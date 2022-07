Stunde der Wissenschaft Vor 100 Jahren legten Einstein und Bohr den Grundstein für die elementarste Debatte der Physik, die bis heute tobt Vor hundert Jahren entdeckten Forscher, dass Atome ganz anders sind als geglaubt: Zuerst geriet die Physik in Verwirrung, dann die Welt. Christoph Bopp Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Ein Molekül in Atome zerlegen: Niels Bohr und Albert Einstein stritten sich über die Frage, wie das Innerste der Realität zu beschreiben ist. Alamy

Vielleicht ist es Zufall, vielleicht lässt sich draus ein 100-Jahr-Jubiläum basteln? In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, den 1920er-Jahren, war eine radikale Umwälzung des wissenschaftlichen Weltbildes im Gange, die eigentlich noch nicht bewältigt ist. Einsteins Relativitätstheorie hatte unsere Vorstellungen von Raum und Zeit grundlegend verändert. Und die Erforschung der Bausteine der Materie hatte ein Tor in eine Welt der Teilchen aufgestossen, von der man nicht wusste, ob es eine Welt war, die so grundverschieden von unserer Erfahrungswelt war, dass sie mit dem Alltagsverstand nicht mehr zu verstehen war. Oder ob man einfach den richtigen Lichtschalter noch nicht gefunden hatte, mit dem man diesen neuen Raum erleuchten konnte.

Drei Autoren haben sich dem Thema zugewandt. Tobias Hürter: «Das Zeitalter der Unschärfe. Die glänzenden und die dunklen Jahre der Physik 1895–1945» (2021) erzählt die Ereignisse personenbezogen episodenhaft. Ernst Peter Fischer: «Die Stunde der Physiker. Einstein, Bohr, Heisenberg und das Innerste der Welt» (2022) verfolgt eher eine wissenschaftsgeschichtliche Absicht, auch wenn die Anekdoten keineswegs fehlen. Und der ­Romancier Benjamin Labatut gestaltet die Entstehung der neuen Theorie (Heisenbergs und Schrödingers Ringen um eine mathematische Formulierung) literarisch.

Die Frage ist – prinzipiell – noch ­offen. Auch wenn sich die Theorie bis jetzt glänzend bewährt hat und zu vielen erfolgreichen Anwendungen geführt hat. Aber ob man sich deswegen von den Vorstellungen einer objektiven Welt, die zwar rätselhaft ist, die man aber mit unserem Verstand verstehen kann, wirklich verabschieden muss? Das war etwas, was Albert Einstein völlig zuwider war. Mit der Idee einer «Unschärfe», hinter die man nicht blicken kann, weil sie in den letzten Dingen liegt, – damit kann man doch keine Wissenschaft von der Natur machen.

In den 1920er- und frühen 1930er-Jahren tobte die Debatte zwischen Einstein und Schrödinger auf der einen und Bohr, Heisenberg, Pauli, Dirac und anderen auf der anderen Seite. Man stritt sich, leb- und ernsthaft, bis die politischen Ereignisse die Gemeinde der Physiker auseinandertrieben. Und die Atomphysik ihre «Anwendung» im Krieg erfuhr.

Niels Bohr und Albert Einstein bei einer Debatte im kleinen Kreis im Haus des österreichischen Physikers Paul Ehrenfest im Jahr 1925 PD

Erde, Luft, Feuer und Wasser – und die Atome

Wie kann man sich die Welt erklären? Man beobachtet zum Beispiel, dass das Schwere nach unten geht und das Leichte nach oben. Also ist unten das Prinzip Erde und oben das Prinzip Luft. Dann gibt es das Fliessen, wie das Wasser, und eine Art des schnellen Verwandelns, des Verschwindens, das Feuer. Das scheinen vier recht grundlegende Dinge zu sein. Und dass sich die Dinge oft auseinandernehmen lassen.

Die Welt besteht aus Zusammengesetztem. Da liegt es nahe, die ursprünglichen Bausteine, die Atome, zu suchen. Auch wer nicht Physik studiert hat, weiss von Atomkernen, Protonen, Elektronen, Neutronen und anderem mehr. Der Terminus «Atom» (grch. «atomos» = das nicht [weiter] Teilbare) deutet nur an, dass die Bewegung des Auseinandernehmens ein Ende haben müsste. Nur kam diese Bewegung zu einem Halt, nicht dort, wo die Theorie es vorsah, sondern sie ging weiter und führte sich gewissermassen selbst ad absurdum. Was da zum Vorschein kam, zeigte sich manchmal noch als Teilchen, das sich im Raum zu bewegen schien, manchmal als immaterielle Welle – zuverlässig war nur noch die mathematische Formel.

Max Planck und Albert Einstein hatten zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Weichen gestellt. Planck mit seinem sogenannten «Wirkungsquantum», das verlangte, die Welt der Wirkungen (Energie) als eine ruckelnde und nicht eine fliessende Bewegung zu sehen. Und Einstein, der darauf hinwies, dass das Licht, das man sich eigentlich nur als körperlose Welle vorstellen konnte, auch Eigenschaften besass, die auf eine punktartige, körperliche Wesenheit hindeuteten.

