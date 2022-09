Wissenschaft ist noch nicht gewappnet für Strommangellage

Strommangellage Was, wenn der Wissenschaft der Saft ausgeht? Cern & Co. wappnen sich Grossrechner, Teilchenbeschleuniger und Reinräume: Die Art und Weise, wie Wissenschaft heute stattfindet, verschlingt Unmengen an Strom. Konkrete Notfallpläne für eine allfällige Strommangellage gibt es noch nicht. Schweizer Forschungsinstitute bereiten sich nun vor. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Ein Detektor am Teilchenbeschleuniger LHC am Cern: Der LHC ist ein wahrer Stromfresser. Bild: zvg Cern/WIS

Die durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine befeuerte Energie- und Stromkrise hat auch die Schweizer Forschung erreicht. Denn viele Experimente sind enorm energieintensiv. Allen voran diejenigen der europäischen Organisation für Kernforschung, dem Cern. Der jährliche Strombedarf des Instituts nahe Genf liegt bei 1,3 Terawattstunden (TWh), allein 0,8 TWh davon verschlingen die Beschleuniger. Dazu zählt der Large Hadron Collider (LHC), der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der Welt. Zum Vergleich: Die Stadt Zürich verbrauchte 2020 rund 2,8 Terawattstunden Strom.

Das Cern erarbeitet deshalb einen Plan, wie sich der Energieverbrauch diesen Winter senken liesse. In der kommenden Woche werde der Plan dem Cern-Rat vorgelegt, hiess es auf Anfrage. Im Falle einer Strommangellage in der Schweiz wäre das Cern und seine Experimente nicht von den Massnahmen des Bundes betroffen. Denn es bezieht seinen Strom aus dem französischen Netz.

Ziel sei es, den Betrieb des Large Hadron Colliders (LHC) aufrechtzuerhalten und eine plötzliche Abschaltung, die die milliardenschwere Maschine zerstören könnte, zu vermeiden, sagte Serge Claudet, der Energieverantwortliche beim Cern, kürzlich dem «Wall Street Journal».

Der LHC ist ein gigantischer ringförmiger Tunnel, in dem winzigste Teilchen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit aufeinander geschossen werden. So gelang den Physikerinnen und Physikern vor fast genau zehn Jahren die Sensation, das Higgs-Teilchen zu entdecken. Erst diesen Frühling wurde der Beschleuniger nach drei Jahren Wartungs- und Erneuerungsarbeiten wieder aufgefahren. Eigentlich soll er sich nun mit noch gewaltigeren Energien auf die Suche machen nach dem, was unsere Welt im kleinsten zusammenhält.

Sorge vor Datenverlust am PSI

Ob stromintensive Experimente an anderen Schweizer Forschungsinstituten im Falle einer Strommangellage noch durchgeführt werden dürften oder nicht, darüber entscheidet schlussendlich der Bundesrat. Aber Genaueres wisse man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil der Inhalt der entsprechenden Verordnung noch nicht bekannt sei, teilte die vom Bund eingesetzte Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen Ostral auf Anfrage mit.

Das PSI besitzt mehrere Grossforschungsanlagen. Herzstück ist der Protonenbeschleuniger. Bild: Maja Reznicek/Aargauer Zeitung

Energieintensive Teilchenphysikexperimente werden denn auch nicht nur am Cern, sondern auch am Paul Scherrer Institut (PSI) durchgeführt. «Wir sind gerade dabei, einen Notfallplan zu erarbeiten, welche Experimente wir in einer Strommangellage unterbrechen würden», teilte die Medienverantwortliche Martina Gröschl mit. Gemäss Ostral sind alle Hochschulen und Forschungsinstitute verpflichtet, eigenverantwortlich solche Konzepte zu entwickeln.

Der Energieverbrauch des PSI entspricht dem einer Stadt mit 38'000 Einwohnern. Mehr als die Hälfte (55 Prozent) des gesamten Stromverbrauchs von 126 Gigawattstunden pro Jahr entfallen auf den Protonenbeschleuniger. In dieser Forschungsanlage werden etwa seltene Zerfälle von Myonen, den schweren Geschwister-Teilchen der Elektronen, untersucht.

Die grösste Herausforderung betrifft gemäss PSI die Speicherung der Daten: «Bei unseren Experimenten fallen enorme Datenmengen an. Im Falle eines Blackouts, wird die vorhandene Notstromversorgung den Betrieb so sicherzustellen, dass diese Daten nicht verloren gehen», so Gröschl.

Sicherstellung der Wetterprognosen

Ebenfalls viel Strom verschlingen Supercomputer, auf denen beispielsweise Klima- und Wettermodelle laufen. Wie Meteo Schweiz bestätigt, sei der Rechenaufwand für die Modellprognosen tatsächlich sehr hoch. Das sei mit ein Grund, warum man schon vor Jahren auf eine neue Technologie gesetzt habe und auf Grafikkarten rechnet. «Das ist viel energieeffizienter als mit herkömmlichen Prozessoren», so Meteo Schweiz.

Durchgeführt werden die Berechnungen auf einer Maschine am Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) der ETH Zürich in Lugano. Diese gelte als kritische Infrastruktur, sagte Michele de Lorenzi, der stellvertretende Direktor des CSCS. So liefen Gespräche mit Meteo Schweiz und dem Stromversorger, wie der Dienst sichergestellt werden könne.

Das Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) in Lugano besitzt mehrere Supercomputer, unter anderem den nach einem Schweizer Berg benannten Cray XC30 Piz Daint. Bild: Gabriele Putzu/TI-PRESS

Das CSCS beherbergt mehrere Supercomputer, die allen Schweizer Hochschulen und Forschungsinstitutionen zur Verfügung stehen. Der Stromverbrauch beziffert sich insgesamt auf 36 Gigawattstunden. Die raffinierte Kühlung mit Seewasser aus dem Lago di Lugano mache das CSCS zu einem der energieeffizientesten Rechenzentren der Welt, betont de Lorenzi.

Man analysiere derzeit, wie man die Empfehlungen von Ostral umsetzen könne. «Mögliche Auswirkungen der Massnahmen auf die Forschung können wir derzeit aber noch nicht beziffern», sagt der Informatiker.

Das CSCS ist denn auch der stromintensivste Posten der ETH Zürich. Viel Strom verschlingen aber auch Reinräume und Grossforschungsanlagen. Die Gesamtstromkosten der Hochschule beliefen sich im vergangenen Jahr auf 16,5 Millionen Franken. «Wir gehen derzeit davon aus, dass die Stromkosten 2023 über 30 Millionen Franken betragen könnten – eine Vorhersage ist aber schwierig, da die Preise äusserst volatil sind», erläutert Anna Maltsev von der Hochschulkommunikation. Man setze aber alles daran, die Forschung und Lehre weiter betreiben zu können. So soll Energie wie so mancherorts in der Schweiz primär in den Büroräumen gespart werden: «Der Fokus von Einsparungen liegt im Komfort- und Verwaltungsbereich, das heisst, dass etwa die Bürotemperatur gesenkt wird.»

