Stimmt so! Schweizer geben am liebsten in den Ferien Trinkgeld – in welchem Land es wie viel sein sollte Getty Die Trinkgeld-Debatte läuft seit letzter Woche im ganzen Land und die Ferienzeit kommt schon bald. Wir haben deshalb unsere Ausland-Korrespondenten gefragt, welche Regeln an ihrem Arbeitsort bezüglich Trinkgeld gelten. CH Media Korrespondenten 0 Kommentare 18.06.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Getty

Trinkgeld? Ja, das will der Berliner. Zum Beispiel beim Kaffee: Beim Bäcker gibts die Tasse Kaffee für 1 bis 1.50 Euro. Dazu das Brötchen, das hier Schrippe heisst, für 50 Cent. In den hippen Cafés sind die Preise teilweise drastisch gestiegen. Hier kostet der Cappuccino locker 3.50 Euro. Inklusive Croissant lässt man mindestens 5 Euro liegen.

Wer das Café nicht im Recup-Becher «To Go» mitnimmt, gibt Trinkgeld, aufgerundet auf den nächsten Euro- oder Fünfzig-Cent-Betrag. Man sagt allerdings nicht wie in der Schweiz beim Bezahlen «machsch füüf», wenn man die 4.80 Euro mit einem Fünfer bezahlen möchte. Man lässt sich die 20 Cent zurückgeben und legt die Münze auf das beim Tresen bereitgestellte Untertellerchen. Das gilt auch bei Kartenzahlungen.

Die oft gescholtene Berliner Unfreundlichkeit in den Cafés ist übrigens eher eine Mär: Wer auch mal lächelt, bekommt meist zumindest spröden Charme zurück. Die Berliner Schnauze wirkt zwar ruppig, aber nett gemeint. In den Restaurants gilt die Faustregel: War der Service gut, gibt man 10 Prozent Trinkgeld. Schlägt das edle Diner mit mehreren hundert Euro zu buche, reichen auch 5 Prozent.

Christoph Reichmuth, Berlin

Getty

Trinkgeld ist in Frankreich nirgends obligatorisch. Bloss: Wenn Sie auf dem Bistrotresen nur den genauen Preis Ihres Kaffees hinterlassen, kann es sein, dass der unzufriedene Wirt das leergebliebene Plastiktellerchen, in dem man sonst die Münzen deponiert, mit lautem Knall umgekehrt auf den Tresen schmettert. Zum Zeichen, dass Sie kein Trinkgeld hinterlassen haben.

Viel wird gar nicht erwartet. Meistens rundet man einfach auf den nächsten oder übernächsten Euro auf: 3.70 auf 4 Euro. 28.30 auf 29 oder 30 Euro. Im Restaurant sind fünf Prozent auf jeden Fall korrekt. Je nach Laune!

Im Taxi verzichten Sie bei einem schlechten Service mit Recht auf jedes Trinkgeld; im Normalfall runden Sie auch hier auf die nächste oder übernächste Eurozahl auf. Im Hotel oder beim Coiffeur kommt das «Pourboire» aus der Mode. Wer sich für gute Dienste erkenntlich zeigt, erhält als Dank meistens eine freudige Reaktion.

Ein «Café» (Espresso) kostet an der Bar ab 1.20 Euro aufwärts, im Sitzen etwa das Doppelte. Und in Paris oder an der Côte d’Azur noch beträchtlich mehr; bis zu 5 Euro. Eine Vanillekugel kostet etwa 3 Euro. Diesen Sommer werden die Preise aber stark aufschlagen. Deshalb: Etwas Kleingeld in der Tasche ist immer gut!

Stefan Brändle, Paris

Getty

Im Belpaese kann man es beim Bezahlen der Pizza oder des «aperitivo» entspannt angehen lassen: Üblicherweise wird der Betrag in Trattorien, Pizzerien und Ristoranti aufgerundet, ohne es dabei zu übertreiben. Mit etwa 10 Prozent Trinkgeld liegt man nicht falsch. Aber auch wenn man keine «mancia» liegen lässt, sind die Kellnerin und der Kellner in der Regel nicht beleidigt. Beleidigen kann man höchstens den Chef: Trinkgeld gibt man nicht dem «titolare», sondern nur den Angestellten – das ist eine Frage der Hierarchie. Wenn man es aus Versehen trotzdem tut, dann steckt der Padrone das Trinkgeld meist demonstrativ in ein Kässeli, dessen Inhalt am Ende der Saison unter den Angestellten aufgeteilt wird.

