritt des Schmelzvorgangs detailliert aufzuschlüsseln und physikalisch zu beschreiben. Demnach passiert im Mund Folgendes: Zuerst berührt die Zunge die noch feste Schokolade, welche sich allmählich von einem kristallinen Feststoff zu einem Fettfilm verwandelt, worin sich die festen Kakao- und Zuckerpartikel fein verteilen. Schliesslich vermischt sich die Schoggi-Emulsion mit dem Speichel, welcher die Zuckerkristalle auflöst. Der Fettfilm sorgt dafür, dass sich die Schokolade während der gesamten Zeit im Mund weich anfühlt.

Wie die Forschenden im Fachblatt «Applied Materials & Interfaces» berichten, spielen insbesondere die festen Kakaostückchen für das einzigartige «Schokoladengefühl» eine wichtige Rolle, der Anteil des Fetts hingegen eine eher untergeordnete.

«Ob eine Schokolade nun 5 oder 50 Prozent Fett enthält, sie wird im Mund immer noch Tröpfchen bilden, und das vermittelt das Schokoladengefühl. Es kommt jedoch darauf an, wo sich das Fett in der Zusammensetzung der Schokolade befindet», erklärt Anwesha Sarkar. Und gemäss den Experimenten müsse die Fettschicht auf der äusseren Schicht der Schokolade liegen, «gefolgt von einer effektiven Fett-Ummantelung der Kakaopartikel, die dazu beiträgt, dass sich Schokolade so gut anfühlt».

Dieses Wissen kann gemäss den Forschenden den Herstellern helfen, dunkle Schokolade zu kreieren, die das begehrte Genusserlebnis bietet, aber weniger Fett enthält.

