Emma Watson zeigt in Paris mit Skinny Jeans wie guter Stil geht

Stilradar Ganz viel Freiheit in der engen Jeans Schauspielerin Emma Watson (32) hat diese Woche an einer Couture-Show in Paris bewiesen, dass Totgeglaubtes extrem anziehend wirken kann. Zur Hölle mit dem Modediktat! Rahel Empl 09.07.2022, 05.00 Uhr

Bravo, bravo, bravo! Emma Watson pfeift auf Trends und kreuzte bei Schiaparelli in Paris in Skinny Jeans auf - die eigentlich total out sind. Christian Vierig / GC Images

Fast schon mantramässig predigen es Designer, Stilpäpste und selbst ernannte Fashionistas: Skinny Jeans sind out. Nicht mehr auf dem Radar. Ja, tot! Moderne Männer und Frauen tragen heute gefälligst und ausschliesslich weiiiiit geschnittene Hosen. Wer sich trotzdem mit engem Beinkleid unter die Leute traut, dem droht die Schmach, für immer und ewig als hoffnungsloses Mode-Gnu abgestempelt zu werden.

Umso erfrischender, beugt sich nicht jede und jeder diesem Modediktat. Ja, tritt es mit Füssen. Am besten in derben Stiefeln von Doc Martens, damit es so richtig wehtut. Diese Boots trug Hollywoodstar Emma Watson am Montag bei der Pariser Couture-Show von Schiapparelli, dem französisch-italienischen Luxushaus.

Doch sie waren es nicht, die für Stielaugen sorgten. Vielmehr die hellgrauen Hosen, die die 32-jährige zur Schau stellte: knallenge Skinny Jeans. Dazu kombinierte die Britin, die als Hermine Granger in «Harry Potter» weltberühmt wurde, einen schwarzen Blazer mit Monster-Schulterpads von Schiaparelli, der dem vermeintlich alltagstauglichen Outfit eine gute Portion Exzentrik verlieh.

Die Frau hat alleine schon für ihren Mut eine Lobeshymne verdient

Nun kann man sagen: Was ist schon dabei, Jeans sind das Normalste der Welt. Stimmt. Nicht aber, wenn es sich beim Anlass um eine Haute-Couture-Show handelt. Dann zwängen sich die Gäste gewöhnlich in ihren ausgefallensten Fummel, um möglichst aus der Menge herauszustechen. Taten sie bei Schiaparelli aber nicht, vielmehr war es Watson, die mit ihrem simplen Outfit überraschte – und begeisterte. Schon alleine für den Mut, auf totgesagte Skinnyjeans zu setzen, hat die sympathische Frau eine Lobeshymne verdient.

Seit jeher macht sich Watson nicht viel aus aktuellen Modeströmungen, sondern setzt stets auf Looks, die sie authentisch und entspannt wirken lassen. Ein wohltuender Anblick in einer Welt, die von Instabrows und Poimplantaten geprägt ist. Alle modeaffinen Menschen sollten sich ein grosses Stück von ihrem Haudegentum abschneiden. Und vielleicht genau jetzt die alten Skinny Jeans aus dem Altkleidersack kramen. Die enge Hose verspricht gerade ganz viel Freiheit – losgelöst von jedem Modediktat.