Das Trinkgeld-Geben wird den Gästen in diesem Jahr ohnehin verleiden. Noch vor wenigen Jahren kostete ein «cono» durchschnittlich 1.50 Euro, heute muss man mit 2.50 Euro oder mehr rechnen. Spottbillig ist immer noch der «caffè»: Der Espresso kostet nach wie vor 1 Euro – sofern man ihn nicht in einer Touristenfalle bestellt. Die Übernachtungspreise haben um 8 bis 10 Prozent angezogen. Generell gilt: Wer zwischen Mitte Juli und Ferragosto (15. August) in Italien Ferien bucht, ist selber schuld. Am schönsten ist es jetzt – und dann wieder im September.

Dominik Straub, Rom

Getty

Der Wiener Kellner, der ist eine Autorität, die man als solche behandeln sollte. Immerhin will man ja was von ihm – und der kleine Braune, die Melange der Einspänner, für die man mittlerweile auch schon 4.50 Euro hinblättert, kommt an den Tisch, obwohl man Kunde ist, nicht weil man Kunde ist. Aber für 10 Prozent Trinkgeld erntet man zumindest keinen bösen Blick – ein Lächeln wäre zu viel. Das kommt aber auch nicht, sollte man 20 Prozent geben.

Zehn Prozent sind jedenfalls die Faustregel in der österreichischen Gastronomie, mit der alle gesichtswahrend aus der Situation kommen. Aber es gibt Ausnahmen. Niemand erwartet 10 Prozent in der Eisdiele – ausser freilich, man setzt sich hin, um einen Kaffee zu einem «Kleinen Gemischten» (vier Sorten ab ca. 4.50) zu trinken. Und auch am Würstelstand, dieser Wiener Institution, bei der sich vom Strassenkehrer bis zum Bankdirektor alles trifft, um Wurst zu essen und Dosenbier zu trinken, ist Trinkgeld unüblich.

Die «Schanigärten» sind voll in der Stadt und Wiens Kellner können sich ihren Grant gut leisten. Mit zu wenig Gästen ringen dagegen die Hotels – weswegen man hier auch lächelnd empfangen wird. Akzeptable Zimmer in guter Lage findet man übrigens schon um die 70 Euro.

Stefan Schocher, Wien

Getty

In Sachen Trinkgeld lieben die Spanier die Diskretion und sind auch recht sparsam. Die «propina» wird dem Kellner keineswegs beim Bezahlen in die Hand gedrückt, sondern man lässt sie beim Abschied auf dem Tisch oder auf dem Rechnungstellerchen liegen. Nach dem Genuss eines Kaffees, Biers oder Eisbechers kann man eine kleine Münze zurücklassen. Auch nach einem ausgiebigen Mahl im Restaurant werden selten mehr als fünf Prozent gegeben. Im Taxi, beim Coiffeur oder dem Pizza-Lieferanten wird normalerweise nur aufgerundet.

Es liegt also nicht am (eher bescheidenen) Trinkgeld, dass die Ferien in Spanien diesen Sommer für die Schweizer deutlich teurer sind. Die Zimmerpreise der Hotels stiegen gegenüber 2019 um rund 30 Prozent. Die Gastronomiepreise fürs Essengehen kletterten um 20 Prozent. Trotzdem ist eine Eiskugel, verglichen mit der Schweiz, mit etwa 2.50 Euro immer noch relativ günstig. Und erst recht der beliebte Espresso, der in Spanien «expreso» oder «café solo» genannt wird und noch für 1.50 Euro zu haben ist.

