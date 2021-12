Freundschaft ist besser als Familie: Lob den Wahl-Verwandten

Stark wie Liebe Die Familie sucht man sich nicht aus, Freunde schon – ein Lob der Wahlverwandtschaft Bild: Petra Stockhausen/Plainpicture Ist Freundschaft das, was bleibt, wenn Liebe misslingt? Im Gegenteil: Entlastet vom Anspruch der Liebe und der Ausschliesslichkeit, sind Freundinnen und Freunde unsere wichtigsten Stützen – und ein Spiegel. Daniele Muscionico 0 Kommentare 25.12.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Erinnern Sie sich an Ihr erstes Mal? Sie waren ein Kind, sie waren zornig und abgrundtief enttäuscht. Jemand beschummelte sie, der für sie die Welt bedeutete. Also bauten sich vor ihm auf, nahmen ihren Mut in beide Hände und brüllten so laut, dass sie ihre eigenen Worte nicht mehr hören mussten: «Du bist nicht mehr mein Freund!»

Etwas Schlimmeres kam Ihnen bis dahin nicht über die Lippen. Ein Freundschaftsbündnis aufzukünden, schien Ihnen als Kind die schrecklichste aller schrecklichen Bestrafungen zu sein.

Instinktiv ahnten wir schon damals, dass man sich damit an erster Stelle selbst den Hals brach. Ohne Freunde leben kann man nicht! Ein Freund, eine Freundin war doch jemand, den man brauchte wie einen Spiegel, der einen so sah, wie man gerne gesehen werden wollte: liebenswert, klug und wertvoll.

Jeden Morgen stand man also am Fenster und zitterte entsprechen: Wann kommt sie? Wieso kommt sie so spät? Die Freundin, mit der man den Schulweg teilte, war Teil einer zweiten Familie. Und die hatte man sich selbst ausgesucht.

Ich weiss nicht, wie es ihr erging, denn wir sprachen niemals darüber: Ich aber hatte jeden Tag, an dem ich auf sie wartete, Schmetterlinge im Bauch. Freundschaft ist wie Liebe, leidenschaftlich, intensiv und intim. In der französischen Sprache gibt es dafür den Begriff «tomber en amitié» in Anlehnung an den Begriff «tomber en amour», sich verlieben.

Zwar waren in der Kindheit auch Geschwister da. Die waren meistens okay, aber noch öfter ein nerviges Pack. Die Eltern? Sie waren ab und zu okay, aber mit ihren Erwartungen quälten sie ihre Kinder genauso, wie diese sie mit ihrem Widerstand ärgerten. Die Freunde aber waren anders, cool eben – und ganz so wie das eigene, bessere Ich. Egal, worum es ging, sie machten Mut, teilten unsere Meinung und standen an unserer Seite. Im Wald zückte einer ein kleines Messer, ritze die Vene an, wir drückten unsere Handgelenke gegeneinander: Blutsbrüder für immer!

Die Idee der Familie als Kern des Staates ist jung

Kleine Kinder sind grosse Weise. Sie leben ohne es zu wissen, nach dem Grundsatz der klassischen Antike: Als politisch ideale Form des gesellschaftlichen Miteinanders galt Freundschaft mehr als die Liebe. Erst der christliche Glaube und männliche Denker wie der preussische Philosoph Hegel schafften es schliesslich, die Freundschaft kleinzureden – und die Werbetrommel zu rühren für die Idee der Kernfamilie als «Nukleus des Staates».

Doch wenn früher Dichter und Denker die «Freundschaft» lobten – in der «Illias» von Homer, im Rolandslied, im Gilgameschepos –, naturgemäss und ausschliesslich preis man das edle Gefühl und die tiefe Beziehung zwischen Männern. Ein weibliches Gegenstück zur heroischen Männerfreundschaft existierte bis ins 17. Jahrhundert schlichtweg nicht.

Dann leistete Henrietta Maria, die Schwester des französischen Königs Ludwig XIII Entscheidendes. Aus England brachte sie die Idee der platonischen Frauenfreundschaft mit und machte sie auf dem Kontinent salonfähig. Ihre riesige Entourage samt Kammerzofen feierten in literarischen Salons ein neues Freundschaftsmodell, das bald in die bürgerliche Gesellschaft diffundierte. Eine präfeministische Revolution!

