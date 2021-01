Stilradar Warum uns die Lockdown-Mode nicht gut tut Jeden Tag Trainerhosen und den gleichen fleckigen Pullover zu tragen, ist im Home Office kein Problem, sieht ja niemand. Hatewear nennen Modeprofis aber nun diese Kleider. Katja Fischer De Santi 30.01.2021, 05.00 Uhr

Bequem, aber nicht verwahrlost im edlen Satin-Schlafanzug. Getty Images

Was passiert mit Menschen, wenn die Welt sie monatelang nur noch als Kopf mit etwas Kragen wahrnimmt? Nun, sie ziehen keine richtigen Hosen mehr an oder immer die gleichen, und irgendwann finden sie, dass sich auch das Hemd für die Videokonferenz nicht mehr lohnt. In puncto Nachhaltig- und Bequemlichkeit spricht sicher nichts dagegen, nur noch in zwei Pullis herumzulaufen (dem dreckigen und dem weniger dreckigen). Und wer nur noch Trainer­hosen trägt, der merkt auch nicht, dass ihm die engen Jeans nicht mehr passen.