Ralph Schulze, Madrid

Getty

Hellas gehört in diesem Jahr zu den gefragtesten Reisezielen der Schweizerinnen und Schweizer – aber nicht zu den billigsten. Hotelzimmer, Restaurantbesuche und Fährtickets sind gegenüber dem Vorjahr um rund 20 Prozent teurer geworden. Wie tief man in die Tasche greifen muss, ist regional und von Lokal zu Lokal sehr unterschiedlich. Auf Schickeria-Inseln wie Mykonos oder Santorini kann der Cappuccino schon mal sechs Euro kosten. In der Plaka, der Athener Altstadt, zahlt man meist um die drei Euro. Ähnlich gross ist die Spanne beim Eis mit 2.50 Euro bis 5 Euro pro Kugel.

Alle Restaurants, Cafés und Bars in Griechenland sind verpflichtet, Kartenterminals vorzuhalten. Trotzdem wird vielerorts in bar bezahlt. Das gilt besonders für das Trinkgeld. Von Touristen werden im Restaurant oder in der Taverne etwa zehn Prozent erwartet. Man wartet bei Barzahlung auf das Wechselgeld und hinterlässt dann den «Tip» auf dem Tisch. Auch bei Kartenzahlung wird es gern gesehen, wenn man der Bedienung das Trinkgeld in bar gibt. Im Taxi sind ebenfalls zehn Prozent angemessen. In den Hotels freut sich das Ser­vicepersonal über eine Anerkennung von ein bis zwei Euro pro Tag, die man bei der Abreise im Zimmer hinterlässt.

Gerd Höhler, Athen

Getty

In Grossbritannien wird traditionell selten oder wenig Trinkgeld gegeben. Und weil die Briten so trinkgeldfaul sind, haben die Wirte sich etwas ganz Perfides ausgedacht und eine «service charge» eingeführt. Diese Bediengebühr beträgt in der Regel 12,5 Prozent und wird in Restaurants oder Pubs der Rechnung einfach draufgeschlagen – völlig unabhängig davon, ob man mit dem Service zufrieden war oder nicht. Eine weitverbreitete Unsitte, zumal die Preise seit Pandemieende angezogen haben.

Ein Espresso ist für zwei, drei Pfund (2.40 bis 3.60 Franken) zu haben und eine Kugel Vanille-Glace kostet bei «Marine Ices», dem italienischen Eiscreme-Pionier in London, immer noch nur 2.40 Pfund. Und dort wird auch gar kein Trinkgeld erwartet, wie in vielen anderen Dienstleistungssituationen. Hotelpersonal freut sich zwar über einen kleinen Obolus, und auch Taxifahrer und Friseure begrüssen es, wenn man die Rechnung aufrundet. Aber verpflichtend ist im Königreich ein Trinkgeld nie, selbst bei der «service charge». Die kann man auch ablehnen.

Jochen Wittman, London

Getty

Eingefleischte Amerika-Reisende wissen: Mit der Rechnung beginnt die Rechnerei. Sei es nach einer Mahlzeit in einem traditionellen Restaurant oder einem schnellen Drink in der trendigen Bar – das Trinkgeld ist in den meisten Fällen nicht bereits im Rechnungsbetrag inbegriffen. In Amerika muss die Kundin oder der Kunde selbst herausfinden, wie hoch die Extra-Zahlung ans Personal ausfallen soll. Immerhin: Weil sich das durchschnittliche Trinkgeld in einem Restaurant auf 20 Prozent des Netto-Betrages eingependelt hat, ist die Rechnerei derzeit nicht allzu knifflig.

Pflicht sind «Tips» oder «Gratuities» übrigens nicht. Selbst ein Viertel der Amerikanerinnen und Amerikaner gibt an, fast nie ein Trinkgeld zu bezahlen. Angesichts der Hungerlöhne in der Service-Industrie sollten Touristinnen und Touristen aber nur bei einem wirklich miserablen Erlebnis auf das Trinkgeld verzichten. Die höheren Restaurant-Preise – neuerdings kostet der kleine Espresso im Starbucks in New York City umgerechnet 3 Franken und 65 Rappen – sind dabei kein Grund. Dafür kann die Inflation verantwortlich gemacht werden, aber nicht das Personal.

Renzo Ruf, Washington

