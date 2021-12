Zehn mal weniger Grippetote als Coronatote im März 2020

Statistik Massiv mehr Todesfälle durch Corona als durch die Grippe im März 2020 Erstmals hat das Bundesamt die Auswirkung des ersten Pandemie-Monats auf die Todesfälle in der Schweiz untersucht. Deutlich wird: An Grippe starben in den Wintermonaten damals zehn mal weniger Personen. Sabine Kuster 23.12.2021, 17.47 Uhr

Als im März 2020 die ersten Leute an Corona starben, verhängte der Bundesrat einen Lockdown. Keystone, 20. März 2020, Basel

Im März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO wegen der Corona-Pandemie Covid-19 als Klassifikation bei den Todesfällen eingeführt. Diese Zahlen weist das Bundesamt für Statistik (BFS) nun ebenfalls erstmals aus für den März 2020, also den ersten Monat mit Corona-Sterbefällen in der Schweiz: 547 Personen starben an Covid-19 als Hauptursache, 29 als Begleitursache.