Licht verhält sich manchmal wie eine Welle, manchmal wie etwas, das aus Teilchen zusammengesetzt ist. Das ist zusammengefasst der Stand der Erkenntnis. Problematisch ist, dass es beides zugleich ist, was ja eigentlich sein kann. Noch schwieriger wird es, wenn man bemerkt, dass es auch bei der Materie, dem «Festen», nicht anders ist. Die Bewegung des Aufteilens scheint an ein Ende gekommen zu sein. Die «Teilchen», in diesem Fall das Elektron, verhalten sich nicht mehr wie Kügelchen, die einen bestimmten Platz im Raum einnehmen oder sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf einer bestimmten Bahn durch diesen bewegen sollten. Die Frage ist nicht leichtfertig abzutun. Denn mit dem Verhalten der Elektronen erklären wir uns die gesamte Chemie.

Werner Heisenberg (1901–1976) und Erwin Schrödinger (1887–1961) haben sich in dieses Rätsel hineingekniet. Und haben nach langem Ringen, das der chilenische Schriftsteller Benjamin Labatut in seinem Roman «Das blinde Licht» beschrieben hat, passende mathematische Formulierungen, «Lösungen», gefunden. Problematisch ist, dass sich in den mathematischen Formeln das berühmte «i» findet und nicht rauszukriegen ist. «i» ist die «imaginäre Zahl», deren Quadrat -1 ergibt.

Die Atomtheorie war an einen komischen Punkt geraten. Man brauchte, um das Innerste der Realität zu beschreiben, mathematische Grössen, die «nicht von dieser Welt» sind. Das irritierte in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts vor allem die Grössen des Fachs. Die Diskussionen zwischen Einstein und Niels Bohr sind legendär. Tramfahren war eine nicht ungefährliche Sache. Denn wenn die beiden ­Giganten ins Fachsimpeln kamen, fuhren sie jeweils zwei-, dreimal von Endstation zu Endstation. Einstein setzte den Kollegen mit seinen im Kopf entworfenen Experimentalanordnungen immer wieder unter Druck.

Der Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer erzählt in «Die Stunde der Physiker. Einstein, Bohr, Heisenberg und das Innerste der Welt» die Geschichte noch einmal neu. Vom Soziologen Max Weber gibt es die einprägsame Formulierung von der «Entzauberung der Welt». Die Naturwissenschaft, so meinte er, habe die letzten Geheimnisse enthüllt, im Prinzip wisse man jetzt Bescheid. Nicht jeder, aber die Meinung ist, dass man Bescheid wissen könnte, wenn man wollte.

Im mathematischen Flow, wenn es «einfach passt»

Diese Formulierung ist weniger einprägsam, aber vielleicht noch wichtiger. Denn eigentlich ist genau das Gegenteil geschehen. 1932 ist die Welt auf jeden Fall rätselhafter als je zuvor. Und heute ist sie vielleicht noch geheimnisvoller, trotz der riesigen ­Maschinen im Cern, mit denen wir ihr zu Leibe rücken. Die «Wieder­verzauberung» hat aber gesellschaftlich nicht stattgefunden. Was natürlich Webers «könnte man, wenn man wollte» zu verdanken ist.

Fischer sieht einen ähnlichen Vorgang wie in der (deutschen) Romantik. In diesen Theorien, schreibt er, «steckt weniger die Natur oder das Elektron selbst, sondern es verstecken sich darin vielmehr die Kenntnisse, die Menschen von ihnen haben wollen». Darin sahen die Romantiker die Funktion der Kunst. Die Welt zu erfassen, indem man sie (noch einmal) erschafft. Das gelungene Kunstwerk erweist die Wahrheit der Regeln, denen zufolge es geschaffen wurde.

Ernst Peter Fischer

Wissenschaftshistoriker und Buchautor A. Savin

Labatut beschreibt in seiner Heisenberg-Schrödinger-Episode genau jene Momente, wo sich Menschen in einem Zustand wiederfinden, in dem sie etwas gefunden haben, das einfach «passt», das genau so ist, wie es sein muss. Aber sie haben keine Ahnung, was es ist oder wie man es verstehen muss. Es ist nicht so etwas wie eine «göttliche Eingebung». Sie bringen es aus sich selbst hervor, weil sie sich sehr tiefgehend mit ihrem Gegenstand beschäftigen. Sie folgen den Regeln, auch wenn sie irgendwohin zu führen scheinen, wo noch niemand war.

Jedes Kunstwerk wird dann zu einem Stück «Kunst über die Kunst». Es ist dann zwar etwas Neues, aber es ist sicher, dass etwas Wahres dran ist. Wie Bachs «Kunst der Fuge» das beschreibt, was die Fuge ist, aber in einer Fuge selbst. So schreibt Beethoven, der Archetyp des romantischen Künstlers, eine «Symphonie der Symphonie» oder eine Klaviersonate, die darstellt, was eine Klaviersonate ist – in ihren Möglichkeiten.

Tobias Hürter: Das Zeitalter der Unschärfe. Die glänzenden und die dunklen Jahre der Physik 1895–1945. Klett Cotta Stuttgart 2021. 381 Seiten.



Ernst Peter Fischer: Die Stunde der Physiker. Einstein, Bohr, Heisenberg und das Innerste der Welt. C.H. Beck München 2022. 288 Seiten.



Benjamin Labatut: Das blinde Licht. Irrfahrten der Wissenschaft. Suhrkamp Berlin 2020. 187 Seiten.

