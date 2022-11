Spinnen-Mythen im Check: Verschlucken wir Spinnen im Schlaf?

Spinnen Verschlucken wir wirklich Spinnen im Schlaf? Spinnen-Mythen im Check Spinnen eignen sich bestens für Schauergeschichten aus den eigenen vier Wänden. Viele davon zählen jedoch zum Reich der Märchen. Wir räumen auf mit den grössten Spinnen-Irrtümern. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Die achtbeinigen Krabbler machen vielen Menschen Angst. Bild: Serge Nguyen/EyeEm

Ein Mann versucht, mit einem Schweissbrenner in seinem Innenhof Spinnennetze zu entfernen – und setzt dabei versehentlich sein Haus in Brand. Das ist nur ein Beispiel, in dem unbegründete Angst vor Spinnen einen gehörigen Schaden anrichtet. Schuld an solchen Fällen sind auch die weit verbreiteten Fehlinformationen, die über die achtbeinigen Krabbler in der weltweiten Presse herumschwirren. Das zumindest legt eine kürzlich erschienene Studie im Fachblatt «Current Biology» nahe. Die Forschenden fanden heraus, dass von den über 5000 untersuchten Artikeln, die um Spinnen und Menschen handeln, fast die Hälfte Fehler enthielten oder sensationslüstern waren.

Um etwas Nüchternheit in die Spinnen-Debatte zu bringen, stellen wir einige weit verbreitete Irrtümer über die achtbeinigen Tiere richtig:

Spinnen sind Insekten

Zwar krabbeln sie, zu den Insekten gehören die Spinnen dennoch nicht. Sie zählen zur Klasse der Arachniden, Insekten sind eine eigene Klasse. Die zwei Klassen sind so weit entfernt voneinander wie Vögel und Fische. Der entscheidende Unterscheid zwischen Spinnen und Insekten ist, dass erstere acht Beine, letztere nur sechs Beine besitzen. Zudem haben Spinnen immer zwei Körperabschnitte (Vorder- und Hinterkörper), während Insekten dreiteilig gebaut sind (Kopf, Brust und Hinterleib). Auch haben Spinnen keine Fühler oder Flügel. Zu den Arachniden zählen nicht nur die Spinnen, sondern auch Skorpione, Weberknechte und Milben.

Spinnen sind gefährlich

Von den zahlreichen Spinnen auf der Welt hat nicht eine einzige den Menschen auf ihrem Speiseplan. Tatsächlich sind die meisten Achtbeiner scheu und bevorzugen es, nicht mit uns zu interagieren. Der einzige Grund, warum sie aggressiv werden, ist, wenn sie sich bedroht fühlen. Das passiert etwa, wenn wir eine Spinne mit der Hand fangen wollen. Einen giftigen Biss haben zwar alle Spinnen, aber das Gift ist optimiert auf ihre bevorzugte Beute: Insekten. «Auch ihre Mundwerkzeuge sind für Insekten gemacht», erklärt der Spinnenexperte Wolfgang Nentwig von der Universität Bern. Für Menschen ist das Gift normalerweise nicht tödlich, zu den Ausnahmen zählt etwa dasjenige der Schwarzen Witwe, der australischen Trichternetzspinne oder der brasilianischen Wanderspinne. Insgesamt sind Spinnenbisse aber deutlich harmloser als beispielsweise Stiche von Honigbienen.

Alle Spinnen bauen Netze

Ein gesponnenes Netz hilft einer Spinne, an ihr Futter zu gelangen. Doch nur die Hälfte der weltweit 50'000 Spinnenarten macht mit Fangnetzen Jagd auf ihre Beute. Der Rest, wie auch die Nosferatu-Spinne, jagt aktiv oder sie warten, bis die Beute kommt, beissen dann blitzschnell zu und injizieren das Gift in ihr Opfer.

Der Mensch verschluckt im Schlaf etwa acht Spinnen pro Jahr

Dieser Mythos hält sich hartnäckig, aber: «Da ist Nullkommanichts dran», sagt der Spinnenexperte Nentwig. Es sei eine «frei erfundene Geschichte». Wieso auch sollte sich eine Spinne auf der Suche nach etwas zu essen in ein sehr grosses und sich leicht bewegendes Loch verkriechen? Tatsächlich gibt es in der Fachliteratur keinen einzigen solchen dokumentierten Fall. Eine Erklärung, wie dieser Mythos entstand, geht so: In den 90er-Jahren wollte eine Kolumnistin eines Computermagazins zeigen, dass die Leute alles glauben, was sie online lesen. So erfand sie ein paar lächerliche Fakten, unter anderem die einer in den Mund krabbelnden Spinne.

Spinnen wandern im Herbst in unsere Häuser, um der Kälte zu entfliehen

Was logisch klingt, basiert auf einer falschen Annahme. In Wirklichkeit handelt es sich bei den Hausspinnen nicht um dieselben Arten wie bei den einheimischen Spinnen, die ums Haus und in der Natur leben. «Ich behaupte, dass es in jedem Haus in der Schweiz mehrere Spinnenarten gibt, die dort ganzjährig leben», sagt der Berner Forscher Nentwig. Diese typischen Hausspinnen stammen ursprünglich aus frostfreien, wärmeren und trockenen Gegenden und können hierzulande draussen nicht überleben. Anders die in der Natur lebenden Spinnen: Mit der trockenen Heizungsluft im Winter vertrocknen sie in unseren Wohnungen und sterben. Kälte und Frost macht ihnen hingegen nichts aus. «Daher gibt es im Herbst keine nennenswerte Spinnenwanderung von aussen in unsere Häuser», so Nentwig. Das Gefühl, im Herbst gebe es viele Spinnen, rühre vielleicht daher, dass wir einige Spinnenartenmännchen eher wahrnehmen würden, weil diese auf der Suche nach Weibchen seien und die Zeit fast nur noch mit Umherlaufen statt mit dem Netzbau verbringen.

Spinnen krabbeln durch die Abflüsse hoch

Der Spinnenexperte Rod Crawford vom Burke Museum in Washington schreibt in einem Beitrag zu diesem Mythos, ihm sei kein einziger Fall bekannt, in dem eine Spinne tatsächlich durch Rohrleitungen in ein Haus eingedrungen sei. Moderne Abflüsse enthielten einen mit Flüssigkeit gefüllten Siphon, durch den Spinnen nicht eindringen können. Ausserdem überleben Spinnen unter Wasser gar nicht. Die weltweit einzige Ausnahme ist die europäische Wasserspinne, die aber sehr selten geworden ist und nur in Sumpfgebieten lebt.

