Die Nosferatu-Spinne verbreitet Angst und Schrecken

Spinne Acht Beine, haarig und ziemlich gross: Die Nosferatu-Spinne sieht gruslig aus – gefährlich ist sie nicht Die eingewanderte Nosferatu-Spinne jagt so manchen Menschen eine gehörige Portion Angst ein. Doch die ist gänzlich unbegründet. Stephanie Schnydrig Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Die Nosferatu-Spinne wurde vor dreissig Jahren erstmals in der Schweiz gesichtet. Bild: Getty

Bei ihrem Anblick steigt bei vielen der Puls: Spinnen lösen Ekel, Angst und sogar Panik aus. Die Achtbeiner haben einen miserablen Ruf. Seit geraumer Zeit breitet sich ein besonders furchteinflössendes Exemplar in der Schweiz aus: Die haarige Nosferatu-Spinne mit ihren kräftigen Beinen.

Sobald die Temperaturen im Herbst sinken, scheint sie häufiger in die warmen Wohnungen zu krabbeln. Dort versteckt sie sich gerne an dunklen Orten, hinter Vorhängen, Bildern oder unter Sofas und Schränken. Im Vergleich mit den einheimischen Spinnen weist sie eine beeindruckende Grösse auf. Die Weibchen bringen es auf eine Körperlänge von etwa zwei Zentimeter, die Männchen bleiben etwas kleiner. Die Beinspannweiten erreichen bis zu sechs Zentimeter. Da mag es überraschend klingen, wenn der Spinnenexperte Wolfgang Nentwig, emeritierter Professor von der Universität Bern, schwärmt:

«Für mich persönlich ist Zoropsis spinimana, wie die Spinne mit wissenschaftlichem Namen heisst, einfach ein schönes Tier.»

Und ungefährlich ist sie auch: Obwohl die Spinne ihre Beute mit Gift tötet, ist sie für uns Menschen harmlos. «Solange man nicht auf die dumme Idee kommt, das Tier mit der Hand einfangen zu wollen, passiert nichts», sagt Nentwig. Tut man dies dennoch, fühlt sich die Nosferatu-Spinne in die Enge getrieben und sieht keinen Ausweg mehr für eine Flucht. Dann schnappt sie zu, meist beisst sie in den Finger. Mit ihren Giftklauen kann die Spinne denn auch die dünnsten Hautstellen durchdringen.

Aber das sei nicht besonders schlimm, sagt Nentwig. Das Gefühl wird meist mit den Folgen eines Wespen- oder Mückenstichs verglichen. Um ganz zu vermeiden, dass die Spinne beisst, ist es ratsam, sie statt in der Hand in einem Glas nach draussen zu bringen.

Sie ist gekommen, um zu bleiben

Ursprünglich heimisch im Mittelmeerraum, hat sich die Nosferatu-Spinne in den vergangenen dreissig Jahren im Zuge der Klimaerwärmung auch nördlich der Alpen verbreitet. In der Schweiz nachgewiesen wurde sie erstmals in den Jahren 1993 und 1994 in Basel, und in den letzten Jahren wurde sie immer öfters gesichtet.

Gefunden wurde sie bislang vor allem in und um Häuser. In Südeuropa und Nordafrika hingegen lebt die Spinne bevorzugt in lichten Wäldern und versteckt sich tagsüber unter Steinen und Rinde. Die Nosferatu-Spinne ist nur ein Beispiel für Tierarten, die von der Klimaerwärmung profitieren und gekommen sind, um zu bleiben. Wir sollten uns daher an sie gewöhnen.

Für Nentwig ist es unerklärlich, wieso eine «ungeschickte Person» die Spinne vor einigen Jahren «Nosferatu» getauft habe. Angeblich soll die Rückenzeichnung der Spinne Ähnlichkeit mit dem Gesicht des Vampirs im Gruselklassiker «Nosferatu» haben.

«Das ist zwar kaum nachvollziehbar, aber nun war eine, wenn auch äusserst dubiose, Verbindung mit Vampiren, Blutsaugern und weiteren Schrecknissen in der Welt geschaffen und die Kräuseljagdspinne Zoropsis galt plötzlich als gefährlich», sagt Nentwig. Natürlich aber gebe es keinen Zusammenhang zwischen Spinnen und Vampiren. «Aber mit einem wohligen Angst- und Ekelgefühl als Unterton und gepaart mit Sensationsgier wurde so mancher Artikel über angeblich bevorstehende Gefahren geschrieben.»

