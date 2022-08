Y2K, richtig kombiniert: So trägt man Cargo-Hosen heute

Stilradar Die Cargo-Hose ist wegen #Y2K zurück – so sollte man sie heute tragen Die modische Rückkehr der Nullerjahre ist unserer Lifestyle-Autorin ein Gräuel. Darum hält sie nur wenig von Cargo-Hosen. Sie erklärt aber am Beispiel von Hailey Bieder, wie man sie tragen sollte. Wenn. Rahel Empl 27.08.2022, 05.00 Uhr

Hailey Bieber trägt Cargo-Jeans fast immer und überall. Mega / GC Images

Die Nullerjahre haben gerade einen Lauf. Bennifer sind wiedervereinigt, das damalige Schauspieler-Schätzeli Brendan Fraser kehrt auf die Leinwand zurück, und viele Modeströmungen aus der Zeit der Jahrtausendwende erleben unter Y2K(year 2000) ein Revival.

Ich gönne dem Brendan ja seine Exhumierung, der Lopez auch ihre neue alte Liebe. Aber die Mode und Beautyideale hätten von mir aus für alle Zeit begraben bleiben können. Funkelnde Trucker-Caps, Arschgeweih-Tattoos, asymmetrische Tops, auf ultradünn gezupfte Augenbrauen und Cargo-Hosen mit gefühlt 30 aufgenähten Taschen sind so gar nichts, wofür ich mich begeistern kann. Damals nicht, und heute erst recht nicht.

Zwar muss man dem Y2K-Style trotz seiner höchst fragwürdigen Ästhetik zugutehalten, dass er damals keiner der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Norm entsprach, was einem gewissen Rebellentum gleichkommt. Aber warum müssen wir das jetzt alles nochmals durchmachen?

Hailey Bieber und ihr gutes Gespür

Die Jungen sind schuld. Menschen, die just in dieser Zeit im Strampler in der Gegend rum krabbelten und die den Stil jetzt mit Wonne erstmals tragen – ohne Rücksicht auf die ältere Generation, die ihnen einst hingebungsvoll den Po abgewischt und gepudert hat. Zum Beispiel Hailey Bieber, Model und Popsänger-Ehefrau.

In der Freizeit sieht man die 25-Jährige fast ausnahmslos in allen Versionen der Cargo-Hose, meist in Verbindung mit Denim. Sie kombiniert sie zu bauchfreien Spaghettitops und Shirts, auch mal zum Oversized-Blazer. Damit beweist sie wenigstens ein Gespür dafür, wie man die Cargo-Jeans trägt: stets im sportlich-legeren, schlichten Stil, niemals in Kombination mit eleganten Klassikern wie einer Bouclé-Jacke à la Chanel – dieses Verbrechen geht auf das Konto übermotivierter Mode-Influencerinnen.

Stilbrüche funktionieren bei fast allen Kleidungsstücken, bei der Cargo-Hose jedoch nicht. Sie kann nicht glamourös und wird es auch nie können. Also: Falls Sie sich trotz meines Mahnfingers für eine Cargo-Hose entscheiden, dann nehmen Sie sich bitte die Bieber zum Vorbild. In der Zwischenzeit versuche ich, so gut es geht wegzuschauen.