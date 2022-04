Grammys 2022: Wächst Justin Bieber da noch rein?

Stilradar Wächst er da noch rein? Justin Bieber sah an den Grammys aus wie ein Kindergärtler im Anzug seines Vaters Wer an den Grammys oder Oscars mit einem Outfit auffallen will, muss in die modische Gruselkiste greifen. Justin Bieber präsentierte gleich fünf Trend-Trigger. Martina Bortolani 08.04.2022, 14.00 Uhr

Anders als Will Smith, dem der Auftritt mit seiner Ohrfeige an den Oscars komplett entglitt, handelte Justin Bieber strategisch und von langer Hand geplant, wie sich abermals an den diesjährigen Grammy Awards zeigte. Er (und seine Berater) achten jeweils penibel um eine adäquate Publikumswirkung, mitverantwortlich ist immer auch die Kleiderwahl. So zeigt sich Hailey Bieber in einem makellosen Kleid des Designers Anthony Vaccarello für Saint Laurent nude und strahlend.