Pantona erfindet mit Viva Magenta das Farbenrad nicht neu

Stilradar Pantone-Farbe 2023: Pure Lebenslust, aber eine Prognose, die zu spät kommt Die Nuance Viva Magenta, ein kräftiges Rot-Pink, gibt im kommenden Jahr den Ton an. Das zumindest verkündete das amerikanische Farbinstitut vor wenigen Tagen. Damit entspricht Pantone zwar dem Zeitgeist, hinkt ihm aber auch hinterher. Rahel Empl 17.12.2022, 05.00 Uhr

Pink in pink: Die US-Sängerin wusste schon vor Pantone, dass diese Farbe rockt Rb/Bauer-Griffin /GC Images

Keine Frage, die Farbe macht gute Laune. «Viva Magenta», das ist ein kräftiger dunkler Pinkton, leuchtend auch, und er wirkt wie ein leicht überdrehter Partygast, der stets einen gewissen Optimismus ausstrahlt, auch wenn mal der Prosecco alle ist. Ja, die Nuance ist Lebenslust in Farbe. Im Pantone-Universum hat sie den Code 18-1750; just dieser Ton wurde vom amerikanischen Farbinstitut vor wenigen Tagen zur Trendfarbe des Jahres 2023 ausgerufen.

Seit nunmehr zwölf Jahren wählen die kreativen Köpfe der Firma eine oder auch mal zwei Farben aus, die ihrer Ansicht nach die Welt im kommenden Jahr prägen werden. «Viva Magenta» ist laut Pantone vom Rot der Cochenille inspiriert, einem Pigment, das zu den stärksten und leuchtendsten der Welt gehöre: «In unserer technologisierten Zeit wollen wir uns von der Natur und dem, was wirklich ist, inspirieren lassen.»

«Barbiecore» war schon in diesem Jahr

Wollen wir? Wirklich? Zwar wird jetzt wieder ein Mode- und Lifestylemagazin nach dem anderen dem Pantone-Diktat folgen, gleich seitenweise Bekleidungs- und Einrichtungsinspirationen dieser Nuance widmen und sie in den höchsten Tönen loben, aber die Lust, dem nachzutun, wird sich in Grenzen halten. Denn: Diese Prognose ist keine Prognose, sondern hinkt dem Zeitgeist mächtig hinter.

Just dieser Farbton nämlich dominierte bereits in diesem Jahr besonders die Modewelt, war – oder vielmehr ist – Teil des sogenannten «Barbiecore»-Trends, bei dem Pink Trumpf ist. Promis und Fashionistas werden schon seit Monaten in Outfits in kräftigen Pink-Tönen gesichtet, so etwa die gleichnamige US-Sängerin, die anlässlich ihres Auftritts in einer TV-Show im November mit Pailletten im Magenta-Ton eine formidable Falle machte.

Man kann «Viva Magenta» tatsächlich nicht abschlagen, dass sie eine starke Nummer ist. Aber Pantone soll aufhören, so zu tun, als ob die Welt der Farben neu erfunden wird. Sicher ist: Wir werden es auch im kommenden Jahr bunt treiben. Eine bestimmte Farbe aufschwatzen lassen wir uns aber nicht.