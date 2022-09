Stilradar: Roger Federer und sein Sinn für Mode

Stilsicherheit Der bestangezogenste Schweizer aller Zeiten: Roger Federer ist ein Mode-Ass Der Tennisstar hat unsere Autorin nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz beeindruckt. Eine Hommage an einen, der den guten Modestil für sich gepachtet hat. Rahel Empl 24.09.2022, 05.00 Uhr

Oh wow, Mister Bond. Bei dem Anblick war die Autorin im Juni 2022, als Roger Federer einen Auftritt in Wimbledon hatte, sprachlos. Für ein Mal. Simon Stacpoole

Jetzt ist dann mal gut mit all den Abschieden. Erst von der Queen, dann von Tennisschatz Roger Federer. Letzterer ist glücklicherweise quicklebendig, aber seine Tenniskarriere ist es nicht mehr so.

Gewiss, ich könnte nun auch noch meinen Senf zum Beerdigungsschaulaufen dazugeben. Prinzessin Kate, Meghan und Fürstin Charlène von Monaco für ihre formidablen Outfits loben und mich fragen, warum die Queen Consort ein Kleid trug, das aussah wie vom Brocki. Aber en detail lasse ich das, weil wohl alle eine royale Überdosis haben jetzt. Vom Abschiedstamtam um Roger Federer ganz zu schweigen.

Den Auftritt anno 2017 mit glitzernder Gucci-Kobra tun wir als einmaligen Ausrutscher ab. Sean Zanni/Patrick McMullan

Eine klitzekleine Stil-Hommage zu Ehren des Baslers ist dennoch angezeigt. Abgesehen von einem Punktverlust nämlich – ich denke da mit Schaudern an seinen Auftritt an der Met-Gala anno 2017 im glitzernden Gucci-Smoking – hat mich Roger in den vergangenen 20 Jahren nicht nur auf, sondern auch abseits des Tennisplatzes sehr beeindruckt.

Unspektakulär schön: Federer am Dienstag in London. Er vermeidet knallige Farben, seine Kleidung sitzt stets perfekt. Getty Images Europe

Es grenzt für mich an ein Phänomen: Der Mann kann tragen, was er will, er wirkt stets perfekt angezogen. Etwas total Unspektakuläres wie das navyblaue Langarm-Poloshirt mit umkrempelten, verwaschenen Jeans am Dienstag zum Fernsehinterview in London. Oder auch einen simplen schwarzen Anzug mit weissem Hemd zum Auftritt in Wimbledon im Juni 2022. Denkwürdig, wie er da in bester Dressman-Manier und mit Ray-Ban- Sonnenbrille durch die Menge schlenderte.

Das hatte was derart Cooles, ich war für ein Mal sprachlos. Nachvollziehbar, dass Roger auf Twitter nur wenige Minuten später als der nächste Bond gehandelt wurde.

Verzicht aufs Experimentieren

Es sind feine Nuancen, die Federer zum Mode-Ass machen. Da ist zum einen der Schnitt seiner Kleidung, der immer passt. Was wieder mal beweist, wie wichtig es gerade bei Anzügen ist, sich hinsichtlich Massen gut beraten zu lassen. Zum anderen sein Verzicht aufs Experimentieren mit Farben und Prints. Und: seine Aura, dieses «Je ne sais quoi», eine traumwandlerische Sicherheit, was Stilfragen anbelangt. Wüsste ich es nicht besser, ich würde meinen, Roger sei ein Franzose.

Adieu, aber nur auf dem Tennisplatz. Daneben hoffen wir in dZkunft auf weitere modische Highlights von Roger Federer, wie hier im Juni 2022 in Wimbledon. Ryan Pierse

So aber kann ich ihn ohne den Hauch eines Zweifels zum bestangezogensten Schweizer aller Zeiten erklären. Game, Set, Match: Federer.