Dass gebildete und des Schreibens kundige Frauen wie Hildegard von Bingen bereits im 12. Jahrhundert emsig Briefe an ihre weiblichen Freundinnen abfassten, war dannzumal wieder in Vergessenheit geraten. Von Bingen bot das Kloster den Schutzraum, der dazu notwendig war. In schriftlichen Zeugnissen verbürgt sind Beziehungen befreundeter Frauen abgesehen jener der Benediktiner Äbtissin kaum.

Hildegard von Bingen

Universalgelehrte Bild: PD

Und heute? Die Soziologie ist sich einig: Die Wertschätzung des Konzept Freundschaft ist seit den Kriegsjahren des letzten Jahrhunderts so hoch wie noch nie. Mittlerweile sogar unabhängig davon, ob es sich um Frauen- oder um Männerfreundschaften handelt.

Und das hat wenig mit sozialen Medien zu tun, die Freundschaften effizienter zu machen scheinen. Algorithmen, die nach Übereinstimmung suchen, verstehen «Freunde» als Filter-Bubble Gleichgestimmter. Um Freundschaft freilich geht es dabei nicht, vielmehr sitzen wir einem unterkomplexes Missverständnis und einem Reflex einer hemmungslosen Kommerzialisierung von Bedürfnissen auf.

Tatsache ist: Wer physische Freundesbeziehungen hat, lebt laut Statistiken länger, glücklicher und sogar gesünder. Und spätestens seit Serien wie «Sex and der City» sind auch Frauenfreundschaften ein Thema.

Sie lassen sich augenscheinlich mehrheitsfähig kommerzialisieren und einträglich inszenieren: Das Klischee des Zickenkriegs scheint dabei nicht aus der Welt getilgt werden zu können.

Liebe Deine Freunde mehr als Dich selbst

Ist Freundschaft eher eine Nutzenbeziehung, man ist also befreundet, weil es nützt; oder ist sie eine Tugendbeziehung, weil man moralisch handeln will? Bereits Aristoteles fragte sich das, und heute hat die Wissenschaft darauf die Antwort: Der Mensch als soziales Wesen ist ohne Freunde nicht viel mehr als ein trauriges, einsames Tier.

Es ist also in jeder Hinsicht nützlich, Freundschaften mindestens so sehr zu pflegen wie eine Liebesbeziehung – oder das Verhältnis zu unserer Herkunftsfamilie. Erstaunlich eigentlich, dass es 10 biblische Gebote, aber keines für die Freundschaft gibt.

Die neue Aufwertung der Freundschaft nützt nicht nur dem Individuum, sondern der Gesellschaft als Ganzes. Denn die Rechnung ist einfach: Das Einzelkind zweier Einzelkinder hat nicht nur keine Geschwister. Es hat überdies auch keine Tanten, keine Onkel und wird verzichten müssen auf Cousinen und Cousins. Das ist die Zukunft der Mehrheit der Menschen, für sie bricht das soziale Netz aus Verwandtschaft und Familie auseinander.

Alles rostet, das Talent zur Freundschaft ist alterslos

Können Freunde zum Familienersatz werden? Der deutsche Philosoph Daniel Tyradellis, der im Deutschen Hygiene-Museum Dresden eine bahnbrechende Ausstellung zum Thema kuratierte, spricht von einer neu erwachten Konjunktur der Freundschaft. Er beobachtet:

«Es gibt einen immer grösser werdenden Bedarf nach Freundschaften angesichts der steigenden Lebenserwartung und auch angesichts der Tatsache, dass Familie und Verwandtschaft immer kleiner wird.»

Daniel Tyradellis

Deutscher Philosoph und Kurator Bild: youtube

Wenn neue Lebensformen die alten ablösen, Ehe und Familie Auslaufmodelle werden, kann die Freundschaft durchaus Ersatz bieten. Das scheint auch nötig: Wenn 2030 sechzig Prozent der Haushalte mehr oder weniger Single-Haushalte sein werden, ist es höchste Zeit, sich umzusehen.

Beginnen wir mit der Freundespflege heute und nicht morgen. Auch alte Liebe kann rosten und Karriere wie ein Weihnachtsstern verglühen.

