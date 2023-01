Sucht Methadon-Engpass: Was er für Betroffene bedeutet In der Schweiz droht ein Methadon-Engpass. Für Menschen, die mit dem synthetischen Opioid ihre Heroin-Sucht stillen, ist das schlimm. Denn es gibt zwar Alternativen, aber diese sind für manche Süchtige keine Option. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 05.01.2023, 17.00 Uhr

Methadon verabreicht als Sirup: Das Medikament dient der Heroin-Substitution. Danny Lawson / Getty

Methadon ist der am häufigsten verabreichte Wirkstoff, um Heroinsucht zu therapieren. Wie die Droge wirkt auch das synthetisch hergestellte Opioid stark schmerzlindernd. Aber es löst nur ein leichtes Gefühl der Euphorie aus. Der Kick fehlt. Der Grund: Im Gehirn bindet Methadon zwar an die gleichen Opioid-Andockstellen wie Heroin, aber anders als die zerstörerische Substanz flutet Methadon den Körper weniger schnell und die Wirkung hält länger an.

So kann Methadon die Heroinsucht lindern, macht allerdings selbst ebenso abhängig. Deshalb entwickeln Menschen ohne die tägliche Zufuhr von Methadon schwere Entzugserscheinungen, wie Nervosität, Schüttelfrost, Schweissausbrüche, Erbrechen und Durchfall. Das ist nicht akut lebensbedrohlich, jedoch mindestens «extrem unangenehm und ein massiver Einschnitt in den Alltag der Süchtigen», sagt Regine Rust, Geschäftsleiterin der Stiftung Suchthilfe in St.Gallen. «Der drohende Methadon-Engpass löst bei den Betroffenen massive Sorgen und Ängste aus.»

In der Schweiz werden rund 9000 Personen mit Methadon behandelt, insgesamt befinden sich 16’000 in einer Substitutionstherapie, gut ein Viertel davon sind Frauen. Die meisten Patientinnen und Patienten sind in den 60er- und 70-Jahren geboren. Doch betroffen sind auch Jüngere: Sieben Prozent der Behandelten wurden in den 90er- und 2000er-Jahren geboren. Rust zufolge ist der Grund für eine Substitutionstherapie auch bei den Jungen nach wie vor häufig eine Heroinsucht. Aber es gebe immer mehr Fälle von jungen Menschen, die in die Abhängigkeit opioidhaltiger Schmerztabletten fielen.

Wegen Mangel muss Behandlung angepasst werden

Verschärft sich der Engpass von Methadon, gibt es zwar durchaus Alternativen für die Substitutionstherapie. Neben Methadon lassen sich illegal konsumierte Opioide auch mit Buprenorphin, retardiertem Morphin oder Diacetylmorphin ersetzen. Nur: Nicht jedes Medikament funktioniert bei allen Patienten. Im Gegenteil. «Es ist ein langer Leidensweg für die Menschen, bis sie auf ein Medikament richtig eingestellt sind», sagt Rust. Wenn der Süchtige aber einmal den für ihn richtigen Wirkstoff in der optimalen Dosis gefunden habe, dann könne er ein normales Leben führen - mit Job, Familie und Sozialleben. «Vielen von ihnen sieht man gar nicht an, dass sie in Therapie sind», so Rust.

Umso schlimmer ist es, wenn wegen Mangel an Substitutionsmedikamenten die Behandlung angepasst werden muss. Rust erzählt, dass dies in letzter Zeit leider schon in einigen Fällen eingetroffen sei. «Jedes Substitut hat sein eigenes Wirkspektrum, andere Nebenwirkungen und passt schlicht nicht zu allen Patienten», sagt Rust. Falsch eingestellt, fühlen sich die Süchtigen krank, unwohl, leiden unter depressiven Verstimmungen und Angstzuständen.

Die derzeitige Situation mit dem drohenden Engpass bezeichnet Rust als der Schweiz unwürdig: «Wir hoffen sehr, dass sich die Lage entschärft. Denn die Leidtragenden sind Menschen, die sowieso schon mit Stigmatisierung zu kämpfen haben und oftmals am Rande der Gesellschaft stehen.»

